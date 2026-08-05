Tuyển Việt Nam phơi bày sự thật về thủ môn Indonesia

Tuyển Việt Nam đã khai thác triệt để điểm yếu cố hữu của thủ thành Nadeo Argawinata trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 tối 3/8.

Tuyển Việt Nam liên tục đánh vào điểm yếu của Nadeo Argawinata và hai lần thành công. Ảnh: Minh Chiến.

Trong ba trận đầu của tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026, chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste tối 31/7 trên sân Chonburi, Thái Lan là trận duy nhất "Đại bàng Garuda" giữ sạch lưới với thủ thành Cahya Supriadi chơi trọn vẹn 90 phút.

Ở hai trận còn lại, HLV trưởng John Herdman cùng HLV thủ môn Andrej Kostolansky cũng như trợ lý HLV thủ môn Damian Van Rensburg sử dụng Nadeo Argawinata và tuyển Indonesia nhận 4 bàn thua. 3/4 lần thủng lưới này xảy ra theo cùng một kịch bản, đặc biệt trong trận thua tuyển Việt Nam tối 3/8 trên sân Pakansari. Đây là trận đội bóng xứ vạn đảo thua nhiều nhất tính từ tháng 10/2025 (thua Saudi Arabia 2-3 tại vòng loại World Cup 2026) tới hiện tại.

"Nadeo vẫn là một trong những người gác đền hay nhất ASEAN Cup 2026. Nhưng 'hay nhất' và 'không thể bị khai thác' là hai khái niệm khác nhau. Tuyển Việt Nam đã chứng minh điều này trước tất cả", Mid Block, công ty cung cấp và phân tích dữ liệu thể thao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Indonesia phân tích.

Biểu đồ vị trí bàn thua của Nadeo tại Super League mùa vừa qua. Đồ họa: Mid Block.

Điểm yếu chí mạng của Nadeo

Theo số liệu của Mid Block, trong 30 lần vào lưới nhặt bóng khi thi đấu cho CLB Borneo Samarinda tại Super League (giải vô địch quốc gia Indonesia) 2025/26, Nadeo nhận nhiều bàn thua nhất bởi các cú sút vào bên phải của mình, với 14 lần thủng lưới, chiếm tỷ lệ 33,3%. Con số này ở bên trái chỉ là 9 (18,8%) và ở giữa là 7 (9,5%). Tỷ lệ này tính số bàn thua/số cú sút trúng khung thành phải nhận.

Việc phải nhận quá nhiều bàn thua ở bên phải đồng nghĩa với việc khả năng cản phá bên phải của Nadeo không tốt. Mid Block cho biết trong 123 pha cứu thua của thủ môn sinh năm 1997 tại Super League mùa vừa rồi, chỉ có 23 pha diễn ra bên phải, ít nhất so với con số 66 ở giữa và 34 ở bên trái.

Biểu đồ cản phá của Nadeo tại Super League mùa gần nhất. Đồ họa: Mid Block.

Dữ liệu cho thấy bên phải là "tử huyệt" của Nadeo. Điểm yếu này đã bộc lộ từ lâu, nhưng cả bản thân người gác đền 29 tuổi và ban huấn luyện Borneo cũng như tuyển Indonesia đều chưa thể khắc phục. "Chúng ta luôn nói về những số liệu ấn tượng của Nadeo, nhưng ít người biết điểm yếu ở bên phải của anh ấy", Mid Block bình luận.

Tại ASEAN Cup 2026 tính tới hiện tại, Việt Nam là đội khai thác tốt nhất điểm yếu của Nadeo khi Mid Block mô tả trận thua này là "ác mộng" với thủ môn sinh năm 1997.

Tuyển Việt Nam đã khai thác điểm yếu của Nadeo từ nửa thập kỷ trước

Không phải đến bây giờ, tuyển Việt Nam mới đánh vào "tử huyệt" của Nadeo. Ngày 7/6/2021, phút 51 trong chiến thắng 4-0 của các "Chiến binh sao vàng" trước tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, Nguyễn Tiến Linh sút bên phải, buộc Nadeo phải vào lưới nhặt bóng.

