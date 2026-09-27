5 tiểu thuyết trinh thám với những bí ẩn khó đoán

5 tác phẩm trinh thám được Guardian giới thiệu đưa độc giả vào những cuộc điều tra nhiều bất ngờ, với câu chuyện trải dài từ thập niên 1960 đến hiện tại.

Nữ diễn viên Julia McKenzie trong bản phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm Bí ẩn vùng Caribbe của Agatha Christie. Ảnh: ITV/Shutterstock.

Murder at the Grand Alpine Hotel

Án mạng tại Khách sạn Grand Alpine là tiểu thuyết trinh thám ra mắt năm 2026 của nhà văn Anh Lucy Foley, đưa nhân vật bà Marple của Agatha Christie trở lại trong một câu chuyện mới sau 50 năm.

So với Hercule Poirot với tính cách và ngoại hình nổi bật, việc tiếp nối nhân vật bà Marple được xem là thử thách không nhỏ. Bà thường xuất hiện với vẻ ngoài của một phụ nữ lớn tuổi bình thường, nhưng lại đặc biệt nhạy bén trước những bí mật và hành vi của con người.

Trong câu chuyện lần này, bà Marple rời St Mary Mead để nghỉ tại một khách sạn sang trọng giữa dãy Alps, Thụy Sĩ. Ngay đầu truyện, một thi thể vô danh được phát hiện trong khoang cáp treo. Câu chuyện sau đó quay ngược hai ngày, lần theo những sự việc dẫn tới cái chết bí ẩn này.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ những chuyến đi đến vùng West Country (Tây Nam nước Anh). Ảnh: Goodreads

Lucy Foley kể câu chuyện qua bốn nhân vật, khiến các manh mối được hé lộ từ nhiều góc nhìn khác nhau. Miss Marple ban đầu gần như đứng ngoài cuộc điều tra, nhưng dần thể hiện khả năng quan sát và suy luận khi khách sạn bị cô lập, đẩy câu chuyện tới cao trào.

Cách kể qua nhiều người dẫn chuyện đôi lúc khiến mạch truyện bị phân tán, đồng thời cho phép tác giả giữ lại những thông tin quan trọng cho đến gần cuối. Theo Guardian, đây cũng là điểm gợi nhớ tới cách Agatha Christie từng đánh lạc hướng độc giả trong Vụ án Roger Ackroyd.

The Silent Appeal

The Silent Appeal (Lời kêu gọi thầm lặng) là tiểu thuyết trinh thám ra mắt năm 2026 của nhà văn Anh Janice Hallett. Độc giả từng đọc The Appeal sẽ gặp lại nhóm kịch nghiệp dư Fairway Players cùng hai luật sư Charlotte và Femi.

Hai luật sư Charlotte và Femi tiếp tục lần theo email, tin nhắn trực tuyến và báo cáo cảnh sát để tìm lời giải cho một vụ án. Chính những tài liệu này cũng được Janice Hallett sử dụng để kể câu chuyện, thay cho lối trần thuật thông thường.

Tác phẩm chứa đựng nhiều chi tiết và manh mối ẩn giấu. Ảnh: Thenerddaily

Vụ án mở ra giữa lúc nội bộ Fairway Players vốn đã có nhiều căng thẳng. Những bất đồng về vai diễn, tranh giành vị trí trong đoàn, rạn nứt hôn nhân và sự xuất hiện của một thành viên mới khiến các mối quan hệ ngày càng phức tạp. Qua những email và tin nhắn được hé lộ dần, người đọc phải tự ghép nối các chi tiết để nhận ra điều gì thực sự đã xảy ra.

Cách kể hoàn toàn qua thư từ, tin nhắn và tài liệu có thể cần một chút thời gian để làm quen, nhưng đây cũng là nét đặc trưng trong các tiểu thuyết của Hallett.

Những trao đổi tưởng như rất đời thường giữa các nhân vật dần để lộ sự nghi ngờ, mâu thuẫn và những điều họ muốn che giấu, đồng thời cung cấp các manh mối cho cuộc điều tra.

Cold Sunset

Cold Sunset (Hoàng hôn lạnh) là tiểu thuyết gián điệp ra mắt năm 2026 của nhà văn Scotland William Boyd. Lấy bối cảnh năm 1964, tác phẩm tiếp tục câu chuyện về Gabriel Dax, một nhà văn du ký người Anh đồng thời tham gia hoạt động tình báo.

