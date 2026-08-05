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Giải trí

Vợ sắp cưới của Ronaldo đáp trả

  • Thứ tư, 5/8/2026 09:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Georgina Rodríguez vừa lên tiếng đáp trả những lời bàn tán trên mạng về ngoại hình và khẳng định cô luôn trân trọng cơ thể mình.

Theo Page Six, hôm 4/8, nữ người mẫu kiêm influencer gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong kỳ nghỉ trên Instagram. Rodríguez diện bikini, tự tin khoe đường cong cơ thể. Cô cũng có những chia sẻ trước hàng loạt bàn tán trên mạng xã hội về ngoại hình của mình thời gian qua.

“Cơ thể tôi sẽ thay đổi, cũng như cơ thể của mọi phụ nữ đều sẽ thay đổi. Và tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiều năm nữa, bởi điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn được sống”, Rodríguez viết.

Song, hôn thê của Ronaldo thừa nhận những lời chỉ trích ngoại hình vẫn khiến cô thấy tổn thương, đôi lúc còn tự nghi ngờ bản thân. Rodríguez cho biết “năm nào cơ thể tôi cũng lại trở thành chủ đề bàn tán”.

“Tôi yêu những đường cong của mình. Tôi yêu sự tự do được sống trong cơ thể mà mình lựa chọn, trong chính cơ thể đã nâng đỡ tôi, cho tôi cơ hội ôm lấy những người mình yêu, mang nặng đẻ đau, vấp ngã rồi lại đứng dậy. Đó là một cơ thể xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và biết ơn ở mọi phiên bản của nó”, Rodríguez chia sẻ.

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Rodríguez và ngôi sao bóng đá Ronaldo được cho là sắp cưới. Ảnh: IGNV.

Rodríguez cũng tiết lộ đã tâm sự với Ronaldo và được siêu sao bóng đá an ủi, động viên.

“Em không sống bằng hình ảnh bề ngoài, mà bằng chính con người của em. Em là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, có vóc dáng đẹp, là một người mẹ, một người tốt, thành công và sống với tình yêu", Ronaldo nói với vợ sắp cưới.

Ronaldo, 41 tuổi, lớn lên tại Funchal trước khi vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trong khi, Georgina Rodriguez, 32 tuổi, mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina. Cặp đôi quen nhau từ năm 2016. Tới tháng /2025, Ronaldo cầu hôn bạn gái.

Nhiều nguồn tin địa phương cho biết Ronaldo và Rodríguez dự kiến tổ chức hôn lễ vào tháng 8, tại Nhà thờ chính tòa Funchal trên đảo Madeira - quê hương của danh thủ Bồ Đào Nha.

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Hoàng Nhi

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