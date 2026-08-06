5 thư viện đông khách du lịch nhất thế giới

Nhiều thư viện, được ví như "cung điện tri thức", trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách nhờ kiến trúc ấn tượng và giá trị lịch sử đặc biệt.

Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn bảo tồn lịch sử và những di sản văn hóa quý giá của mỗi quốc gia. Nhiều công trình có tuổi đời hàng trăm năm gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo, những bộ sưu tập sách, bản thảo và hiện vật quý hiếm, trở thành biểu tượng của thành phố nơi chúng tọa lạc.

Ngày nay, các thư viện phục vụ nhu cầu nghiên cứu và đọc sách của độc giả. Cùng với đó, không gian tráng lệ cùng giá trị lịch sử, nhiều thư viện đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Thư viện Trinity College (Dublin, Ireland)

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Dublin, Ireland Giá vé: 21,50 EUR (khoảng 651.000 đồng)

Thư viện lớn nhất Ireland được xem là một trong những thư viện đẹp nhất thế giới. Công trình mang tính biểu tượng này hiện lưu giữ hơn 6 triệu ấn phẩm in. Trong đó, Book of Kells – bản thảo minh họa nổi tiếng có niên đại từ thế kỷ IX, một trong những báu vật văn hóa quan trọng nhất của Ireland.

Điểm nhấn nổi tiếng nhất là Long Room, căn phòng dài gần 65 m với hơn 200.000 cuốn sách cổ quý hiếm. Không gian được bao phủ bởi những kệ sách gỗ sẫm màu, hai bên là các bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch của những triết gia, nhà văn và các nhân vật có đóng góp cho Trinity từ năm 1743, tạo nên khung cảnh cổ kính như bước ra từ một bộ phim lịch sử.

Một trong những điểm tham quan hút khách nhất Dublin, thư viện thường kín chỗ vào mùa cao điểm. Du khách nên đặt vé trước để chủ động lịch trình.

Thư viện Công cộng New York - Tòa nhà Stephen A. Schwarzman

Địa chỉ: New York, Mỹ

New York, Mỹ Giá vé: Miễn phí

Thư viện Công cộng New York gây ấn tượng với kiến trúc Beaux-Arts bề thế như một cung điện giữa lòng Manhattan.

Biểu tượng nổi bật nhất của thư viện là cặp tượng sư tử bằng đá đặt trước lối vào chính, từ lâu đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của New York, tượng trưng cho lòng dũng cảm và sự kiên cường.

Bên trong, ngoài hàng triệu đầu sách, thư viện còn lưu giữ nhiều hiện vật và bộ sưu tập lịch sử giá trị. Một trong những điểm nhấn được nhiều người quan tâm là quả bóng chày có chữ ký của huyền thoại Jackie Robinson cùng các đồng đội tại Brooklyn Dodgers. Hiện vật không chỉ có ý nghĩa với người hâm mộ bóng chày mà còn gợi nhắc cột mốc quan trọng trong lịch sử thể thao và phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Thư viện Tu viện Admont

Địa chỉ: Admont, Áo

Admont, Áo Giá vé: 19,90 EUR (khoảng 603.000 đồng)

Ẩn mình trong Tu viện Admont có lịch sử hàng thế kỷ ở Áo, thư viện tu viện lớn nhất thế giới là một trong những không gian đọc sách lộng lẫy nhất châu Âu. Công trình do kiến trúc sư Joseph Hueber thiết kế, hoàn thành năm 1776 theo phong cách Baroque.

Đại sảnh dài 70 m, rộng 14 m với những giá sách mạ vàng cao tới 13 m trải dài từ sàn đến trần, kết hợp hệ thống ban công bao quanh tạo nên khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích. Vẻ đẹp này được cho là nguồn cảm hứng cho thư viện trong bộ phim hoạt hình kinh điển Người đẹp và Quái vật của Disney.

Thư viện hiện lưu giữ khoảng 70.000 đầu sách, hàng trăm bản thảo quý cùng khoảng 900 incunabula – những cuốn sách được in trước năm 1500, thuộc giai đoạn đầu của kỹ thuật in ở châu Âu. Nhiều bản thảo có niên đại từ thế kỷ VIII và được bảo quản trong điều kiện nghiêm ngặt để tránh hư hại.

Mỗi năm, Thư viện Admont Abbey đón khoảng 80.000 lượt khách. Kiến trúc tráng lệ của tu viện cũng từng xuất hiện trong dự án ảnh nổi tiếng Accidentally Wes Anderson, góp phần đưa nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của những người đam mê kiến trúc và nhiếp ảnh.

Thư viện Quốc gia Áo

Địa chỉ: Vienna, Áo

Vienna, Áo Giá vé: 12 EUR (khoảng 363.000 đồng)

Một trong những thư viện Baroque lộng lẫy nhất châu Âu. Khu vực State Hall (Prunksaal), đại sảnh được xem như "trái tim" của thư viện, nơi thu hút đông đảo du khách bởi kiến trúc tráng lệ và bộ sưu tập sách quý.

Sảnh đọc gây ấn tượng với mái vòm Baroque cao hơn 30 m được phủ kín những bức bích họa tinh xảo. Hai bên là các cột đá cẩm thạch và hệ thống giá sách gỗ cổ chứa khoảng 200.000 đầu sách có niên đại từ thế kỷ XVI đến XVIII. Chính giữa đại sảnh là tượng Hoàng đế Charles VI, người đặt nền móng cho thư viện, tạo nên khung cảnh khiến nhiều du khách liên tưởng đến thế giới phép thuật trong loạt phim Harry Potter.

Ngoài State Hall, du khách có thể tham quan các không gian trưng bày thuộc Thư viện Quốc gia Áo như Bảo tàng Quả địa cầu với bộ sưu tập địa cầu và bản đồ cổ, hay Bảo tàng Giấy cói, nơi lưu giữ nhiều hiện vật từ Ai Cập cổ đại.

Thư viện Klementinum & Strahov

Địa chỉ: Prague, CH Czech

Prague, CH Czech Giá vé: 380 CZK (khoảng 476.000 đồng)

Thư viện Klementinum được xây dựng theo phong cách Baroque và chính thức mở cửa từ năm 1722.

Trần nhà phủ kín những bức bích họa tinh xảo do họa sĩ Jan Hiebl thực hiện. Không gian càng thêm ấn tượng với các cột gỗ xoắn mạ vàng, những quả địa cầu cổ và hệ thống giá sách bằng gỗ sẫm màu, tạo cảm giác như bước vào một thế giới của tri thức từ nhiều thế kỷ trước.

Không chỉ nổi bật về kiến trúc, Klementinum còn lưu giữ nhiều tài liệu và sách cổ có giá trị lịch sử. Để phục vụ công tác bảo tồn, nhiều ấn phẩm quý đã được số hóa và lưu trữ trên nền tảng Google Books, góp phần gìn giữ kho tàng tri thức cho các thế hệ sau.

Bên cạnh thư viện, quần thể này còn nổi tiếng với Tháp Thiên văn và truyền thống ghi chép số liệu khí tượng liên tục từ năm 1775 đến nay, tạo nên một trong những chuỗi dữ liệu thời tiết lâu đời nhất ở châu Âu.