Gabriel ban đầu được giao lần theo dấu vết một điệp viên hai mang từng hoạt động tại Bletchley Park trong Thế chiến II. Cuộc điều tra sau đó đưa anh vào một nhiệm vụ nguy hiểm hơn, liên quan đến Kit Caldwell, một điệp viên hai mang muốn cung cấp những thông tin quan trọng để đổi lấy cơ hội trở về Anh.

Tác phẩm được chắp bút bởi tác giả nổi tiếng William Boyd (Penguin)

Kế hoạch nhanh chóng trở nên phức tạp. William Boyd tái hiện bầu không khí của thế giới tình báo những năm 1960, đồng thời xen vào nhiều chi tiết hài hước, châm biếm, từ hoạt động của các mật vụ đến những bữa tối của giới văn chương ở Hampstead.

Qua những nhiệm vụ này, Gabriel ngày càng dày dạn và chủ động hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ với Faith Green, người phụ trách anh tại MI6 đồng thời là người tình lúc gần lúc xa, tiếp tục khiến câu chuyện thêm phức tạp.

The Occidental Book of the Dead

The Occidental Book of the Dead (Sách về thế giới bên kia của phương Tây) là tiểu thuyết ra mắt năm 2026 của nhà văn Mỹ T. Geronimo Johnson. Câu chuyện lấy bối cảnh tại một thành phố hư cấu được xây dựng từ cảm hứng về Atlanta, bang Georgia.

Năm 2005, George Jonson đã có 13 năm làm cảnh sát thì người cộng sự của anh nổ súng khiến một thiếu niên thiệt mạng. Vụ việc sau đó trở thành chất liệu cho một bộ phim ăn khách, nhưng những gì xuất hiện trên màn ảnh không hoàn toàn giống sự thật.

Tiểu thuyết là một trong những cuốn sách được mong chờ nhất theo bình chọn của New York Times Book Review. Ảnh: Harpercollins

Ở phần sau, chính Jonson kể lại những gì đã xảy ra. Từ đây, khoảng cách giữa câu chuyện được Hollywood dựng lại và ký ức của người trong cuộc dần hiện rõ, kéo theo những chi tiết đã bị thay đổi hoặc bỏ qua.

Thông qua hai phiên bản của cùng một câu chuyện, Johnson đề cập đến định kiến chủng tộc, bản sắc, quyền lực và những mâu thuẫn trong xã hội Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách một sự kiện có thể thay đổi khi được kể lại bởi những người khác nhau.

The Last Tenant

The Last Tenant (Người thuê nhà cuối cùng) là tiểu thuyết trinh thám năm 2026 của nhà văn Iceland Eva Bjorg Egisdottir, được Victoria Cribb chuyển ngữ sang tiếng Anh. Đây là phần cuối của loạt truyện Forbidden Iceland (Những điều cấm ở Iceland), xoay quanh nữ điều tra viên Elma Jonsdottir.

Trong vụ án lần này, hai bộ hài cốt được phát hiện tại một trang trại gần thị trấn ven biển Akranes. Một thuộc về người phụ nữ, bộ còn lại là của một trẻ sơ sinh, nhưng hai người được chôn tại đây ở những thời điểm cách nhau nhiều năm.

Tác phẩm đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình văn học (Orendabooks)

Trong câu chuyện lần này, một phát hiện bất ngờ tại trang trại cũ gần thị trấn ven biển Akranes khiến Elma phải tìm lại những sự việc đã xảy ra ở đây nhiều năm trước. Người chủ trang trại đã qua đời, còn con trai ông rời đi từ lâu, khiến nhiều câu hỏi về quá khứ vẫn chưa có lời giải.

Càng tìm hiểu những người từng sống tại trang trại, Elma càng phát hiện nhiều mối quan hệ và bí mật đã bị che giấu trong thời gian dài. Cuộc điều tra cũng diễn ra giữa lúc cuộc sống riêng của cô gặp nhiều xáo trộn, đặc biệt là những nghi ngờ về mối quan hệ với người bạn đời.

Những bí mật trong quá khứ dần được làm sáng tỏ cũng đưa hành trình của Elma trong loạt Forbidden Iceland đến hồi kết.