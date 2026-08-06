Vợ doanh nhân chia sẻ về thông tin chia tay Akira Phan

Phương Maika lên tiếng về thông tin chia tay Akira Phan sau 3 tháng tổ chức lễ cưới. Doanh nhân cho biết cả hai vẫn hạnh phúc, vui vẻ.

Trên trang cá nhân, Phương Maika đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Akira Phan. Cô chia sẻ về tin vợ chồng chia tay lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

"Vụ gì vậy mọi người ơi. Em chỉ làm nũng để được chồng dỗ thôi. Chồng em qua giờ vẫn xin lỗi và hứa sẽ đền bù cho em chiếc điện thoại sắp ra mắt. Em không nghĩ là mọi người quan tâm đến vợ chồng như vậy. Chúc mọi người tuần mới làm việc nhiều niềm vui", Phương Maika cho biết.

Dưới phần bình luận, Akira Phan cũng để lại chia sẻ ngọt ngào và hứa mua điện thoại mới tặng bà xã.

Akira Phan và vợ sau 3 tháng tổ chức lễ cưới. Ảnh: FBNV.

Kể từ sau khi cưới, Akira Phan và vợ đồng hành trong công việc, tham gia nhiều sự kiện giải trí cùng nhau. Trên trang cá nhân, cặp vợ chồng cũng chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ.

Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, từng là gương mặt quen thuộc của Vpop cuối thập niên 2000 với các ca khúc như Mùa đông không lạnh, Đứng dậy vươn vai, Lời nguyền, Thiên đường thứ hai... Những năm gần đây, nam ca sĩ im ắng hơn. Bước qua thời kỳ đỉnh cao, anh vẫn đi diễn đều đặn ở các sự kiện nhỏ, sân khấu tỉnh. Nam ca sĩ cũng dành thời gian bên gia đình và chơi thể thao, đặc biệt pickleball.

Anh và Phương Maika tổ chức lễ cưới vào tháng 5, sau thời gian gắn bó, đồng hành.

Phương Maika có 3 con riêng trước khi đến với Akira Phan. Về phía nam ca sĩ, anh cũng chia sẻ có một con chung với người cũ.

Akira Phan cho biết việc gặp Phương Maika là bước ngoặt khiến cuộc sống của anh trở nên rõ ràng, thú vị hơn. Theo nam ca sĩ, đối phương không xuất hiện bằng những điều ồn ào mà nhẹ nhàng, đủ để anh muốn sống chậm lại, suy nghĩ sâu sắc hơn. Lần đầu tiên, nam ca sĩ khao khát xây dựng một mái ấm.

"Cảm ơn em, vì đã đến, để anh hiểu hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà là một người đến để cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Cảm ơn em vì đã đến để cùng anh viết tiếp chương hạnh phúc nhất cuộc đời, Akira Phan bày tỏ.