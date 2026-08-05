10 điểm khám phá sông nước miền Tây ngoài cồn Thới Sơn

Cồn Thới Sơn đang thu hút đông du khách với trải nghiệm ngồi xuồng trên rạch Bà Ngoạn. Nếu muốn tránh cảnh chen chúc, bạn vẫn có thể khám phá nhiều điểm sông nước khác ở miền Tây.

Những ngày gần đây, hình ảnh hàng dài xuồng nối đuôi nhau trên rạch Bà Ngoạn (cồn Thới Sơn, Đồng Tháp) liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, biến nơi đây thành một trong những điểm du lịch được quan tâm. Lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào cuối tuần, khiến nhiều người phải chờ đợi hàng giờ để đến lượt xuống xuồng.

Tuy nhiên, Cồn Thới Sơn không phải là lựa chọn duy nhất dành cho những ai yêu thích khám phá sông nước. Dọc theo dòng Mekong, từ những khu rừng tràm ngập nước, chợ nổi, làng nghề ven sông đến các khu bảo tồn sinh thái, vẫn còn nhiều điểm đến mang đến trải nghiệm ngồi xuồng, đi ghe và cảm nhận nhịp sống miệt vườn đặc trưng.

Rừng tràm Trà Sư (An Giang)

Địa chỉ: Ấp Văn Trà, xã An Cư, tỉnh An Giang

Rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến tiêu biểu của vùng đất ngập nước phía tây sông Hậu. Khu rừng rộng khoảng 845 ha, nằm gần khu vực núi Trà Sư, nổi bật với hệ sinh thái tràm nước cùng nhiều loài động, thực vật đa dạng.

Hành trình khám phá bắt đầu từ bến tàu với cây cầu kiều và những cụm chuồng chim bồ câu được thiết kế độc đáo. Từ đây, chiếc tắc ráng, loại xuồng nhỏ gắn động cơ, đưa du khách len theo những con rạch uốn lượn, tiến sâu vào lòng rừng. Hai bên sắc xanh trải dài của những cánh tràm, tạo cảm giác yên bình giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)

Địa chỉ: phường Cái Răng, TP Cần Thơ

Chợ nổi Cái Răng, một trong những biểu tượng của văn hóa sông nước miền Tây, họp 5-8h sáng, khi hàng trăm ghe, thuyền chở đầy nông sản từ khắp các nhánh sông tập trung về mua bán, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Để cảm nhận trọn vẹn không khí chợ nổi, du khách thường lựa chọn ngồi ghe hoặc xuồng len giữa các thuyền buôn, quan sát hoạt động giao thương trên sông và thưởng thức bữa sáng ngay trên ghe. Bên cạnh đó, nhâm nhi một ly cà phê giữa không gian sông nước hay ngắm bình minh cũng là những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích.

Rừng U Minh Hạ (Cà Mau)

Địa chỉ: ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, điểm đến dành cho những du khách muốn khám phá hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng của vùng đất phương Nam. Được thành lập năm 2006 với diện tích hơn 8.500 ha.

Ngồi xuồng ba lá len theo những con kênh nhỏ xuyên rừng, chiếc xuồng chậm rãi đưa du khách qua những bãi lau sậy, những cánh rừng tràm xanh ngút mắt và không gian thiên nhiên yên tĩnh, nơi vẫn giữ được vẻ hoang sơ của vùng đất ngập nước.

Khu di tích Xẻo Quýt (Đồng Tháp)

Địa chỉ: xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười, Khu di tích Xẻo Quýt, điểm đến kết hợp giữa trải nghiệm sinh thái và tìm hiểu lịch sử. Khu di tích được bao phủ bởi rừng tràm và hệ thống kênh rạch đặc trưng của vùng đất ngập nước, tạo nên khung cảnh xanh mát quanh năm.

Ngồi xuồng ba lá len qua những con rạch nhỏ dưới tán tràm, mỗi khúc cua mở ra một khoảng không gian phủ đầy bèo xanh và thảm thực vật bản địa. Trong suốt chuyến đi, du khách được nghe giới thiệu về căn cứ cách mạng từng hoạt động tại đây, qua đó khám phá cả vẻ đẹp thiên nhiên lẫn giá trị lịch sử của khu di tích.

Làng nổi Tân Lập (Tây Ninh)

Địa chỉ: Quốc lộ 62, ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Chỉ cách TP.HCM khoảng 100 km, tương đương hơn 2 giờ lái xe, Làng nổi Tân Lập được xem là một trong những điểm khám phá thiên nhiên nổi bật ở vùng Đồng Tháp Mười. Khu du lịch rộng gần 135 ha, được bao phủ bởi những cánh rừng tràm và hệ thống kênh rạch đặc trưng của vùng đất ngập nước.

