7 năm tăng gấp đôi quy mô, WinMart+ làm điều lớn hơn mở cửa hàng

Ngày 18/6, WinMart+ đưa vào vận hành cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Không đơn thuần là cột mốc tăng trưởng, đây là dấu ấn cho thấy bán lẻ hiện đại đang dịch chuyển từ đô thị lớn đến khu vực trước đây ít được phục vụ, mở ra chương mới trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng thương mại Việt Nam.

Từ thành phố lớn đến vùng sâu, vùng xa

Cửa hàng WinMart+ thứ 5.000 đặt tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang - địa phương miền núi phía bắc. Lựa chọn này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn là mở thêm điểm bán đơn thuần.

Người dân hòa mình vào chuỗi hoạt động mua sắm, săn “Giờ vàng giá sốc” tại WinMart+ Mèo Vạc.

Cách đây một thập kỷ, phần lớn hệ thống bán lẻ tập trung tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn. Ngày nay, bản đồ phát triển của WinMart+ mở rộng tới khu vực ngoài đô thị. Mỗi cửa hàng mới không chỉ là nơi cung cấp hàng hóa thiết yếu, mà còn góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm tại địa phương và rút ngắn khoảng cách tiếp cận giữa người tiêu dùng nông thôn với hệ sinh thái bán lẻ hiện đại.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi WinMart+, trao quà tặng đến người dân xã Mèo Vạc.

Theo bà Phương Nguyễn, Tổng giám đốc WinCommerce, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là mở thêm cửa hàng, mà còn góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ quốc gia, đưa tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng hàng hóa đến gần với gia đình Việt Nam. Đây cũng là định hướng phù hợp với chiến lược của Chính phủ về phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó ưu tiên phát triển khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa.

81% cửa hàng mở mới nằm ngoài đô thị

Báo cáo của WinCommerce cho thấy khu vực nông thôn trở thành động lực tăng trưởng của nhà bán lẻ này. Trong 5 tháng đầu năm, doanh nghiệp mở mới 464 cửa hàng, trong đó khoảng 81% là cửa hàng WinMart+ nông thôn.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm của bán lẻ hiện đại từ thị trường đã phát triển sang khu vực còn nhiều dư địa. Theo lãnh đạo WinCommerce, có 2 lý do thúc đẩy chiến lược này. Thứ nhất, nông thôn là thị trường có quy mô lớn nhưng mức độ thâm nhập của bán lẻ hiện đại vẫn còn thấp. Thứ hai, doanh nghiệp xây dựng được mô hình vận hành để có thể mở rộng quy mô tại những địa bàn trước đây được xem là khó khai thác.

Khác với giai đoạn đầu phát triển, WinCommerce hiện vận hành mô hình được thiết kế cho từng khu vực. Tại thành thị, cửa hàng tập trung vào nhóm hàng tươi sống và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Trong khi đó, tại nông thôn, hệ thống ưu tiên mặt hàng mà thị trường địa phương còn thiếu, bổ sung thay vì cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm bản địa.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart.

Nhờ cách tiếp cận này, các cửa hàng mới đạt hiệu quả kinh doanh từ những năm đầu hoạt động. Khoảng 90% cửa hàng mở mới có lãi ngay trong năm đầu tiên vận hành. Tỷ lệ hàng hủy tại cửa hàng nông thôn duy trì quanh mức 8%, cho thấy khả năng quản trị hàng hóa và vận hành hiệu quả.

Nếu cuối năm 2019, hệ thống mới có khoảng 2.500 điểm bán, thì sau gần 7 năm, quy mô tăng gấp đôi. Điều đáng chú ý hơn không nằm ở con số, mà ở việc mạng lưới này đang từng bước hình thành hạ tầng bán lẻ hiện đại có độ phủ rộng khắp cả nước. Hiện nay, hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN hiện diện tại khoảng 1.300 xã, phường trên toàn quốc. Dù vậy, gần 60% xã, phường vẫn chưa có sự hiện diện của WinMart+, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.

Mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2026

Đằng sau tốc độ mở rộng mạng lưới là quá trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm. Từ khoản lỗ gần 4.000 tỷ đồng vào năm 2020, WinCommerce ghi nhận gần 500 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025 và đặt mục tiêu vượt mốc 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2026.

Theo doanh nghiệp, yếu tố cốt lõi nằm ở việc tìm ra mô hình kinh doanh hiệu quả cho thành thị và nông thôn. Chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng giảm khoảng 30% so với giai đoạn trước tái cấu trúc. Hơn 60% hàng hóa được luân chuyển qua hệ thống trung tâm phân phối, giúp giảm chi phí logistics và nâng tỷ lệ sẵn có hàng hóa lên khoảng 90%. Song song đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản trị tồn kho, tự động hóa đặt hàng và tối ưu danh mục sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện lợi nhuận trên từng cửa hàng.

Mỗi cửa hàng WinMart+ là một điểm kết nối cộng đồng địa phương.

Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm cho thấy chiến lược này phát huy hiệu quả. Doanh thu thuần đạt gần 18.911 tỷ đồng , tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch tăng trưởng 15-21% của cả năm. Hệ thống vượt mốc 5.000 cửa hàng, tiến gần mục tiêu khoảng 6.100 điểm bán vào cuối năm.

Từ góc nhìn của WinCommerce, cột mốc 5.000 cửa hàng không phải là đích đến. Nếu 5 năm qua là giai đoạn tìm kiếm và hoàn thiện mô hình vận hành hiệu quả, thì giai đoạn tiếp theo sẽ là câu chuyện mở rộng quy mô trên nền tảng lợi nhuận. Với mục tiêu hướng tới khoảng 13.000 cửa hàng vào năm 2030, WinCommerce đặt cược vào tầm nhìn lớn hơn: Hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam và đưa lối sống hiện đại đến gia đình trên cả nước.