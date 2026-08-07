Vingroup - doanh nghiệp kiến tạo 'những đường biên phát triển'

Ngày 8/8, Vingroup kỷ niệm 33 năm thành lập, đánh dấu hành trình chủ động bước vào những khoảng trống lớn của nền kinh tế từ thương mại, du lịch, đô thị đến ôtô và công nghệ.

Đắc Bảo Đồ họa: Khôi Khôi