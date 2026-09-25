Acerpure CHEF KF1 - nồi chiên không dầu đa năng cho gia đình

Một bữa ăn gia đình có thể cần nhiều cách chế biến, từ chiên, nướng đến nấu canh, lẩu. Thiết bị đa năng giúp căn bếp gọn gàng mà vẫn đáp ứng linh hoạt nhu cầu.

Nồi chiên không dầu được nhiều người sử dụng cho món chiên, nướng. Tuy nhiên, cùng với thói quen nấu ăn tại nhà, nhu cầu dùng thiết bị này cũng đa dạng hơn. Không chỉ thịt, cá hay rau củ, người dùng còn có thể làm bánh và chuẩn bị món ăn khác trong cùng thiết bị.

Dù vậy, món cần nấu với nước như canh, món hầm hay lẩu vẫn thường cần nồi riêng. Đây là điểm Acerpure CHEF KF1 lựa chọn để tạo khác biệt khi kết hợp 2 cấu hình nấu trong cùng sản phẩm.

Thiết kế xoay, lật mở rộng cách chế biến

Acerpure CHEF KF1 có thiết kế có thể xoay, lật để chuyển đổi giữa cấu hình nồi chiên và nồi nấu. Ở cấu hình nồi chiên, dung tích 5,5 lít phù hợp chế biến thịt, hải sản, rau củ, món chiên, nướng hoặc làm bánh.

Khi chuyển sang cấu hình nồi nấu, dung tích sử dụng là 2,5 lít, phù hợp món cần có nước như món nấu hoặc lẩu. Nhờ cơ chế này, người dùng không phải thay đổi sang thiết bị khác chỉ vì muốn chuyển từ món khô sang món nước.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế chuyển đổi này. Thay vì đặt nhiều thiết bị cạnh nhau và chỉ sử dụng từng chức năng riêng biệt, KF1 đưa 2 kiểu nấu vào thiết kế có thể thay đổi theo món ăn.

Thiết kế đa năng có thể sử dụng trong nhiều trường hợp nấu ăn.

Bên cạnh thiết kế, khả năng xử lý nhiệt quyết định nhiều đến trải nghiệm khi sử dụng nồi chiên. Acerpure CHEF KF1 được trang bị công nghệ TurboHeat với cơ chế đối lưu 360°.

Theo thông tin Acerpure công bố, luồng khí bên trong có thể lưu thông hơn 3.000 lần mỗi phút. Khí nóng được luân chuyển quanh thực phẩm trong quá trình chế biến, hỗ trợ phân bổ nhiệt trong khoang nấu.

Cơ chế đối lưu này đặc biệt phù hợp món cần sử dụng khí nóng để làm chín thực phẩm như thịt, cá, hải sản hay rau củ.

Thêm tiện ích cho việc nấu ăn hàng ngày

Trong quá trình nấu, việc kiểm tra thực phẩm thường khiến người dùng phải mở nồi, đặc biệt với món cần quan sát màu sắc hoặc độ chín. Với KF1, lòng nồi thủy tinh trong suốt cho phép nhìn trực tiếp vào bên trong trong quá trình chế biến.

Chi tiết này khá hữu ích khi người dùng muốn chủ động theo dõi món ăn, thay vì chỉ dựa vào thời gian cài đặt. Đây cũng là điểm nhỏ nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Acerpure CHEF KF1 có thể chế biến được nhiều món khác nhau.

Acerpure CHEF KF1 có 5 chế độ nấu gồm chiên rán, thịt, hải sản, làm bánh và rau củ. Các chế độ được thiết lập theo từng nhóm thực phẩm, giúp người dùng dễ lựa chọn khi bắt đầu chế biến.

Chẳng hạn, một ngày có thể sử dụng chế độ thịt hoặc hải sản cho bữa chính, cuối tuần chuyển sang làm bánh hoặc chọn chế độ rau củ cho món ăn nhẹ. Khi cần nấu món có nước, thiết bị có thể chuyển sang cấu hình nồi nấu.

Nhờ vậy, cách sử dụng KF1 không bị giới hạn trong vài món quen thuộc mà có thể thay đổi theo thực đơn và thói quen của từng gia đình.

Một thiết bị, nhiều cách chế biến

Thiết bị nhà bếp hữu ích không chỉ nằm ở số lượng chức năng, mà còn ở việc chức năng đó có phù hợp cách người dùng thực sự nấu ăn hay không. Với Acerpure CHEF KF1, thiết kế xoay, lật, hai dung tích 5,5 lít và 2,5 lít, công nghệ TurboHeat cùng lòng nồi thủy tinh được kết hợp để phục vụ nhiều tình huống chế biến khác nhau.

Từ mẻ thịt nướng, món rau củ hay bánh cho đến nồi lẩu, người dùng có thể thay đổi cách sử dụng theo từng bữa ăn. Đây là hướng tiếp cận giúp Acerpure CHEF KF1 trở thành lựa chọn đáng chú ý với gia đình muốn đơn giản hóa việc bố trí thiết bị nhưng vẫn có thêm sự chủ động khi vào bếp.