Xác minh người đăng thông tin sai sự thật sau họp báo thi cử

Sau họp báo về gian lận thi cử ở Tuyên Quang, cơ quan chức năng xác minh một người đăng thông tin sai sự thật trên Facebook và đang củng cố hồ sơ xử lý.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 5/8, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có thẩm quyền tổ chức họp báo về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lực lượng chức năng rà soát các thông tin lan truyền trên không gian mạng.

Qua đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật liên quan vụ việc.

Đơn vị đã phối hợp Công an xã Thái Hòa để xác minh và phát hiện người quản lý, sử dụng tài khoản trên là Đ.T.H. (sinh năm 1971, trú xã Thái Hòa).

Đ.T.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.T.H. thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật, ảnh hưởng uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Người này tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bài viết vi phạm, đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải hoặc chia sẻ những nội dung tương tự.

Cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý .

Thời gian qua, vụ gian lận thi cử xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, kéo theo nhiều thông tin được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc phát tán.

Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đều sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan sai phạm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 29 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 người. Danh tính hai người mới bị khởi tố chưa được công bố. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can. Trong số các bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên ngữ văn, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.