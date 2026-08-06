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Thể thao

Tỷ phú Hàn Quốc sắp đón tin vui từ Arsenal, Liverpool

  • Thứ năm, 6/8/2026 09:27 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Lyon có thể thu về gần 16 triệu euro từ hai thương vụ liên quan đến Bruno Guimaraes và Bradley Barcola, qua đó cải thiện đáng kể tình hình tài chính khó khăn của CLB.

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Lyon trải qua khủng hoảng tài chính dưới thời John Textor. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều kênh truyền thông châu Âu, Bruno Guimaraes sắp hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Newcastle sang Arsenal với mức phí khoảng 87 triệu euro. Điều đáng chú ý là khi bán tiền vệ người Brazil cho Newcastle vào năm 2022, Lyon đã cài điều khoản hưởng 20% phần chênh lệch nếu cầu thủ này được bán với giá cao hơn.

Newcastle từng chi khoảng 50 triệu euro để sở hữu Guimaraes. Nếu thương vụ với Arsenal được chốt ở mức 87 triệu euro, Lyon sẽ nhận khoảng 7,4 triệu euro từ điều khoản nói trên.

Khoản tiền này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Lyon đang nỗ lực tái cấu trúc tài chính. Chủ sở hữu Michele Kang đã phải đứng ra bảo lãnh và triển khai nhiều biện pháp nhằm cắt giảm khoản thâm hụt lớn sau giai đoạn điều hành của John Textor.

Không dừng lại ở đó, Lyon còn đứng trước cơ hội thu thêm tiền nếu Bradley Barcola chuyển từ PSG sang Liverpool. Theo quy định về phí đào tạo của FIFA, CLB đào tạo cầu thủ sẽ được hưởng 5% giá trị chuyển nhượng khi cầu thủ thực hiện các thương vụ quốc tế. Mức giá PSG đang yêu cầu cho Liverpool là 170 triệu euro, 5% tương đương khoảng khoảng 8,5 triệu euro.

Tổng cộng, đội bóng nước Pháp có thể thu về gần 16 triệu euro từ hai thương vụ. Đây sẽ là nguồn tài chính quan trọng giúp Lyon tiếp tục quá trình phục hồi và ổn định ngân sách trước mùa giải mới.

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Đào Trần

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