Vẻ ngoài của Jang Dong Gun gây chú ý

Tài tử gây chú ý khi xuất hiện trong video mới do Ko So Young đăng tải. Vẻ ngoài phong độ của anh ở tuổi 52 thu hút nhiều bàn luận.

Trên kênh cá nhân, Ko So Young gây chú ý khi chia sẻ vlog mới với tiêu đề: "Bữa tiệc quy tụ toàn ngôi sao cùng Ko So Young gồm Lee Jung Jae, Jang Dong Gun, Kang Dong Won, Lee Min Ho". Video ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên tham dự sự kiện của một thương hiệu rượu và tận hưởng thời gian bên các đồng nghiệp thân thiết.

Trái ngược với những hình ảnh lan truyền trước đó, sự xuất hiện của Jang Dong Gun nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Trong video, tài tử xứ Hàn không có nhiều thay đổi về vẻ ngoài. Khi Ko So Young hướng ống kính về phía chồng, Jang Dong Gun cười và gửi lời chào. "Lẽ ra tôi phải chào mọi người từ lâu, nhưng hôm nay chúng tôi mới có dịp cùng tham dự sự kiện này. Hy vọng sẽ được gặp lại khán giả thường xuyên hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chúng tôi", nam diễn viên nói.

Jang Dong Gun vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ thời gian qua.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài phong độ ở tuổi 52 của nam diễn viên: "Anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào"; "Thời gian dường như bỏ quên Jang Dong Gun"... là những bình luận từ phía công chúng.

Hình ảnh mới nhất của Jang Dong Gun được cho là động thái đáp trả lại những tin đồn xoay quanh việc anh phẫu thuật thẩm mỹ lan truyền những ngày qua.

Jang Dong Gun và Ko So Young cùng sinh năm 1972, bén duyên từ bộ phim Gió thổi khúc tình yêu (1999). Sau nhiều năm làm bạn thân, cả hai tiến tới hẹn hò và chính thức về chung một nhà bằng đám cưới thế kỷ tại khách sạn Shilla (Seoul) vào tháng 5/2010. Hiện tại, họ có cuộc sống hạnh phúc bên một con trai và một con gái.

Jang Dong Gun là một trong những tài tử quyền lực nhất màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng qua các bộ phim như Cú nhảy cuối cùng, Bạn bè (Friend), Cờ thái cực tung bay... Gần đây nhất, anh góp mặt trong bộ phim A Normal Family (2024) và đang cân nhắc các dự án tiếp theo.

Trong khi đó, Ko So Young cũng là diễn viên nổi tiếng, từng khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm Tình yêu ngày mai, Beat và từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Chuông Vàng lần thứ 38.