Vinicius xóa sạch Instagram, dấy lên tin đồn gia nhập Arsenal

Vinicius Junior bất ngờ xóa sạch Instagram giữa lúc đàm phán với Real Madrid bế tắc, làm dấy lên đồn đoán về vụ chuyển nhượng "bom tấn" sang Arsenal.

Động thái gây chú ý của Vinicius.

Tiền đạo 26 tuổi sở hữu hơn 64 triệu người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, anh khiến tất cả bất ngờ khi trang cá nhân không còn bất kỳ bài đăng nào. Trước đó, Vinicius có tới 788 bài viết cùng nhiều mục tin nổi bật ghi lại hành trình thi đấu trong màu áo Real Madrid và tuyển Brazil.

Động thái trên ngay lập tức làm bùng phát những đồn đoán về khả năng Vinicius chuẩn bị chuyển sang Arsenal. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV "Pháo thủ" tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy thương vụ "bom tấn" đang tiến gần đến hồi kết.

Một tài khoản bình luận: "Cậu ấy dọn sạch Instagram để chuẩn bị đăng video ra mắt trong màu áo Arsenal". Người khác nhận định: "Xóa toàn bộ trang cá nhân ngay sau khi đàm phán hợp đồng chững lại hoặc là chiêu gây sức ép với Real Madrid, hoặc cậu ấy chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn". Thậm chí, nhiều người còn tin rằng thông báo "Here we go" sẽ sớm xuất hiện.

Dù vậy, không ít CĐV vẫn tỏ ra hoài nghi. Một số cho rằng Vinicius nhiều khả năng chỉ đang chuẩn bị công bố bản hợp đồng mới với Real Madrid, thay vì chia tay sân Bernabeu.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về tương lai của tuyển thủ Brazil. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Vinicius từng từ chối đề nghị gia hạn có mức lương hơn 360.000 bảng/tuần do muốn được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng với Kylian Mbappe. Tuyển thủ Pháp đang nhận khoảng 500.000 bảng/tuần tại Real Madrid.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta xem Vinicius là mục tiêu số một để tăng cường hàng công sau khi Arsenal vô địch Premier League mùa trước. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất lịch sử đội chủ sân Emirates.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.