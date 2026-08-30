5 cuốn sách kỳ ảo bán chạy nhất mọi thời

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Ra mắt năm 1943, Hoàng tử bé (The Little Prince) của Antoine de Saint-Exupéry kể về một cậu bé đến từ một hành tinh xa xôi, du hành qua nhiều thế giới và gặp những con người kỳ lạ trước khi đặt chân tới Trái Đất. Tác phẩm nằm giữa ranh giới văn học kỳ ảo và khoa học viễn tưởng, nhưng thường được xếp vào dòng văn học kỳ ảo. Ảnh: CBR.
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Đến năm 2013, Hoàng tử bé đã bán khoảng 200 triệu bản trên toàn thế giới. Con số này đưa tác phẩm trở thành cuốn sách thuộc dòng kỳ ảo bán chạy nhất mọi thời và đứng thứ hai trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất, chỉ sau Hai thành phố của Charles Dickens. Ảnh: Collider.
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Xuất bản năm 1988, Nhà giả kim (The Alchemist)của nhà văn Brazil Paulo Coelho theo chân Santiago, một chàng trai trẻ lên đường tới các kim tự tháp Ai Cập sau khi mơ thấy kho báu đang chờ đợi mình. Tác phẩm không thuộc dòng kỳ ảo thuần túy, nhưng sử dụng nhiều yếu tố kỳ ảo để kể câu chuyện về hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Ảnh: CBR.
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Nhà giả kim đã bán khoảng 150 triệu bản trên toàn cầu, trở thành một trong những hiện tượng xuất bản quốc tế đáng chú ý. Tác phẩm cũng đang được phát triển thành phim điện ảnh, với dự án do hãng Legendary Entertainment thực hiện và Jack Thorne - biên kịch của Enola Holmes - tham gia viết kịch bản. Ảnh: CBR.
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Harry Potter và Hòn đá Phù thủy (Harry Potter and the Philosopher's Stone) đưa độc giả vào thế giới phù thủy qua câu chuyện về Harry Potter, cậu bé phát hiện mình sở hữu năng lực phép thuật và được theo học tại trường Hogwarts. Xuất bản năm 1997, cuốn sách mở đầu một trong những thương hiệu văn học kỳ ảo thành công nhất lịch sử xuất bản. Ảnh: CBR.
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Đến dịp kỷ niệm 20 năm phát hành vào năm 2017, Harry Potter và Hòn đá Phù thủy đã bán ra khoảng 120 triệu bản. Thành công của cuốn sách này vượt xa những phần tiếp theo, đồng thời đặt nền móng cho thương hiệu điện ảnh Harry Potter đình đám. Ảnh: Warner Bros.
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Xuất bản năm 1865, Alice ở xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland) của Lewis Carroll được xem là một trong những tác phẩm đặt nền móng cho văn học kỳ ảo hiện đại, đặc biệt với mô-típ nhân vật bước vào một thế giới khác thông qua một cánh cửa hoặc lối đi kỳ bí. Câu chuyện theo chân Alice rơi xuống một thế giới kỳ lạ, nơi cô gặp những sinh vật kỳ quặc. Ảnh: CBR.
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Sau hơn 160 năm, Alice ở xứ sở thần tiên ước tính đã bán khoảng 100 triệu bản. Tác phẩm cũng trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng, với hàng loạt phiên bản chuyển thể, trong đó nổi tiếng nhất là bộ phim hoạt hình của Disney ra mắt năm 1951. Ảnh: Into Film.
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J.R.R. Tolkien là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất tới văn học kỳ ảo hiện đại, và Người Hobbit (The Hobbit) là tác phẩm góp phần định hình thế giới Trung Địa. Xuất bản năm 1937, cuốn sách kể về Bilbo Baggins, một người Hobbit tham gia chuyến phiêu lưu nhằm giành lại kho báu của người Dwarf từ con rồng Smaug. Ảnh: CBR.
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Đến tháng 9/2012, Người Hobbit được ghi nhận đã bán khoảng 100 triệu bản. Doanh số nhiều khả năng tiếp tục tăng sau khi bộ ba phim điện ảnh của đạo diễn Peter Jackson ra mắt. Ảnh: Warner Bros.
Tri Thức - Znews giới thiệu cuốn Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn. Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.
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