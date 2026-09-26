Từ vụ PUBG, lỗ hổng quyền khổng lồ trong ngành eSports tỷ USD

Ngày 23/9, KRAFTON thông báo cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ Việt Nam Himass và Tanvuu bởi sai phạm tại giải đấu giao hữu PUBG Asia Star. Sự việc thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ trong nước, bởi phán quyết bị đánh giá là nặng tay, bất công với đóng góp của hai người chơi với tựa game.

Tuy nhiên, đằng sau án phạt này lại phơi bày một nghịch lý lớn của eSports khi quyền sinh sát nằm hoàn toàn trong tay các nhà phát hành game.

Mỗi nhà phát hành lại tự đặt ra một bộ luật lệ riêng biệt cho sản phẩm của mình, khiến thẩm quyền thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn chung trên toàn ngành bị giới hạn nghiêm trọng. Không có một cơ quan trung lập nào can thiệp, nhà phát hành vừa đóng vai trò là nhà lập pháp, vừa là cảnh sát, vừa là quan tòa.

Thực tế, dù hành vi "đá stream" không hiếm gặp trong lịch sử eSports, bản án cấm thi đấu vĩnh viễn trên toàn cầu dành cho Himass và TanVuu được đánh giá là mức xử lý khắc nghiệt chưa từng có.

Năm 2021, đội tuyển CS:GO Team Vitality chỉ bị phạt hành chính 10.000 USD vì mở stream tại khu vực thi đấu giải BLAST Premier Online do thiếu bằng chứng về ý đồ gian lận trực tiếp.

Tương tự, tuyển thủ Ronaldo (League of Legends) khi bị phát hiện "đá stream" ở chế độ Xếp hạng đơn vào tháng 7 vừa qua cũng chỉ bị Riot Games khóa tài khoản 2 tuần, tước điểm LP và phần thưởng mùa thay vì nhận án phạt cấm thi đấu chuyên nghiệp.

Do đó, hình phạt cấm vĩnh viễn từ nhà phát hành với hai game thủ trong một giải đấu mang tính giao hữu, giải trí bị đánh giá quá nặng nề. Thậm chí, một phần nguyên nhân còn xuất phát từ chính ban tổ chức khi truyền tải thiếu thông tin.

Từ năm 2025, sự bất công này đã được đề cập từ bài báo nghiên cứu "A systematic literature review of esports integrity" của hai tác giả Erika Riedl và Pim Verschuuren trên tạp chí Q1 International Sports Law Journal.