Tương lai của Bảo Ngọc, Cẩm Ly tại đấu trường sắc đẹp quốc tế

"Bông hồng lai" Emoura Phạm - đương kim Miss Grand Vietnam - là gương mặt tiếp theo sẽ góp mặt tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Ấn Độ. Cô sinh năm 2000, tên đầy đủ là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân hoa hậu cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất với Tri Thức - Znews, Emoura Phạm cho biết: "Tôi cảm thấy rất may mắn, vinh dự và hạnh phúc khi trở thành Miss Grand Vietnam 2026. Thành thật mà nói, tôi rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến như vậy".