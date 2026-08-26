Agribank tặng 2 tỷ đồng mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Agribank quyết định trao tặng đội tuyển 2 tỷ đồng để động viên các cầu thủ và ban huấn luyện.

Tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: Việt Hà.

Tối 26/8, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Kết quả này giúp tuyển Việt Nam tiếp tục giữ ngôi vô địch Đông Nam Á và lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo lợi thế lớn khi đánh bại Thái Lan 2-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala.

Chúc mừng thành tích của đội tuyển, ngay sau trận đấu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã quyết định trao tặng 2 tỷ đồng để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Theo Agribank, khoản trao tặng nhằm ghi nhận hành trình nỗ lực, tinh thần chiến đấu và khát vọng cống hiến của các tuyển thủ trong hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.

“Đây cũng là tình cảm, niềm tin, niềm tự hào của tập thể cán bộ, người lao động Agribank dành cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam và thể thao nước nhà”, ngân hàng cho biết.

Agribank đồng thời gửi lời chúc mừng tới đội tuyển, ban huấn luyện và người hâm mộ cả nước sau chiến tích bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực.

Với chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại bóng đá Đông Nam Á, sau khi đăng quang ở giải đấu năm 2024.