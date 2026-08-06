Tương lai của Bảo Ngọc, Cẩm Ly tại đấu trường sắc đẹp quốc tế

Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 8/8. Đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Người đẹp vừa trải qua nhiều tháng tập luyện, hoàn thiện các kỹ năng và chuẩn bị các dự án cho Miss World 2026. Cô cũng chính thức giới thiệu Beauty With a Purpose, phần thi Talent, Dances of the World và trang phục dạ hội tại cuộc thi, trong sự kiện send-off diễn ra ít ngày trước.
Bảo Ngọc cho biết cô xác định vai trò của mình không chỉ là một thí sinh mà còn là đại diện nước chủ nhà, trực tiếp chào đón và hỗ trợ kết nối các thí sinh quốc tế trong thời gian cuộc thi diễn ra tại Việt Nam. Trước Miss World, Bảo Ngọc từng giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa). Sau đăng quang, cô đảm nhận nhiều vai trò như giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, đại sứ các dự án cộng đồng… Hồi tháng 6, người đẹp vướng ồn ào "phông bạt", làm giả thư trúng tuyển đại học Columbia (Mỹ). Sự việc khiến hình ảnh của Bảo Ngọc ảnh hưởng theo hướng tiêu cực.
Một người đẹp khác của nhà Sen Vàng sẽ góp mặt tại Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) là Lê Phương Khánh Như. Cô là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Người đẹp sinh năm 2004, đến từ Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa). Cô có chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Khánh Như có vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt hài hòa, khả năng hùng biện, thuyết trình và giao tiếp tiếng Anh đều được đánh giá cao. Dù vậy, chiều cao là bất lợi của cô tại Miss International 2026.
Đỗ Cẩm Ly được quan tâm khi là đại diện Việt dự thi Miss Cosmo 2026. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, tại Khánh Hòa. Người đẹp sinh năm 2003, theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô sở hữu sắc đẹp hài hòa, với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-61-97 cm. Cô sở hữu nụ cười tươi tắn, khuôn mặt sắc sảo, cá tính.
"Bông hồng lai" Emoura Phạm - đương kim Miss Grand Vietnam - là gương mặt tiếp theo sẽ góp mặt tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Ấn Độ. Cô sinh năm 2000, tên đầy đủ là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân hoa hậu cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất với Tri Thức - Znews, Emoura Phạm cho biết: "Tôi cảm thấy rất may mắn, vinh dự và hạnh phúc khi trở thành Miss Grand Vietnam 2026. Thành thật mà nói, tôi rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến như vậy".
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Tân Á hậu Hòa bình Việt Nam Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện tại Miss Grand International All Stars mùa hai. Cô là người đẹp có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường sắc đẹp. Bảo Ngọc cũng thu hút lượng fan sắc đẹp đông đảo nhờ hình thể đẹp, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và thần thái thu hút. Trước Miss Grand Vietnam 2026, Bảo Ngọc từng lọt top 10 chung cuộc và đạt giải phụ Người đẹp Biển ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tiếp đó, tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô lọt top 5 và giành một số giải phụ như Best Catwalk, Người đẹp biển, Đại sứ môi trường.
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Tại cuộc thi Miss Intercontinental 2026 (Hoa hậu Liên lục địa), Lê Thị Thu Trà sẽ là thí sinh tham gia chinh chiến. Cô vừa kết thúc nhiệm kỳ Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Lê Thị Thu Trà sở hữu chiều cao 1,77 m, số đo 81-60-88 cm. Cô được chú ý bởi hình thể cân đối cùng gương mặt hài hòa. Người đẹp từng đoạt giải Á khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Thương mại 2021, top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và giữ danh hiệu Đại sứ Áo dài Việt Nam.
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