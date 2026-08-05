Vì sao trẻ tập ăn thường né tránh rau xanh?

Ghét ăn rau xanh là phản ứng khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Thay vì ép buộc, cha mẹ có thể áp dụng một số mẹo đơn giản để giúp con dần hình thành thói quen ăn rau.

Không ít phụ huynh đau đầu khi con chỉ thích thịt, cá, đồ ăn chế biến sẵn mà nhất quyết từ chối các loại rau xanh. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc trẻ bướng bỉnh hay kén ăn quá mức.

Theo Times of India, trẻ nhỏ có số lượng nụ vị giác nhiều và nhạy cảm hơn người lớn nên cảm nhận vị đắng trong một số loại rau như bông cải xanh, cải xanh hay cải Brussels rõ rệt hơn. Bên cạnh đó, kết cấu của rau cũng là yếu tố khiến nhiều trẻ e ngại. Nhiều trẻ không thích rau quá mềm sau khi luộc, trong khi bé khác lại khó chịu với các loại rau dai hoặc có cảm giác nhớt.

Ngoài ra, trẻ trong giai đoạn tập ăn thường có xu hướng sợ những thực phẩm mới hay thức ăn lạ. Đây là phản ứng tự nhiên nhằm giúp trẻ tránh những món ăn lạ mà cơ thể chưa quen. Vì vậy, việc trẻ từ chối rau trong vài lần đầu là điều hoàn toàn bình thường.

Nhiều trẻ không thích rau quá mềm sau khi luộc, trong khi bé khác lại khó chịu với các loại rau dai hoặc có cảm giác nhớt. Ảnh: Shutterstock.

Thay vì coi mỗi bữa ăn là một "cuộc chiến", cha mẹ nên kiên nhẫn để trẻ có thời gian làm quen với hương vị và màu sắc của các loại rau.

Kiên trì cho trẻ làm quen với rau

Đừng vội kết luận con không thích một loại rau chỉ sau một hoặc hai lần từ chối. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ có thể cần tiếp xúc với cùng một loại thực phẩm khoảng 10-15 lần trước khi sẵn sàng nếm thử hoặc chấp nhận hương vị của nó.

Thay đổi cách chế biến

Nếu trẻ không thích rau luộc, cha mẹ có thể thử hấp, nướng, xào hoặc kết hợp rau vào súp, mì, cơm chiên hay nước sốt. Chỉ cần thay đổi cách chế biến hoặc kết cấu món ăn, trẻ có thể hào hứng hơn với cùng một loại rau.

Đừng ép trẻ ăn

Việc quát mắng, dọa phạt hay ép trẻ ăn hết rau thường phản tác dụng, khiến trẻ càng sợ và chống đối. Thay vào đó, hãy đặt một lượng nhỏ rau lên đĩa, khuyến khích trẻ nếm thử nhưng không tạo áp lực. Không khí bữa ăn thoải mái sẽ giúp trẻ dễ chấp nhận thực phẩm mới hơn.

Cha mẹ hãy làm gương

Trẻ học hỏi rất nhiều từ người lớn. Nếu cha mẹ thường xuyên ăn rau với thái độ vui vẻ, khen món rau ngon và coi đây là phần không thể thiếu trong bữa ăn, trẻ cũng có xu hướng bắt chước. Ngược lại, nếu người lớn cũng ngại ăn rau thì rất khó thuyết phục trẻ thay đổi.

Biến việc ăn rau thành trải nghiệm thú vị

Hãy cắt rau thành những hình ngộ nghĩnh, kết hợp nhiều màu sắc hoặc để trẻ cùng rửa, nhặt và chuẩn bị rau trước bữa ăn. Việc được tham gia vào quá trình nấu nướng giúp trẻ cảm thấy hào hứng và tò mò hơn với món ăn do chính mình góp phần tạo ra.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn. Khi được tiếp xúc với rau nhiều lần trong môi trường vui vẻ, không áp lực, phần lớn trẻ sẽ dần chấp nhận và hình thành thói quen ăn rau, từ đó góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng và tốt cho sức khỏe lâu dài.