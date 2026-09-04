3 'điểm mù' khiến người dùng dễ bị thiệt khi mua bảo hiểm thân vỏ ôtô

Mua bảo hiểm vật chất ôtô là giải pháp bảo vệ tài chính thông minh, nhưng thực tế nhiều chủ xe có bảo hiểm cũng như không hoặc phải chi trả mức phí quá cao so với quyền lợi.

Nhiều chủ xe dễ gặp bất lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ôtô do thiếu thông tin và hiểu chưa đầy đủ về quyền lợi, dẫn đến lựa chọn sai gói hoặc không tối ưu chi phí.

Trường hợp phổ biến nhất là mua bảo hiểm theo sự giới thiệu của người quen hoặc chọn ngay gói đầu tiên mà nhân viên hãng xe tư vấn.

Thực tế, cùng một dòng xe, cùng một giá trị xe, nhưng phí bảo hiểm vật chất ôtô giữa các doanh nghiệp khác nhau có thể chênh lệch từ 10% đến 30%. Nếu không so sánh, người dùng không chỉ bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm hàng triệu đồng mà còn có thể mua phải gói bảo hiểm có phạm vi bảo vệ hẹp hơn so với các lựa chọn khác trên thị trường.

Chênh lệch phí giữa các hãng bảo hiểm vật chất ôtô có thể lên đến 10-30%.

Bên cạnh đó, không ít trường hợp người dùng hiểu nhầm về các quyền lợi như thủy kích, mất cắp bộ phận hoặc phạm vi gara sửa chữa, dẫn đến chọn sai gói bảo hiểm ôtô so với nhu cầu thực tế. Hệ quả là khi xảy ra sự cố, quyền lợi không như kỳ vọng hoặc không được chi trả đầy đủ.

Mặt khác, khi va chạm xảy ra, nhiều tài xế vì hốt hoảng mà tự ý di chuyển xe, tự thỏa thuận sửa chữa hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho giám định viên. Những hành động này có thể khiến doanh nghiệp bảo hiểm giảm mức bồi thường hoặc từ chối bồi thường hoàn toàn theo quy tắc bảo hiểm. Việc không hiểu quy trình giám định và hồ sơ cần thiết khiến chủ xe mất rất nhiều thời gian và công sức để được nhận tiền đền bù.

Chủ xe cần đọc kỹ điều khoản loại trừ khi mua bảo hiểm vật chất ôtô, đồng thời so sánh các gói bảo hiểm từ nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Để tránh bị thiệt khi mua bảo hiểm vật chất ôtô, người dùng cần so sánh nhiều đơn vị bảo hiểm, không chỉ về mức phí mà còn là uy tín bồi thường, mạng lưới gara liên kết và các đánh giá từ cộng đồng tài xế.

Chủ xe nên ưu tiên gói bảo hiểm theo nhu cầu thực tế. Ví dụ, nếu ở vùng thường xuyên ngập lụt thì tuyệt đối không được bỏ qua quyền lợi khi xe bị thủy kích. Còn với xe mới, hãy chọn điều khoản thay mới không tính khấu hao.

Đồng thời, "điều khoản loại trừ" cần được đọc kĩ bởi đây là phần quan trọng nhất trong hợp đồng. Biết rõ những gì bảo hiểm không trả tiền sẽ giúp chủ xe tránh kỳ vọng sai lệch.

Đặc biệt, người dùng nên mua bảo hiểm qua các nền tảng uy tín, nơi có sự so sánh rõ ràng về các gói thầu và hỗ trợ tư vấn khách quan thay vì chỉ cố bán một sản phẩm duy nhất.

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