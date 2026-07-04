Xôn xao clip nhóm người đánh hội đồng trên đường phố TP.HCM

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh thiếu niên lao vào đánh nhau, trong đó một người bị đánh hội đồng giữa đường Hoàng Sa, gần cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Ngày 4/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 12 giây ghi lại cảnh hai nhóm thanh thiếu niên lao vào ẩu đả trên đường Hoàng Sa, đoạn gần cầu Công Lý, phường Xuân Hòa (TP.HCM).

Hình ảnh một thanh niên bị ngã xuống đường rồi liên tục bị nhiều người vây đánh bằng tay, chân và vật cứng khiến nhiều người bức xúc.

Theo nhân chứng, vụ việc thực tế xảy ra vào chiều 26/6. Thời điểm đó, hơn chục thanh thiếu niên đi xe máy và xe đạp điện tụ tập gần khu vực cầu Công Lý. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, hai nhóm lao vào hỗn chiến ngay giữa đường. Một số người cho biết có nạn nhân bị thương, chảy máu vùng mặt sau vụ việc.

Hình ảnh các bạn nhóm thiếu niên ẩu đả nhau trên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa đã có mặt để ổn định tình hình, khống chế và đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc. Đại diện Công an phường cho biết vụ việc đã được tiếp nhận, xử lý ngay từ thời điểm xảy ra, không phải mới diễn ra như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip chỉ mới được đăng tải trong những ngày gần đây nên tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Qua xác minh ban đầu, những người tham gia vụ ẩu đả chủ yếu có độ tuổi từ 14 đến 16. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát giữa các nhóm thanh thiếu niên và không gây hậu quả thương tích quá nghiêm trọng.

Hiện Công an phường Xuân Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, làm rõ danh tính những người còn lại xuất hiện trong đoạn clip để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý con em, nhất là trong dịp nghỉ hè; quan tâm đến các mối quan hệ, thời gian sinh hoạt và kịp thời giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tránh để các em bị lôi kéo tham gia các nhóm tụ tập gây rối, bạo lực đường phố. Đồng thời, người dân khi phát hiện các vụ tụ tập có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự cần nhanh chóng thông báo cho công an địa phương hoặc gọi 113 để lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý.