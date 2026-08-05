Từ 3 lần hoãn cưới đến hôn lễ bên 4 con của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng

Sau 13 năm bên nhau, đám cưới của Bảo Ngọc và Nguyễn Phú đến muộn song thực sự hạnh phúc, vẹn tròn khi có sự tham dự của các con và gia đình hai bên.

Gia đình 6 người của Bảo Ngọc - Nguyễn Phú trong đám cưới hôm 8/7.

Ngày 8/7, trong hôn trường ở phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, cô dâu Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (sinh năm 1995) bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương.

Thay vì được bố ruột hoặc thành viên lớn tuổi trong nhà dắt tay, cô khiến nhiều quan khách ngước nhìn thích thú, liên tục giơ điện thoại lên ghi hình khi xuất hiện cùng 3 con: bé Thư Kỳ (sinh năm 2020), bé Kim Bảo (sinh năm 2022) và Tầm Thư (sinh năm 2023). Phía bên kia lễ đường, chồng cô - Nguyễn Phú (sinh năm 1995) - ôm bé út Chiêu Dương (sinh năm 2025) chờ sẵn.

Với cặp đôi Đà Nẵng, đám cưới này không chỉ là dấu mốc mới trong hành trình bên nhau, mà còn là lời khẳng định tình cảm bền chặt, mặn nồng sau 13 năm gắn bó.

"Sau khi sinh 4 con, tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể mặc chiếc váy cưới nữa. Nhưng giờ điều đó đã trở thành hiện thực, tôi rất mãn nguyện, hạnh phúc", Bảo Ngọc nói với Tri Thức - Znews.

3 lần hoãn cưới

Để có được đám cưới ấm cúng vừa qua, Bảo Ngọc nói hành trình của vợ chồng cô không hề dễ dàng.

Hai người quen nhau năm 2014 qua Facebook, khi đó Phú đang học ở TP.HCM. Sau 2 năm yêu xa, cặp đôi có thêm thời gian tìm hiểu sau khi Phú tốt nghiệp, trở về Đà Nẵng.

Đến năm 2019, cả hai thưa chuyện với gia đình và tổ chức lễ đính hôn, dự định đến tháng 1/2020 sẽ làm đám cưới. Không ngờ dịch Covid-19 bùng phát, ngày vui phải hoãn lại. Đến tháng 3 cùng năm, khi thiệp vừa in lại, cỗ bàn cũng đã đặt mới, Ngọc và Phú vẫn chưa thể bước vào lễ đường vì dịch bệnh vẫn tiếp diễn. Sau đó, đám cưới phải hoãn thêm lần 3 vào tháng 5 với lý do tương tự.

"Quá tam ba bận", nhưng sau ba lần liên tiếp phải hoãn cưới, Ngọc và Phú đành gác lại ngày trọng đại để không phát sinh thêm chi phí. Đến tháng 9/2020, Ngọc sinh bé đầu lòng.

"Hoãn cưới liên tục, tôi cũng buồn lắm. Nhưng chồng động viên, nói vì dịch bệnh nên nhiều người cũng chung hoàn cảnh chứ không riêng gì mình. Đám cưới có thể tổ chức sau, một đời còn dài, quan trọng là hai đứa sống với nhau hạnh phúc", Ngọc kể.

Ba con cùng Ngọc tiến vào lễ đường.

Cũng vì dịch bệnh, quán ăn khởi nghiệp của hai vợ chồng khi đó gặp không ít khó khăn. Vợ chồng trẻ vừa phải xoay xở kinh tế, vừa phải học làm quen vai trò mới là cha mẹ. Dù có sự hỗ trợ phần nào của gia đình hai bên, đây vẫn là quãng thời gian khá chật vật với cả hai.

Sau đó, em bé thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt đến với hai người một cách tự nhiên. Để có tiền "đi đẻ" và chăm lo con đầy đủ, cặp vợ chồng nỗ lực bán hàng, Phú tự mình đi giao từng hũ sữa chua, cái bánh bột lọc.

Bảo Ngọc thừa nhận từ cuộc sống yêu đương màu hồng chuyển sang hôn nhân, áp lực cơm áo gạo tiền và nhiều biến cố ập tới khiến cô và nửa kia kiệt sức, thậm chí từng nghĩ "liệu có thể bước tiếp nổi hay không".

"Nhưng may mắn chúng tôi vẫn động viên nhau, cùng nhau vượt qua được những ngày tháng ấy", Ngọc nói.

Với cặp vợ chồng, con cái là niềm hạnh phúc không thể đong đếm. Nhìn các con lớn lên từng ngày, cả hai cũng có thêm động lực làm việc. Trùng hợp thú vị là 3 em bé Thư Kỳ, Kim Bảo và Tầm Thư đều sinh cùng ngày 5/9, bé út sinh ngày 14/10.

"Tôi đều mang thai và sinh các con tự nhiên, không hề canh ngày hay can thiệp gì cả. Nhiều khách quen ở quán ăn còn đùa vui rằng lâu lâu cứ đến tháng 9 là lại thấy bà chủ quán nghỉ đẻ", Ngọc nói.

Như một giấc mơ

Với Nguyễn Phú và Bảo Ngọc, sau gần 13 năm đồng hành, từ lúc hẹn hò đến khi về chung nhà, cả hai đã dành trọn thanh xuân cho nhau, cùng nhau trưởng thành. Hiện, cuộc sống gia đình đã phần nào ổn định về nhiều mặt.

Bảo Ngọc trong chiếc váy cưới tưởng chừng không bao giờ có thể được mặc.

Ngày 22/6 vừa qua, đúng kỷ niệm ngày yêu, trong lúc ngồi vu vơ nói chuyện, Phú bảo: "Hay là bây giờ mình cưới nhỉ". Dù thoáng chút ngại ngần vì chưa kịp lấy lại vóc dáng, Ngọc đồng ý, cùng chồng bắt tay vào chuẩn bị cho đám cưới trong khoảng nửa tháng.

Vì vội vàng, cả hai không kịp chụp lại ảnh cưới. Khi Ngọc liên hệ studio ngày trước chụp hình, đơn vị cho biết đã không còn giữ file ảnh gốc từ năm 2020. Song, cặp đôi thống nhất đây không phải điều quá quan trọng.

Khi thông báo về đám cưới ngẫu hứng cho gia đình hai bên, cả hai cũng nhận được nhiều sự ủng hộ. Nhiều người quen thậm chí không biết Ngọc và Phú vẫn chưa làm đám cưới nên khá bất ngờ khi nhận được thiệp mời.

"Có thể nhiều người nghĩ rằng đã sống với nhau lâu như thế, có 4 mặt con thì còn tổ chức hôn lễ làm gì, nhưng với hai chúng tôi, đây giống như thực hiện điều còn dang dở, cùng nhau dành thời thề nguyện như nhiều cặp đôi khác, dù hơi trễ", Ngọc bày tỏ.

Các con chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Khi được bố mẹ thông báo, 4 thành viên nhí chưa hiểu được "đám cưới", "cô dâu chú rể" là gì song rất hào hứng. Vào khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường, dù không tập dượt trước, cả 4 vẫn ngoan ngoãn hợp tác, khiến bố mẹ cũng phải bất ngờ. Khi về nhà, các bé liên tục nói: "Bố mẹ cưới nữa đi, vui quá".

"Với một bà mẹ đã có 4 con như tôi, đám cưới vừa rồi như một giấc mơ, thật trọn vẹn và viên mãn", Ngọc chia sẻ.