30 tuổi đối diện nguy cơ ung thư đại trực tràng vì sở thích khó bỏ

Thường xuyên ăn đồ nướng, chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và ít bổ sung chất xơ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý đại trực tràng, trong đó có ung thư.

Thịt đỏ được IARC (WHO) xếp vào nhóm 2A “có thể gây ung thư”. Ảnh: Unsplash.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến, có thể phát triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Bên cạnh yếu tố di truyền và tuổi tác, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đặc biệt, thói quen thường xuyên ăn ngoài, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn nhưng ít rau xanh có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe đường ruột.

Theo China Times, bác sĩ Hoàng Úc Thuần, chuyên khoa ngoại đại trực tràng và hậu môn tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trường hợp một nữ nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi phát hiện u tuyến lớn trong đại tràng dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Do công việc bận rộn, người phụ nữ thường xuyên ăn ngoài thay vì tự nấu nướng. Bữa tối của cô chủ yếu là những món đậm vị như đậu phụ thối, đồ nướng, các món kho tẩm nhiều gia vị và gà chiên giòn kiểu Đài Loan. Đây cũng là cách cô giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc.

Gần đây, sau khi nghe đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm khám sức khỏe, cô quyết định nội soi đại tràng lần đầu tiên để kiểm tra tình trạng đường ruột.

Kết quả khiến người phụ nữ bất ngờ khi bác sĩ phát hiện một khối u tuyến có kích thước khá lớn trong đại tràng. Cô thắc mắc vì sao mình lại có khối u dù không đau bụng, không đi ngoài ra máu và sinh hoạt vẫn bình thường.

Không triệu chứng chưa chắc đường ruột khỏe mạnh

Bác sĩ Hoàng Úc Thuần giải thích polyp và u tuyến đại tràng ở giai đoạn đầu thường không gây đau đớn, khó chịu, thậm chí không xuất hiện tình trạng chảy máu. Nếu không được kiểm tra, những tổn thương này có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài. Đặc biệt, một số loại polyp tuyến có khả năng tiến triển thành ung thư đại trực tràng.

Theo bác sĩ Hoàng Úc Thuần, những người thường xuyên ăn ngoài, tiêu thụ nhiều đồ nướng, thực phẩm chiên rán, thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời ăn ít rau xanh, trái cây và chất xơ, có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn về các bệnh lý đại trực tràng.

Nếu không được kiểm tra thường xuyên, polyp và u tuyến có thể phát triển chậm, thậm chí có nguy cơ trở thành ung thư trong tương lai. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ nhấn mạnh ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đang là vấn đề ngày càng được quan tâm. Vì vậy, người trẻ không nên cho rằng mình hoàn toàn không có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt khi duy trì chế độ ăn uống thiếu lành mạnh trong thời gian dài.

Việc không xuất hiện triệu chứng cũng không đồng nghĩa đường ruột hoàn toàn khỏe mạnh. Nội soi đại tràng có thể giúp phát hiện và loại bỏ những polyp có nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư có thể được phát hiện sớm thông qua tầm soát, đồng thời có thể phòng ngừa một phần bằng việc phát hiện và xử lý các tổn thương tiền ung thư. Đừng đợi đến khi xuất hiện những dấu hiệu như đau bụng, đại tiện ra máu hoặc sụt cân mới đi khám. Chủ động tầm soát đúng thời điểm có thể tạo ra khác biệt lớn trong cơ hội điều trị.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt chế biến sẵn và tiêu thụ thịt đỏ ở mức hợp lý. Đồng thời, cần duy trì cân nặng khỏe mạnh, vận động thường xuyên và thực hiện tầm soát ung thư đại trực tràng theo độ tuổi, yếu tố nguy cơ và khuyến cáo của bác sĩ.

Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư

Ăn gì và tránh gì để phòng ngừa ung thư đại trực tràng là nội dung được GS.TSKH Đái Duy Ban phân tích chi tiết trong cuốn sách Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư.

"Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chế độ ăn uống có một ý nghĩa thật sự trong ung thư đại tràng ở người, làm yếu sự lớn của các tế bào ung thư đó. Không chỉ kìm hãm sự phát triển mà còn làm mất đi những polyp nhỏ trong ruột già. Chế độ ăn uống có thể ngăn ngừa sự biến đổi ác tính của các tế bào trong khối u và ngăn ngừa sự tái phát sau phẫu thuật khối u đó", tác giả nêu.

Theo tác giả, mỡ động vật, thịt đỏ và rượu bia là những nhóm thực phẩm cần hạn chế. Nếu tiêu thụ thường xuyên, kéo dài, chúng được cho là có thể làm tăng nguy cơ hình thành polyp và ung thư đại tràng.

Ngược lại, nhiều thực phẩm quen thuộc có thể góp phần bảo vệ đường ruột. Sữa cung cấp canxi, chất được cho là có đặc tính phòng ngừa ung thư. Sữa chua hoa quả chứa lợi khuẩn acidophilus, giúp tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột. Táo, chuối, lê, cà rốt giàu pectin, một dạng chất xơ hòa tan được ghi nhận có lợi cho sức khỏe đường ruột. Tác giả cũng khuyên nên ưu tiên chế độ ăn giàu tinh bột và ăn cá thay cho thịt đỏ.

Từ đó, tác giả khuyến nghị một khẩu phần ăn cân đối, ưu tiên ngũ cốc và rau củ, hạn chế thực phẩm từ động vật, kết hợp vận động thể chất thường xuyên để phòng bệnh hiệu quả hơn.