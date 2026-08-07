Vingroup - doanh nghiệp kiến tạo 'những đường biên phát triển'

Ngày 8/8, Vingroup kỷ niệm 33 năm thành lập, đánh dấu hành trình chủ động bước vào những khoảng trống lớn của nền kinh tế từ thương mại, du lịch, đô thị đến ôtô và công nghệ.
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Ngày 27/5, Vingroup công bố chiến lược phát triển CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film, định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt theo chuẩn mực quốc tế.
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Ngày 1/6, VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, giới thiệu robot hình người đầu tiên mang tên Dyno tại 2 sự kiện công nghệ và robotics hàng đầu thế giới.
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Tập đoàn Vingroup triển khai tặng 50% giá vé chương trình “Đất nước thiên hùng ca” cho người có công với đất nước, người cao tuổi, học sinh, sinh viên.
Đắc Bảo
Đồ họa: Khôi Khôi
Vingroup 33 năm
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