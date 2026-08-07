Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

BRANDVOICE

Vingroup - doanh nghiệp kiến tạo 'những đường biên phát triển'

  • Thứ sáu, 7/8/2026 09:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Ngày 8/8, Vingroup kỷ niệm 33 năm thành lập, đánh dấu hành trình chủ động bước vào những khoảng trống lớn của nền kinh tế từ thương mại, du lịch, đô thị đến ôtô và công nghệ.

Đắc Bảo

Đồ họa: Khôi Khôi

Vingroup 33 năm Vingroup VinFast

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý