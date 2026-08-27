3 loại vaccine thai phụ nhất định phải biết để chở che con yêu

Tiêm vaccine trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của mẹ mà còn tạo miễn dịch thụ động, giúp em bé có thêm sự bảo vệ trong những tháng đầu đời.

Tiêm vaccine đúng thời điểm trong thai kỳ giúp mẹ bầu phòng ngừa bệnh và truyền kháng thể, góp phần bảo vệ trẻ ngay từ những tháng đầu đời. Ảnh: Thehealthsite.

Mang thai là hành trình kỳ diệu khi từng nhịp đập, từng chuyển động của con yêu đều gắn liền với sức khỏe của mẹ. Để con có điểm tựa an lành nhất ngay từ những ngày đầu đời, việc chủ động xây dựng "hàng rào" bảo vệ cho cả hai mẹ con là điều vô cùng quan trọng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quốc Tưởng, giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM, có 3 loại vaccine quan trọng thai phụ nên lưu ý bổ sung trong thai kỳ để tạo tiền đề chở che cho bé gồm Tdap, cúm mùa bất hoạt và RSV.

Tdap: Tiêm trong mỗi lần mang thai

Vaccine Tdap phòng 3 bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván được khuyến cáo tiêm ở tuần thai 27-36 trong mỗi lần mang thai.

Trong đó, ho gà đặc biệt đáng lưu ý ở trẻ sơ sinh vì trẻ còn quá nhỏ để hoàn thành lịch tiêm chủng cơ bản. Khi mẹ được tiêm vaccine trong thai kỳ, kháng thể có thể truyền qua nhau thai sang thai nhi, giúp em bé có sự bảo vệ trong giai đoạn đầu sau sinh.

Do đó, ngay cả khi mẹ đã từng tiêm Tdap ở lần mang thai trước, vaccine vẫn được khuyến cáo tiêm nhắc lại ở mỗi thai kỳ nhằm tăng lượng kháng thể truyền sang em bé.

Vaccine cúm bất hoạt: Có thể tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào

Vaccine cúm mùa dạng bất hoạt có thể được tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Nếu có thể chủ động về thời điểm, mẹ bầu nên tiêm trước mùa cúm để có thời gian hình thành miễn dịch.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ gặp biến chứng nặng hơn khi mắc cúm do những thay đổi về miễn dịch, tim mạch và hô hấp trong thai kỳ. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc cúm và các biến chứng liên quan.

Vaccine cúm cũng tạo kháng thể cho mẹ, một phần kháng thể có thể truyền sang thai nhi, qua đó giúp bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời.

Vaccine RSV: Lưu ý thời điểm tiêm trong thai kỳ

Vaccine RSV là vaccine được sử dụng nhằm giúp bảo vệ trẻ sơ sinh trước nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp do virus hợp bào hô hấp (RSV).

Theo bác sĩ Tưởng, vaccine RSV có thể được tiêm trong lần mang thai đầu, với thời điểm tiêm khoảng 32-36 tuần thai. Trong một số trường hợp, thời điểm tiêm có thể được cho phép từ 24 tuần.

RSV là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ còn rất nhỏ, có thể diễn tiến nặng khi mắc bệnh. Việc tiêm vaccine cho mẹ ở giai đoạn phù hợp của thai kỳ nhằm tạo kháng thể và truyền sang thai nhi trước khi sinh.

Mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn vaccine và thời điểm tiêm phù hợp với tuổi thai, tiền sử tiêm chủng và sức khỏe. Tiêm chủng đúng lịch không chỉ giúp bảo vệ mẹ mà còn truyền kháng thể, góp phần bảo vệ em bé ngay từ những ngày đầu đời.