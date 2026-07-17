AI Agent là xu hướng tiếp theo của smartphone?

Từ việc tạo nội dung đến chủ động hỗ trợ hoàn thành công việc, AI Agent đang trở thành hướng phát triển mới được nhiều hãng công nghệ theo đuổi trên các thế hệ smartphone mới.

Cuối năm 2022, sự xuất hiện của ChatGPT mở ra làn sóng AI tạo sinh, giúp người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời gần như tức thời thay vì phải tìm kiếm trên nhiều nguồn. Khi AI dần trở thành tính năng phổ biến trên smartphone, kỳ vọng của người dùng cũng thay đổi. Điều họ cần không còn chỉ là những câu trả lời chính xác hơn, mà là một hệ thống có thể hiểu quy trình và hỗ trợ hoàn thành công việc.

Thực tế, nhiều tính năng AI trên smartphone hiện nay đã có thể hỗ trợ soạn thảo nội dung, dịch thuật, tóm tắt tài liệu hay chỉnh sửa hình ảnh. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tập trung vào từng tác vụ riêng lẻ. Người dùng vẫn cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng để gửi email, cập nhật lịch làm việc, chia sẻ tài liệu hoặc thực hiện các thao tác tiếp theo.

Người dùng smartphone ngày càng quan tâm đến khả năng hỗ trợ công việc.

Đó là khoảng trống mà AI Agent hướng tới. Khác với chatbot chỉ phản hồi từng yêu cầu, AI Agent được thiết kế để hiểu ngữ cảnh, lập kế hoạch và phối hợp nhiều tác vụ trong cùng một luồng công việc. Có thể hình dung, nếu chatbot giống một người chỉ trả lời câu hỏi thì AI Agent giống một trợ lý có thể chủ động hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu thay vì chỉ phản hồi từng yêu cầu.

Chẳng hạn, thay vì chỉ soạn một email theo yêu cầu, AI Agent có thể tiếp tục đính kèm tài liệu, kiểm tra lịch làm việc, tạo lời mời họp và chuẩn bị các bước tiếp theo trước khi người dùng xác nhận. Mục tiêu không còn là cung cấp thêm thông tin, mà là giảm số thao tác cần thực hiện để hoàn thành công việc.

Đây cũng là hướng phát triển mà nhiều hãng công nghệ đang theo đuổi khi tích hợp AI sâu hơn vào hệ điều hành, đưa cuộc đua AI trên smartphone dịch chuyển từ khả năng tạo nội dung sang năng lực thực thi.

Vertu AlphaFold là thế hệ smartphone đầu tiên được Vertu tích hợp Hermes Agent.

Là một trong những thương hiệu theo đuổi định hướng “AI Agent Phone”, Vertu đã tích hợp trợ lý Hermes Agent vào cấp độ hệ điều hành trên AlphaFold - mẫu smartphone gập mới nhất của hãng. Sự phát triển này mang lại khả năng tự động hóa các tác vụ xuyên ứng dụng và phối hợp nhiều chức năng trong cùng một quy trình.

Hermes Agent sở hữu ba năng lực cốt lõi gồm ghi nhớ thói quen, học hỏi theo thời gian và mô phỏng thao tác người dùng. Chỉ cần được thiết lập một lần bằng giọng nói, hệ thống có thể ghi nhớ chuỗi thao tác và tự động thực hiện trong những lần sử dụng tiếp theo.

Hermes Agent được thiết kế để hỗ trợ các tác vụ quản trị doanh nghiệp như xử lý ERP.

Theo Vertu, trợ lý này có thể hỗ trợ tự động hóa các tác vụ thường xuyên như soạn tin nhắn, chia sẻ vị trí hoặc điều phối các ứng dụng liên lạc, giúp giảm bớt thao tác lặp lại trong quá trình sử dụng. Qua thời gian, AI liên tục học hỏi từ thói quen sử dụng để cá nhân hóa các tác vụ thường xuyên.

Đối với nhóm khách hàng doanh nhân và nhà quản lý, Hermes Agent được thiết kế để hỗ trợ các quy trình quản trị doanh nghiệp như xử lý hồ sơ ERP. Thay vì phải mở nhiều màn hình để kiểm tra thông tin, hệ thống có thể tổng hợp nội dung, xác định các điểm cần lưu ý, truy xuất lịch sử xử lý và đưa ra đề xuất trước khi người dùng xác nhận các thao tác quan trọng. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin, đồng thời vẫn đảm bảo người dùng là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Vertu Alphafold kết hợp thiết kế đặc trưng của Vertu với hệ thống bảo mật đa tầng.

Đáng chú ý, Hermes Agent có khả năng xử lý một số tác vụ trực tiếp trên thiết bị thông qua công nghệ Điện toán biên (Edge Computing). Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc truyền dữ liệu lên máy chủ, một số thông tin nhạy cảm có thể được xử lý ngay trong môi trường bảo mật trên thiết bị, góp phần giảm nguy cơ lộ lọt dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống bảo mật đa tầng được thiết kế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu công việc, phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên xử lý các nội dung quan trọng khi di chuyển.

Những tính năng AI Agent cùng định hướng bảo mật, dịch vụ cá nhân hóa và thiết kế đặc trưng giúp Vertu Alphafold nhận được sự quan tâm của nhóm người dùng thường xuyên xử lý công việc trên smartphone, đặc biệt là doanh nhân và nhà quản lý.

Không gian trải nghiệm Vertu chính hãng tại Vertu Việt Nam được thiết kế sang trọng, riêng tư.