Vào mùa nước nổi, thường từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về mang theo phù sa, phủ kín các cánh đồng. Đây cũng là thời điểm sen, súng nở rộ, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Đồng Tháp Mười.

Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp)

Địa chỉ: xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp

Nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười, Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của khu vực. Vùng lõi rộng hơn 106 ha trở thành nơi sinh sống của hàng nghìn cá thể chim, cò và nhiều loài động, thực vật bản địa.

Ngồi xuồng giữa không gian yên tĩnh giúp du khách dễ dàng quan sát những đàn cò, le le, diệc hay vịt trời làm tổ trên ngọn cây, trong khi dưới mặt nước là các loài cá và rùa sinh sống. Điểm đến phù hợp với những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá hệ sinh thái nguyên sơ của vùng Đồng Tháp Mười.

Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp)

Địa chỉ: xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

Vườn quốc gia Tràm Chim là một trong những vùng đất ngập nước tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây ghi nhận hơn 100 loài động vật có xương sống, khoảng 40 loài cá, 147 loài chim nước và nhiều loài thực vật đặc trưng, trong đó có sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm được bảo tồn.

Ngồi xuồng khám phá Tràm Chim, một trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn, đặc biệt vào mùa nước nổi. Chiếc xuồng đưa du khách len qua rừng tràm, đồng sen, bãi súng và những cánh đồng ngập nước, nơi cảnh quan thay đổi theo từng chặng. Du khách còn được quan sát chim nước và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của hệ sinh thái Đồng Tháp Mười.

Lò gạch Mang Thít (Vĩnh Long)

Địa chỉ: xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

Từ cầu Mỹ Thuận đến nơi sông Tiền tách ra thành nhánh sông Cổ Chiên kéo dài đến đoạn sông mang tên Mang Thít, ven theo bờ sông, nhiều những lò gạch, lò nung gốm trải dài hàng chục km tạo nên khung cảnh giống hệt tầng tầng lớp lớp lâu đài thu nhỏ đỏ rực dưới ánh mặt trời, khiến du khách phương ghé qua lần đầu ngỡ như mình đang lạc bước vào thế giới cổ tích nào đó.

Từ mặt nước, những lò nung cổ với sắc đỏ đặc trưng hiện lên nối tiếp nhau hai bên bờ, phản chiếu xuống dòng sông tạo nên khung cảnh ấn tượng. Hành trình này không chỉ mang đến góc nhìn khác về làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi mà còn giúp du khách cảm nhận nhịp sống yên bình của vùng sông nước Vĩnh Long.

Chợ nổi Cái Bè (Đồng Tháp)

Địa chỉ: Xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

Chợ nổi Cái Bè bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 3-4h sáng, khi những chiếc ghe chở đầy nông sản từ khắp các nhánh sông tập trung về buôn bán. Thời điểm được nhiều du khách lựa chọn nhất là từ 5-6h sáng, lúc bình minh vừa lên, không khí mát mẻ và khung cảnh giao thương trên sông diễn ra sôi động nhất.

Ngồi xuồng len giữa những ghe hàng, ngắm mặt trời mọc và nhịp sống trên sông là trải nghiệm đặc trưng khi đến chợ nổi. Nếu yêu thích không gian yên tĩnh, du khách có thể ghé chợ vào buổi chiều, khoảng sau 16h, để ngắm hoàng hôn buông trên dòng sông và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của người dân nơi đây.

Cồn Sơn (Cần Thơ)

Địa chỉ: Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

Cồn Sơn rộng khoảng 70 ha nằm giữa dòng sông Hậu, được phù sa bồi đắp quanh năm. Nổi tiếng với mô hình du lịch cộng đồng, nơi đây vẫn giữ được nét yên bình của miền Tây với hệ thống kênh rạch, vườn cây ăn trái và những trải nghiệm gắn liền với đời sống của người dân địa phương.

Để đến Cồn Sơn, du khách sẽ đi đò qua sông trước khi tiếp tục khám phá các tuyến rạch nhỏ bằng xuồng hoặc ghe. Từ tháng 4 đến tháng 7 là thời điểm lý tưởng để ghé thăm, khi nhiều vườn chôm chôm, măng cụt, sầu riêng vào mùa thu hoạch. Bên cạnh đó, du khách còn có thể xem cá lóc bay, làm bánh dân gian và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của vùng sông nước.