Lúc bấy giờ, phân tích viên (vai trò có nhiệm vụ chính là sử dụng băng hình để phân tích cách chơi và điểm yếu của đối thủ) của tuyển Việt Nam là trợ lý HLV Lưu Danh Minh. Tới ASEAN Cup 2026, cựu hậu vệ Hà Nội ACB tiếp tục góp mặt trong ban huấn luyện của các "Chiến binh sao vàng" dù không còn giữ vai trò tương tự. Phân tích viên của tuyển Việt Nam hiện tại là Nguyễn Anh Tuấn, Tiến Linh cũng không góp mặt ở giải này. Nhưng điểm yếu của Nadeo vẫn bị các tuyển thủ khác của HLV Kim Sang-sik khai thác.

Trong trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam tối 3/8 trên sân Pakansari, đội khách sút 5 lần vào bên phải của thủ môn bên phía "Đại bàng Garuda", 2 trong số đó thành bàn. Nguyễn Văn Vĩ mở tỷ số ngay phút thứ 6. Phút 14, Nguyễn Hai Long nâng tỷ số lên 2-0. Bàn ấn định thắng lợi 3-0 của Nguyễn Xuân Son ở phút 71 là lần duy nhất tuyển Việt Nam không sút bên phải nhưng vẫn xé lưới đối phương trong trận này.

Văn Vĩ là người đầu tiên khai thác thành công "tử huyệt" của Nadeo trong trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Về lý do khiến Nadeo phải nhận 2/3 bàn thua ở bên phải trong thất bại trước đoàn quân của HLV Kim, một HLV thủ môn đang làm việc ở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Cậu ấy thất bại vì luôn cố gắng bắt bài".

Có hai phương án khi thủ môn đối mặt với cú sút. Một là dựa vào phản xạ và kỹ năng của bản thân, chờ đối thủ dứt điểm rồi mới ra quyết định. Hai là đoán ý đồ của đối thủ, di chuyển cơ thể trước để bắt bài. Nadeo chọn phương án hai và trả giá vì "canh bạc" của mình.

Ở bàn đầu, khi thấy góc sút của Văn Vĩ quá hẹp và nghĩ đối thủ sẽ căng ngang bằng chân thuận, phương án dễ hơn cũng như thường thấy hơn, Nadeo bắt bài đường chuyền vào trong. Trước khi đối phương sút, anh đã nhích một nhịp sang bên trái. Dù vẫn có động thái chắn góc phải, nhưng trước quyết định dứt điểm táo bạo của hậu vệ sau đó giành giải Cầu thủ hay nhất trận, người gác đền 29 tuổi vẫn nhận bàn thua.

Khi Văn Vĩ chạm bóng lần cuối, Nadeo đổ người sang trái và dự phòng chân phải ở bên phải để chặn cú sút. Nếu số 3 bên phía tuyển Việt Nam căng ngang, thủ thành Indonesia có thể bắt dính hoặc đẩy bóng bằng hai tay.

Ở bàn hai, khi đối mặt với Hai Long, Nadeo bắt bài cú sửa lòng sang bên trái. Nhưng số 14 bên phía tuyển Việt Nam đặt lòng sệt bên phải và khiến thủ môn sinh năm 1997 tiếp tục vào lưới nhặt bóng.

Hai Long (giữa) giúp tuyển Việt Nam tiếp tục có bàn khi một lần nữa đánh vào điểm yếu của Nadeo. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam không phải đội đầu tiên ghi bàn nhờ khai thác "tử huyệt" của Nadeo tại ASEAN Cup 2026. Ngay trận ra quân hôm 28/7, bàn thắng duy nhất của tuyển Campuchia trong thất bại 1-5 trước Indonesia đến từ cú sút vào bên phải.

Phút 48, khi thấy Chea Sokmeng có bóng ở cánh trái cũng như đứng rất xa vùng cấm, thủ thành mang áo số 1 tiến hẳn lên phía trước để chuẩn bị đón quả tạt bổng và mở toang không gian bên phải khung thành của mình. Nhận thấy khoảng trống mênh mông, số 26 tuyển Campuchia lập tức dứt điểm từ góc khó và thu về thành quả là bàn thắng danh dự.

Tất cả những dữ liệu trên rất có thể đã được ban huấn luyện tuyển Việt Nam phân tích qua băng hình để rút ra "công thức" đánh bại Nadeo: sút bên phải. Không ngoại trừ khả năng, HLV Kim và các cộng sự đã cho các cầu thủ của mình tập dứt điểm bên phải trước khi chạm trán tuyển Indonesia. Trận đấu tối 3/8 trên sân Pakansari là chiến thắng tới từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tuyển Việt Nam.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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