5 cuốn sách kỳ ảo bán chạy nhất mọi thời

Ra mắt năm 1943, Hoàng tử bé (The Little Prince) của Antoine de Saint-Exupéry kể về một cậu bé đến từ một hành tinh xa xôi, du hành qua nhiều thế giới và gặp những con người kỳ lạ trước khi đặt chân tới Trái Đất. Tác phẩm nằm giữa ranh giới văn học kỳ ảo và khoa học viễn tưởng, nhưng thường được xếp vào dòng văn học kỳ ảo. Ảnh: CBR.