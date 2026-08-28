Xem gì trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9?

Nhiều chương trình, hoạt động nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trên cả nước dịp lễ Quốc khánh. Ngoài ra, loạt phim điện ảnh và game show đình đám tiếp tục trình làng.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hàng loạt chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức, trong đó điểm nhấn là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp diễn ra tối 2/9.

Ngoài ra, loạt phim Việt, quốc tế cũng trình chiếu trong dịp lễ để phục vụ các khán giả mộ điệu điện ảnh. Các game show đình đám như Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà “say hi”, Sao nhập ngũ hay Running Man Vietnam mùa 4 vẫn lên sóng theo kế hoạch nhằm phục vụ người xem truyền hình.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp 2/9

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng các chương trình phục vụ người dân.

Vào ngày 29/8, Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long công diễn chương trình Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội tại 31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm. Cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở cải lương Người con gái Hà thành tại Rạp Chuông Vàng, phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm.

Tối 30/8, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập, với chủ đề "Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường". Chương trình diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.

Theo ban tổ chức, Sao Độc Lập gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D... Chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những cống hiến, hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Từ ngày 28/8 đến 6/9, triển lãm ảnh mang tên Rạng rỡ non sông Việt Nam diễn ra tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội cũng tổ chức trưng bày sách, báo tại Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu, phường Cửa Nam.

Ngoài ra, Hà Nội dự kiến tổ chức khoảng 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm, cùng 20 buổi chiếu phim tại rạp Kim Đồng và rạp 2-9 ở phường Sơn Tây.

Tâm điểm là màn bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 2/9, thời lượng 15 phút, tại các điểm: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới (phường Hoàn Kiếm), trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), tại Đảo Dừa, Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng), đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm), tại Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp 4 điểm tầm thấp vào tối 2/9. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại TP.HCM, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra vào lúc 19h ngày 2/9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Các hoạt động triển lãm cấp thành phố sẽ tổ chức tại 3 khu vực, gồm khu vực đường Đồng Khởi (Công viên Chi Lăng, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Thánh Tôn, Nhà triển lãm số 158D và 158E), công viên đường Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một) và Nhà truyền thống cách mạng Ba Cu (phường Vũng Tàu).

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp 4 điểm tầm thấp nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách trên địa bàn. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 tối ngày 2/9.

Cụ thể, ba điểm tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với quy mô lớn nhất 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp, cùng 60 giàn tầm thấp G25 và 30 giàn DBG.

Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) bừng sáng với 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp G25.

Khu vực Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) trang bị 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn G25.

Xem phim gì, game show nào trong kỳ nghỉ lễ

Trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhiều phim Việt cùng các dự án nước ngoài trình chiếu ngoài rạp. Đáng chú ý, bộ phim có kinh phí đầu tư, sản xuất kỷ lục của điện ảnh Việt là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, do Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch, đã chiếu sớm từ tối 25/8. Phim lấy bối cảnh thời Đinh Tiên Hoàng và xoay quanh nhóm bảy tráng sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật liên quan đến lăng mộ nhà vua. Dự án được định vị như một phim huyền sử - võ thuật, quy tụ dàn cast với nhiều gương mặt thực lực như Tuấn Trần, Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn hay Đỗ Thị Hải Yến, Thiên Tú…

Tác phẩm ghi điểm ở hình ảnh, hành động, khâu phục trang, mỹ thuật. Trang phục, áo giáp, binh khí và các chi tiết tạo hình được chăm chút từng chi tiết nhỏ như họa tiết hổ phù hay giáp trụ. Song Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh chưa đáp ứng kỳ vọng về kịch bản, dựng phim. Màn thể hiện của dàn diễn viên cũng không đồng đều.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đang công chiếu ngoài rạp, với doanh thu hiện ghi nhận con số gần 7 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Sau khoảng 3 ngày chiếu, tác phẩm hiện chỉ thu gần 7 tỷ đồng , trái kỳ vọng của đạo diễn, nhà sản xuất và giới quan sát. Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, những phản ứng trái chiều về dự án cũng thu hút sự bàn tán của công chúng.

Một phim Việt khác là Quý tử vượt giàu đến từ Nguyễn Quang Dũng, với sự góp mặt của dàn diễn viên Thu Trang - Tiến Luật, Hạo Khang, Ngân Quỳnh... cũng đang chiếu ngoài rạp. Phim được làm lại từ tác phẩm Successor của Trung Quốc. Quý tử vượt giàu có màu sắc hài nhẹ nhàng, dễ xem. So với chất hài có phần cường điệu của bản gốc, Nguyễn Quang Dũng tiết chế hơn khi Việt hóa dự án. Dù vậy, doanh thu trong vài ngày chiếu sớm của bộ phim kém khả quan khi chỉ thu về hơn 3,5 tỷ đồng .

Bộ phim mới nhất đến từ Huỳnh Lập - Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang dẫn đầu phòng vé Việt, dù đã phát hành vài tuần. Tác phẩm hiện thu gần 120 tỷ đồng .

Phòng vé Việt cũng có sự hiện diện của loạt dự án quốc tế gồm Harry Potter và Hòn đá phù thủy, Tàu buôn người...

Ngoài phim ảnh, loạt game show như Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Tinh hà “say hi”, Sao nhập ngũ hay Running Man Vietnam mùa 4 vẫn lên sóng theo kế hoạch để phục vụ người xem truyền hình trong 5 ngày nghỉ lễ.