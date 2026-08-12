VDB mở thêm nguồn lực triển khai cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Khoản tín dụng cho vay tối đa 4.978 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Lâm Đồng bổ sung nguồn vốn dài hạn cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ngày 11/8, tại Lâm Đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - chi nhánh Lâm Đồng và Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP (giai đoạn 1). Theo thỏa thuận, VDB Lâm Đồng cho dự án vay tối đa 4.978 tỷ đồng .

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Theo hợp đồng tín dụng, VDB Lâm Đồng cho Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vay tối đa 4.978 tỷ đồng từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Khoản vay được sử dụng để thực hiện chi phí đầu tư thuộc các hạng mục, công việc của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại hợp đồng BOT.

Khoản vay có thời hạn tối đa 19 năm 6 tháng, trong đó có thời gian ân hạn nợ gốc theo thỏa thuận, phù hợp đặc thù của dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, có thời gian đầu tư và thu hồi vốn dài.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 17.718 tỷ đồng , trong đó vốn ngân sách Nhà nước khoảng 7.761 tỷ đồng , tương đương 43,8%. Phần vốn còn lại, khoảng 9.957 tỷ đồng , do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án huy động. Trong số này, khoản tín dụng tối đa 4.978 tỷ đồng từ VDB, tương đương khoảng 50% phần vốn nhà đầu tư phải thu xếp.

Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được thành lập để thực hiện vai trò doanh nghiệp dự án. Cơ cấu nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group), Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, với tỷ lệ vốn lần lượt là 60% - 25% - 15%.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó tổng giám đốc T&T Group, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Anh Chiến.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó tổng giám đốc T&T Group, đánh giá cao sự đồng hành của VDB trong việc giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn với tính ổn định và chi phí vốn hợp lý. Theo ông Nghị, việc VDB tham gia tài trợ cho dự án cũng thể hiện sự đồng hành của hệ thống ngân hàng đối với công trình hạ tầng trọng điểm.

“Việc ký kết hợp đồng tín dụng hôm nay là dấu mốc then chốt, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho dự án, qua đó góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững của đất nước”, Phó tổng giám đốc T&T Group nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp dự án, các nhà đầu tư cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời tập trung nguồn lực để triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ.

Mở rộng dư địa cho công trình hạ tầng lớn

Đáng chú ý, trong thời gian tới, Agribank tiếp tục tham gia tài trợ vốn cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Cùng với khoản tín dụng tối đa gần 5.000 tỷ đồng từ VDB, sự tham gia của định chế tài chính lớn góp phần hoàn thiện cấu trúc nguồn vốn cho dự án.

Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ là một phần trong bài toán triển khai dự án. Với công trình hạ tầng quy mô lớn, khả năng huy động vốn cần đi cùng năng lực tổ chức triển khai, quản trị chi phí, kiểm soát tiến độ và phối hợp giữa nhiều bên trong suốt vòng đời dự án.

Với T&T Group, năng lực này được tích lũy qua hơn 3 thập niên hoạt động, với danh mục đầu tư trải rộng từ hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp đến năng lượng. Đây đều là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, chu kỳ đầu tư dài và yêu cầu cao về năng lực tổ chức triển khai.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Ảnh phối cảnh.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, bên cạnh cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, T&T Group đang tham gia triển khai Cảng hàng không Quảng Trị và dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trong lĩnh vực logistics, tập đoàn cùng đối tác Singapore phát triển Việt Nam SuperPort - “siêu cảng” logistics thông minh tiên phong trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Ở lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, các dự án như cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ và khu công nghiệp Vàm Cống góp phần mở rộng không gian sản xuất tại các địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã vận hành và đang đầu tư dự án với tổng công suất gần 2.900 MW, đồng thời tiếp tục phát triển danh mục khoảng 14.000 MW điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và các nguồn năng lượng sạch khác. Nổi bật trong số đó là nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào. Sau 7 tháng vận hành thương mại, cụm 48 tua-bin của dự án đã mang về khoảng 36,5 triệu USD doanh thu. Mỗi năm, Savan 1 cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.

Chỉ sau 7 tháng vận hành thương mại, Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T tại Lào đã mang về khoảng 36,5 triệu USD doanh thu. Ảnh: Anh Chiến.

Nhìn tổng thể, các dự án này không tồn tại độc lập mà tạo thành quá trình tích lũy về tài sản, kinh nghiệm và năng lực triển khai theo thời gian. Mỗi dự án hoàn thành bổ sung thêm kinh nghiệm về tổ chức đầu tư, quản trị rủi ro, phối hợp đối tác và vận hành nguồn vốn, từ đó tạo nền tảng cho dự án có quy mô và yêu cầu phức tạp hơn.

Từ nền tảng tích lũy đó, T&T Group từng bước định hình vai trò của nhà kiến tạo hạ tầng, kết hợp năng lực huy động nguồn lực với khả năng tổ chức và triển khai để hình thành công trình có giá trị dài hạn cho nền kinh tế.

Trở lại với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, việc VDB cùng Agribank tham gia cấp tín dụng cho dự án cho thấy vai trò của năng lực thực thi trong quá trình tiếp cận và huy động nguồn vốn lớn. Đây cũng là cơ sở để T&T Group cùng đối tác trong liên danh tập trung nguồn lực cho quá trình triển khai dự án.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị cho rằng, với sự chỉ đạo của địa phương, công tác chuẩn bị dự án cùng tinh thần hợp tác và trách nhiệm của các bên liên quan, công trình có cơ sở để được triển khai theo các mục tiêu đề ra.

Khi hoàn thành, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cùng các đoạn còn lại của tuyến Dầu Giây - Liên Khương sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu nông sản, hàng hóa.