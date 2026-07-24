Xem 'Người Nhện: Khởi đầu mới' mãn nhãn hơn với công nghệ SCREENX

Những màn rượt đuổi trên không sẽ được mở rộng trên ba màn hình khi “Người Nhện: Khởi đầu mới” là phim đầu tiên có cảnh quay được thực hiện qua dự án hợp tác “Shot for SCREENX”.

Sau gần 5 năm kể từ thành công của Người Nhện: Không còn nhà, Người Nhện do Tom Holland thủ vai chính thức trở lại màn ảnh rộng trong Người Nhện: Khởi đầu mới. Không chỉ mở ra chương tiếp theo trong hành trình của nhân vật, bộ phim còn đánh dấu bước tiến mới về trải nghiệm trình chiếu khi là bộ phim Spider-Man đầu tiên được ra mắt trong khuôn khổ chương trình “Shot for SCREENX”.

Người Nhện: Khởi đầu mới là bộ phim đầu tiên được thực hiện riêng cho định dạng SCREENX.

Tại Việt Nam, định dạng SCREENX được CGV triển khai độc quyền, mang đến khán giả cơ hội bước sâu hơn vào thế giới của Người Nhện thông qua trải nghiệm xem phim với không gian hình ảnh được mở rộng. Với định dạng này, thay vì chỉ quan sát hành trình của Người Nhện từ một màn hình truyền thống, khán giả có thể cảm nhận rõ hơn độ cao, tốc độ và quy mô của từng chuyển động. Không gian trình chiếu mở rộng không chỉ làm nổi bật hình ảnh sống động và nguồn năng lượng của nhân vật, mà còn góp phần truyền tải trọn vẹn chiều sâu cảm xúc trong mỗi phân cảnh.

Đội ngũ SCREENX đã tham gia chặt chẽ từ những giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất Người Nhện: Khởi đầu mới. Đạo diễn Destin Daniel Cretton phối hợp cùng Sony Pictures, CJ 4DPLEX và đội ngũ SCREENX xây dựng các phân cảnh trọng điểm, tối ưu trải nghiệm điện ảnh trên 3 màn hình đồng thời vẫn bảo toàn trọn vẹn tầm nhìn sáng tạo của đạo diễn.

Cách tiếp cận này giúp hình ảnh trên màn hình chính và hai màn hình bên được kết nối tự nhiên hơn, đồng thời mang đến trải nghiệm điện ảnh liền mạch và đắm chìm.

SCREENX là định dạng điện ảnh đa màn hình do CJ 4DPLEX phát triển và được CGV triển khai tại Việt Nam từ năm 2017. Với đặc trưng hành động trên không, các cảnh đu tơ giữa những tòa nhà, rượt đuổi qua thành phố và toàn cảnh New York được kỳ vọng phát huy rõ lợi thế của định dạng này. Hình ảnh được mở rộng từ màn hình trung tâm sang 2 bên tường phòng chiếu, tạo trường nhìn trên 3 màn hình và giúp không gian thành phố bao phủ tầm nhìn của người xem.

SCREENX là định dạng điện ảnh đa màn hình được CGV triển khai tại Việt Nam từ năm 2017.

Để thưởng thức định dạng dành riêng cho Người Nhện: Khởi đầu mới, khán giả có thể trải nghiệm tại 5 cụm rạp gồm CGV Vincom Royal City, CGV Aeon Long Biên, CGV Vincom Center Landmark 81, CGV Hùng Vương Plaza và CGV Sư Vạn Hạnh (phòng chiếu Ultra 4DX với sự kết hợp công nghệ SCREENX và hiệu ứng 4DX).

Khách hàng trải nghiệm định dạng SCREENX tại khu vực SCREENX Box.

Trước khi bước vào phòng chiếu, khán giả còn có thể trải nghiệm trước công nghệ này tại khu vực SCREENX Box, hiện được trưng bày tại CGV Vincom Royal City đến đầu tháng 8/2026. Đây cũng là dịp để khán giả hình dung công nghệ SCREENX trải dài trên ba màn hình trước khi bước vào hành trình điện ảnh thực sự cùng Người Nhện.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận phần quà trong thời gian khu vực hoạt động. Cách thức tham gia bao gồm 3 bước:

Bước 1: Chụp ảnh hoặc quay video tại khu vực trải nghiệm công nghệ SCREENX.

Bước 2: Đăng ảnh hoặc video lên trang cá nhân (Facebook/Instagram/Threads) ở chế độ công khai kèm hashtag #SCREENX #CGVSCREENX và check in địa điểm tại rạp CGV Vincom Royal City.

Bước 3: Đến quầy vé và đưa bài đăng hợp lệ cho nhân viên rạp để đối chiếu.

Bước 4: Nhận ngay một món quà tại quầy vé.

Với những phân cảnh SCREENX được lên ý tưởng và ghi hình thông qua dự án hợp tác “Shot for SCREENX”, Người Nhện: Khởi đầu mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm nâng tầm theo cách sống động và đắm chìm hơn.