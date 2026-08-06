Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vinicius xóa sạch Instagram, dấy lên tin đồn gia nhập Arsenal

  • Thứ năm, 6/8/2026 06:51 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Vinicius Junior bất ngờ xóa sạch Instagram giữa lúc đàm phán với Real Madrid bế tắc, làm dấy lên đồn đoán về vụ chuyển nhượng "bom tấn" sang Arsenal.

Vinicius ảnh 1

Động thái gây chú ý của Vinicius.

Tiền đạo 26 tuổi sở hữu hơn 64 triệu người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, anh khiến tất cả bất ngờ khi trang cá nhân không còn bất kỳ bài đăng nào. Trước đó, Vinicius có tới 788 bài viết cùng nhiều mục tin nổi bật ghi lại hành trình thi đấu trong màu áo Real Madrid và tuyển Brazil.

Động thái trên ngay lập tức làm bùng phát những đồn đoán về khả năng Vinicius chuẩn bị chuyển sang Arsenal. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV "Pháo thủ" tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy thương vụ "bom tấn" đang tiến gần đến hồi kết.

Một tài khoản bình luận: "Cậu ấy dọn sạch Instagram để chuẩn bị đăng video ra mắt trong màu áo Arsenal". Người khác nhận định: "Xóa toàn bộ trang cá nhân ngay sau khi đàm phán hợp đồng chững lại hoặc là chiêu gây sức ép với Real Madrid, hoặc cậu ấy chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn". Thậm chí, nhiều người còn tin rằng thông báo "Here we go" sẽ sớm xuất hiện.

Dù vậy, không ít CĐV vẫn tỏ ra hoài nghi. Một số cho rằng Vinicius nhiều khả năng chỉ đang chuẩn bị công bố bản hợp đồng mới với Real Madrid, thay vì chia tay sân Bernabeu.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về tương lai của tuyển thủ Brazil. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Vinicius từng từ chối đề nghị gia hạn có mức lương hơn 360.000 bảng/tuần do muốn được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng với Kylian Mbappe. Tuyển thủ Pháp đang nhận khoảng 500.000 bảng/tuần tại Real Madrid.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta xem Vinicius là mục tiêu số một để tăng cường hàng công sau khi Arsenal vô địch Premier League mùa trước. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất lịch sử đội chủ sân Emirates.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

Real Madrid 'xuống nước' với Vinicius

Nhằm ngăn chặn sự dòm ngó từ Arsenal, Real Madrid đã gửi đề nghị gia hạn mới với mức đãi ngộ 30 triệu euro mỗi năm để giữ chân Vinicius Junior.

2 giờ trước

Phòng thay đồ Arsenal tin Vinicius sẽ cập bến

Nhiều cầu thủ Arsenal tin CLB có thể chiêu mộ Vinicius Junior, dù thương vụ vẫn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Real Madrid.

11 giờ trước

Real ra giá bán Vinicius

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha định giá ngôi sao 26 tuổi lên tới 150 triệu euro. Đây là con số không tưởng đối với cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng.

19 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Vinicius Vinicius

    Đọc tiếp

    Eto'o thoát án phạt nặng

    Eto'o thoát án phạt nặng

    0

    Sau quá trình khiếu nại, CAF chính thức hủy bỏ lệnh cấm đến sân 4 trận cùng khoản phạt 20.000 USD đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, Samuel Eto'o.

    FIFA nhận sai

    FIFA nhận sai

    0

    Trước áp lực dữ dội từ các Liên đoàn và UEFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải xin lỗi, hủy kế hoạch bán World Cup nhưng vẫn tuyên bố tiếp tục tại vị.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý