328 thí sinh chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại như thế nào?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết phương án tổ chức thi lại với điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã được xem xét kỹ lưỡng, cẩn trọng trên nhiều phương diện.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại họp báo. Ảnh: Moet.

Tại họp báo sáng 5/8, Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, khẳng định phương án tổ chức thi lại đối với điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là để đảm bảo công bằng giữa các điểm thi và các thí sinh khác.

Thi lại không phải là biện pháp xử lý kỷ luật

Cụ thể, theo ông Thưởng, vụ việc rất phức tạp, để điều tra đến cùng cần thời gian. Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan đã rất nghiêm túc, khẩn trương xác minh. Các em nhận thức bước đầu ở mức độ khác nhau nên chưa cụ thể hóa hay phản ánh toàn diện. Vụ việc kéo dài sẽ ảnh hưởng lợi ích, quyền lợi hợp pháp của học sinh.

Cơ quan điều tra xác định đây là sai phạm của cả hội đồng. Điểm thi bất thường của học sinh là hệ quả của hội đồng, những người có chức trách trong kỳ thi.

Do đó, dưới góc nhìn nhân văn và khoa học giáo dục, Bộ GD&ĐT không phân biệt trong 328 thí sinh, đâu là học sinh trung thực và chưa trung thực. Thực tế, học sinh cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Thi lại sẽ giúp các em có được điểm thật, không phải băn khoăn, lo lắng điểm của mình có thật hay không.

Thông tin thêm, ông Thưởng cho biết bộ đã đề xuất một số phương án xử lý, song không có phương án nào là toàn diện. Căn cứ vào kết luận điều tra, pháp lý, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên môn, báo cáo các cấp có thẩm quyền, bộ nhận định phương án tổ chức thi lại "là phù hợp nhất, hợp tình, hợp lý và hợp pháp nhất".

"Thi lại trong trường hợp này là biện pháp khắc phục hậu quả của một điểm thi đã không đảm bảo khách quan, trung thực. Thi lại để xác định lại kết quả không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân đã gian lận. Thi lại là để đảm bảo công bằng giữa các điểm thi và các thí sinh khác", ông Thưởng nói.

Theo thứ trưởng, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để không tạo tiền lệ xấu.

Trước câu hỏi "Vì sao thí sinh tại Tuyên Quang được thi lại, trong khi 5 thí sinh vi phạm tại Quảng Trị thì không", ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết hai vụ việc có tính chất khác nhau.

Cụ thể, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định được mức độ, tính chất vi phạm, cá thể hóa mức độ vi phạm, nên địa phương hoàn toàn có trách nhiệm xử lý vụ việc.

Trong khi đó, tại Tuyên Quang, các sai phạm xảy ra trên toàn bộ điểm thi, có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại. Việc tổ chức thi lại nhằm đảm bảo trung thực, khách quan và công bằng, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật. Thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ kết quả điều tra sau này.

Bộ GD&ĐT họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Moet.

Đề thi mới ra sao?

Về công tác tổ chức thi lại, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết quá trình tổ chức thi lại cho học sinh chuyên Tuyên Quang được thực hiện đúng quy chế.

Trong đó, ông Thưởng nhìn nhận làm đề thi là công việc khó khăn, thử thách với Bộ GD&ĐT, do sẽ bị so sánh, đánh giá về độ khó với đợt diễn ra vào tháng 6. Hiện tại, bộ đã giao ban làm đề thi đảm bảo sự cân bằng, tuy nhiên khó để được 100%.

"Để không phải thách đố, dễ dãi, nhưng cần xét đúng tình hình cụ thể để các thầy cô làm có tâm nhất, không dễ hơn, không khó hơn đợt 1", ông Thưởng khẳng định.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, phương tiện, máy móc, đặc biệt lưu ý công tác tập huấn quy chế thi. Những người làm công tác thi phải được học tập, phổ biến quy chế, không mặc định đã tham gia lần một thì lần này không học lại.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục của tỉnh phối hợp với gia đình, phụ huynh, các cơ quan chức năng làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý học sinh, thực hiện nghiêm túc quy chế thi nhằm khẳng định kết quả và năng lực thực chất.

Liên quan đến xét tuyển đại học, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết tuyển sinh đại học tách bạch với thi. Thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang bị hủy kết quả thi ngày 11-12/6, đồng nghĩa không đạt điều kiện để xét tuyển đại học, nên bị loại khỏi đợt lọc ảo từ ngày 4-9/8.

Tuy nhiên, ông Thảo cho biết hồ sơ, nguyện vọng của các em vẫn được giữ nguyên, được xét khi có điểm thi lại. Chỉ tiêu tuyển sinh của các đại học sẽ được tính toán, đảm bảo học sinh chuyên Tuyên Quang nếu trúng tuyển, kể cả ở những ngành hot vẫn được nhập học.

Vụ trưởng khẳng định phương án như vậy không ảnh hưởng đến gần 875.000 thí sinh khác đăng ký xét tuyển năm nay.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) tại tỉnh Tuyên Quang có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới 147 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, đến nay đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam các đối tượng.