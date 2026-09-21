18 năm Cathay khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam

Kỷ niệm cột mốc 18 năm gắn bó, mới đây, Tập đoàn Tài chính Cathay vừa ra mắt thước phim dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Thước phim đã thể hiện sự hợp nhất hoạt động kinh doanh bảo hiểm và ngân hàng. Nội dung thước phim xoay quanh thông điệp “Vững vàng cùng bước tiến Việt Nam”, thể hiện cam kết chung của Tập đoàn Tài chính Cathay trong việc vun đắp niềm tin bền vững, tăng cường kết nối người dân và cộng đồng, cùng Việt Nam hướng tới tương lai.

Thước phim giới thiệu 3 loài cây gắn liền cảnh quan và văn hóa Việt Nam: Cây tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi tại vườn quốc gia Cát Tiên tượng trưng cho sức sống bền bỉ; cây trà Shan Tuyết vùng Tây Bắc đại diện cho giá trị di sản và sự gắn bó với sinh kế địa phương; cây Rái Dầu trong khuôn viên vườn bách thảo Hà Nội, với tán rộng lớn tượng trưng cho sự chở che và đồng hành bền vững. 3 loài cây cùng phản chiếu vai trò Cathay hướng đến tại Việt Nam: Gắn bó sâu sắc với thị trường và đồng hành mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp trên hành trình hướng về phía trước.

Cathay dùng 3 loài cây để tượng trưng cho những gì thương hiệu hướng đến tại thị trường Việt Nam.

Sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam, Cathay Life Việt Nam đã mở rộng mạng lưới lên 109 văn phòng kinh doanh trên toàn quốc, phục vụ hơn 500.000 khách hàng với đội ngũ hơn 2.400 tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp. Đồng thời, công ty vinh dự được xếp hạng trong “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam” trong 10 năm liên tiếp, minh chứng cho hiệu quả hoạt động ổn định, sự tin tưởng của khách hàng và cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Công ty cũng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn. Theo đó, AI Coach cho phép các đại lý mô phỏng tình huống tương tác với khách hàng và nhận phản hồi do AI tạo ra. Khoản đầu tư này thể hiện phương châm của Cathay Life Việt Nam: Niềm tin của khách hàng đối với bảo hiểm bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ chuyên gia tại địa phương có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, nhất quán dài hạn.

Thông qua chiến dịch thương hiệu mới, Cathay sử dụng hình ảnh “cây đại thụ” như biểu tượng của sự bền vững, niềm tin và đồng hành lâu dài. Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, cộng đồng và các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong tương lai.

Tập đoàn Tài chính Cathay cam kết tiếp tục đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

“Vững vàng cùng bước tiến Việt Nam” không dừng lại ở một thông điệp thương hiệu, mà là cam kết dài hạn về việc tiếp tục gắn bó sâu sắc với thị trường, vun đắp niềm tin bằng hành động và phát triển cùng Việt Nam.