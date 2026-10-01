Tủ sách của nữ 'mọt sách' 19 tuổi làng quần vợt

Bên cạnh thành tích trên sân đấu, Mirra Andreeva (sinh năm 2007) hiện đứng hạng 5 thế giới còn dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Có giai đoạn tay vợt 19 tuổi đọc 3 cuốn trong 4 ngày, nhưng cũng từng gần như không cầm đến sách suốt một năm. Giữa lịch tập luyện, thi đấu và di chuyển liên tục, Andreeva xem việc đọc là cách hạn chế thời gian nhìn vào màn hình, giảm căng thẳng và tạm rời khỏi những áp lực của tennis. Cô yêu thích nhiều thể loại, từ tiểu thuyết tình cảm, chính kịch đến phiêu lưu và giả tưởng, đặc biệt là những câu chuyện có tiết tấu nhanh và liên tục xuất hiện tình tiết mới. Dưới đây là một số cuốn sách Andreeva từng đọc và yêu thích. Ảnh: @_mirraandreeva_.

The Man Who Laughs (Người cười) - Victor Hugo: Xuất bản lần đầu năm 1869, cuốn sách kể về Gwynplaine, cậu bé bị làm biến dạng khuôn mặt thành nụ cười vĩnh viễn. Sau khi trở thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ, Gwynplaine được Ursus cưu mang và đem lòng yêu Dea, cô gái mù sống cùng họ. Thông qua hành trình của nhân vật, Victor Hugo khai thác sự bất công, áp bức và khoảng cách giữa tầng lớp quý tộc với những người bên lề xã hội. Theo nhà xuất bản Open Road Media, tác phẩm cũng là lời lên án sự tàn nhẫn của giới quý tộc Anh trong bối cảnh thế kỷ XVII. Andreeva bắt đầu đọc Người cười vào cuối năm 2024 theo lời khuyến khích của mẹ. Khác với những cuốn tiểu thuyết cô có thể đọc hết trong vài ngày, tác phẩm của Victor Hugo khiến tay vợt mất nhiều thời gian hơn. Ảnh: Nhã Nam.

Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió) - Margaret Mitchell: Lấy bối cảnh Nội chiến Mỹ và thời kỳ Tái thiết, tác phẩm xoay quanh Scarlett O'Hara, con gái một chủ đồn điền giàu có ở Georgia. Chiến tranh làm đảo lộn cuộc sống của Scarlett, buộc cô đối mặt với mất mát và tìm cách thích nghi với một xã hội đang thay đổi. Nhà xuất bản Penguin Random House mô tả tác phẩm là câu chuyện về những đam mê, tình yêu và lòng can đảm trong những biến động của chiến tranh. Ảnh: Huyhoang Book.

The Last Letter (tạm dịch: Lá thư cuối) - Rebecca Yarros: Đây là tiểu thuyết tình cảm của Rebecca Yarros, xuất bản lần đầu năm 2019. Câu chuyện bắt đầu từ lá thư cuối cùng của một người lính gửi cho người bạn thân Beckett, nhờ anh rời quân đội và đến Telluride (Colorado, Mỹ) để chăm sóc em gái Ella cùng hai đứa con của cô. Từ lời nhờ cậy này, tác phẩm phát triển câu chuyện về tình yêu, mất mát, gia đình và quá trình vượt qua những tổn thương. Tay vợt biết đến cuốn sách sau khi thấy một số cô gái trên Instagram giới thiệu. Ảnh: Bookmarkandworld.

Wuthering Heights (Đồi gió hú) - Emily Brontë: Đây là tiểu thuyết duy nhất của Emily Brontë, xoay quanh mối quan hệ giữa Catherine Earnshaw và Heathcliff, cậu bé mồ côi được cha Catherine nhận nuôi. Tình cảm từ thời thơ ấu của hai người dần trở thành mối quan hệ mãnh liệt nhưng đầy ám ảnh, bị cản trở bởi địa vị xã hội và những lựa chọn của Catherine. Những xung đột sau đó kéo theo lòng ghen tuông, sự trả thù và tổn thương kéo dài sang thế hệ tiếp theo. Ảnh: Fahasa.