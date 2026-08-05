Vượt qua ung thư lưỡi

Ung thư lưỡi khiến người đàn ông 64 tuổi đối diện nguy cơ mất khả năng nói, ăn uống. Nhờ ca phẫu thuật cùng nỗ lực của bác sĩ, ông có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.

Trong cuốn "Đi tìm lẽ sống" (NXB Tổng hợp TP.HCM), nhà tâm thần học Viktor Frankl từng mượn câu nói của Friedrich Nietzsche để nhắc nhở về sức mạnh nội tại của con người: "Người có một lý do để sống có thể chịu đựng được hầu như mọi nghịch cảnh".

Đứng trước những biến cố sức khỏe ngặt nghèo, thái độ đón nhận và khao khát được tiếp tục sống trọn vẹn chính là "liều thuốc" đầu tiên giúp con người bước qua ranh giới của sự sợ hãi.

Thực tế đó cũng là câu chuyện của ông N.V.D. (64 tuổi, Nha Trang) khi đối mặt với chẩn đoán ung thư lưỡi giai đoạn II.

Không buông xuôi trước chẩn đoán ung thư

Hai tháng sau khi phát hiện khối u ở vùng lưỡi trái, ông N.V.D. quyết định đến Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thăm khám khi khối u ngày càng lớn và cơn đau không còn thuyên giảm. Kết quả kiểm tra tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân xác định ông mắc ung thư lưỡi trái giai đoạn II.

Đứng trước chẩn đoán ung thư, người bệnh không chỉ đối diện nỗi lo về tính mạng mà còn ám ảnh nguy cơ mất khả năng nói, ăn uống và giao tiếp nếu phải cắt bỏ một phần lưỡi.

Lưỡi của bệnh nhân được loại bỏ khối u. Ảnh: BVCC.

Sau khi hội chẩn giữa các bác sĩ Viện Ung bướu và Y học hạt nhân với khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt, ê-kíp thống nhất thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư kết hợp tái tạo tổn khuyết bằng vạt da cơ dưới móng.

Theo các bác sĩ, phương pháp tái tạo được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố như vị trí tổn khuyết, giai đoạn bệnh và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Mỗi quyết định điều trị đều hướng tới mục tiêu kiểm soát ung thư nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng của khoang miệng.

Ca phẫu thuật đánh dấu bước ngoặt đối với người bệnh. Thay vì chỉ tập trung cắt bỏ tổn thương, các bác sĩ đồng thời tiến hành tái tạo vùng khuyết ngay trong cùng cuộc mổ, mở ra cơ hội để bệnh nhân phục hồi khả năng nói, nuốt và ăn uống sau điều trị.

Điều trị ung thư không chỉ là cắt bỏ khối u

Sau phẫu thuật ung thư khoang miệng, nhiều bệnh nhân phải đối mặt với những tổn khuyết ở nhiều mức độ khác nhau. Nếu không được tái tạo phù hợp, họ có thể gặp khó khăn khi nói, nuốt, ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ chịu ảnh hưởng về thể chất, nhiều người còn rơi vào mặc cảm vì thay đổi ngoại hình hoặc hạn chế trong giao tiếp. Theo các bác sĩ, đây là áp lực tâm lý rất lớn đối với bệnh nhân ung thư và họ cần sự đồng hành của gia đình cũng như nhân viên y tế trong suốt quá trình điều trị.

Ê-kíp phẫu thuật tái tạo lưỡi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Đức, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt, cho biết điều trị ung thư lưỡi hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

"Nguyên tắc điều trị hiện nay là loại bỏ triệt để tổn thương kết hợp tái tạo vùng khuyết nhằm hạn chế nguy cơ tái phát, di căn; đồng thời khôi phục chức năng ăn uống, phát âm và cải thiện thẩm mỹ cho người bệnh", bác sĩ Đức nói.

Bác sĩ Đức cho rằng điều đáng quý nhất sau điều trị ung thư không chỉ là kéo dài thời gian sống mà còn là giúp người bệnh sống tốt hơn. Khi có thể ăn uống, trò chuyện với người thân, tự tin giao tiếp và hòa nhập cộng đồng, họ sẽ có thêm động lực để tiếp tục hành trình chống chọi với bệnh tật.

Bác sĩ Đức khuyến cáo ung thư lưỡi và ung thư sàn miệng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện vết loét trong miệng kéo dài, khối bất thường ở lưỡi hoặc các triệu chứng không thuyên giảm.

Việc khám chuyên khoa sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn tạo điều kiện áp dụng các phương pháp tái tạo phù hợp, bảo tồn chức năng ăn uống, phát âm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.