WHO ghi nhận tín hiệu tích cực từ thử nghiệm điều trị Ebola tại Congo

Các dữ liệu tiền lâm sàng ban đầu mang lại nhiều triển vọng, song hiệu quả thực sự của các loại thuốc và vaccine chỉ có thể được xác nhận thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tại trung tâm điều trị ở Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4/8 xác nhận các thử nghiệm thuốc điều trị, thuốc dự phòng và vaccine đối với chủng virus Ebola Bundibugyo - tác nhân gây ra đợt bùng phát dịch hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ (Cộng hòa Dân chủ) Congo, đang được đẩy nhanh và bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực.

Đợt bùng phát hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng Ebola Bundibugyo - một chủng hiếm gặp chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được cấp phép, gây ra. WHO đánh giá đây là đợt bùng phát Ebola lớn thứ hai và có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử.

Quyền Giám đốc Chương trình Nghiên cứu và Phát triển của WHO - ông Vasee Moorthy, nhận định việc xây dựng sẵn các quy trình nghiên cứu trước khi dịch bùng phát đã giúp các nhà khoa học khởi động thử nghiệm lâm sàng nhanh hơn so với những đợt bùng phát dịch Ebola trước đây.

Theo ông, các dữ liệu tiền lâm sàng ban đầu mang lại nhiều triển vọng, song hiệu quả thực sự của các loại thuốc và vaccine chỉ có thể được xác nhận thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

Tính đến ngày 1/8, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 3.748 ca bệnh và 1.657 người không qua khỏi tại 49 khu vực y tế thuộc 5 tỉnh. Khoảng 17.000 người tiếp xúc gần đang được theo dõi, trong đó, khoảng 80% được giám sát hàng ngày.

WHO cho biết đang thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại 3 cơ sở ở tỉnh Ituri với sự phối hợp của tổ chức nhân đạo ALIMA và tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF). Đến nay, hơn 50 bệnh nhân đã được sử dụng các phác đồ điều trị thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang phối hợp với các đối tác quốc tế chọn lọc hơn 25 người có nguy cơ lây nhiễm cao tại tỉnh Ituri để đánh giá hiệu quả của thuốc kháng virus đường uống Obeldesivir sử dụng trong 10 ngày.

Về vaccine, WHO thông báo vaccine đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo do Đại học Oxford (Anh) và Viện Huyết thanh Ấn Độ phát triển đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 tại Anh từ ngày 24/7.

Một loại vaccine khác do hãng công nghệ sinh học Moderna phát triển cũng dự kiến được thử nghiệm giai đoạn 1 tại Canada trong tuần này.

Ngoài ra, WHO đang xem xét các dữ liệu mới từ nghiên cứu trên động vật nhằm đánh giá khả năng vaccine của hãng dược phẩm Merck - hiện được cấp phép sử dụng đối với chủng Ebola Zaire, có thể tạo khả năng bảo vệ chéo đối với chủng Bundibugyo hay không.

Một nhóm chuyên gia tư vấn của WHO đã họp vào tuần trước để đánh giá các kết quả nghiên cứu và dự kiến sẽ sớm công bố khuyến nghị.

Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với ngành y tế nước này cũng như cộng đồng quốc tế. WHO nhận định việc đẩy nhanh các nghiên cứu về thuốc và vaccine có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực khống chế dịch bệnh.