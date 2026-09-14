FRONTPAGE

Trường Giang:

'Tôi xin lỗi,

tôi đã hành xử chưa tốt'

Trường Giang lần đầu trực diện với tất cả ồn ào trong quá khứ. Anh thừa nhận bản thân từng "chưa tốt" và chính thức xin lỗi những người đã bị anh làm tổn thương trước đây.

Quang Đức - Tâm An

Ảnh: Phương Lâm - Video: Quang Thông

​

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tri thức - Znews, lần đầu tiên diễn viên - đạo diễn Trường Giang chịu ngồi xuống sau thời gian im ắng trước cơn bão mạng suốt 10 ngày qua.

Đây cũng là lần đầu tiên, Trường Giang thẳng thắn nhìn lại những sai lầm trong quá khứ và lỗi sai, thiếu sót của bản thân trong hơn 20 năm làm nghề.

Lần đầu tiên, Trường Giang có lời xin lỗi chính thức tới những đồng nghiệp mà anh đã gây tổn thương cho họ trước đây.

"Hôm nay, tôi lựa chọn

phải lên tiếng"

Những ngày qua, dư luận liên tục đặt câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với Trường Giang?. Lần đầu tiên, showbiz Việt có một nghệ sĩ Việt bị 'đào' lại những ồn ào ở quá khứ, liên tiếp trong 10 ngày. Thậm chí, trên Threads, tên của anh xuất hiện trên 15.000 bài đăng, clip mỗi ngày theo hướng tiêu cực. Anh đối diện với khủng hoảng này thế nào?

Khi chuyện này xảy ra sau đó ba ngày, tôi mới thực sự biết. Bởi vì từ xưa đến giờ, tôi cũng không quan tâm lắm về các nền tảng trên mạng. Tôi cũng ít nhận phỏng vấn bởi vì biết bản thân không giỏi trong việc nói chuyện, ngại đối diện với những câu hỏi liên quan tới đời tư.

Sau chuyện vừa rồi xảy ra, tôi được ê-kíp báo lại rằng rất nhiều trang mạng đều nói về mình theo hướng tiêu cực. Khi đó, tôi mới ngồi một mình và suy nghĩ. Việc mà tôi không đối thoại, phản hồi trên mạng xã hội hay ngồi phỏng vấn với anh chị em báo chí và luôn nghĩ rằng bản thân cứ tập trung vào công việc, là tốt, đúng nhưng chưa đủ. Những khán giả yêu thương tôi 20 năm qua, họ cần biết, cần nghe và cần tôi chia sẻ chuyện gì đang xảy ra.

Giống như câu hỏi của bạn, những người thân của tôi cũng thắc mắc: ‘Điều gì đang xảy ra với Trường Giang?’ và ‘Tại sao Trường Giang lại bị tấn công nhiều đến thế?’.

Một cách thật lòng, tôi cũng không biết vì sao luôn. Nhưng mà sau khi tóm gọn lại, tôi nghĩ có những lý do sau đây. Lý do thứ nhất, khi nhìn lại những hình ảnh, clip ở trong quá khứ, tôi thấy mình ứng xử chưa tinh tế, chưa đủ tốt.

Tiếp theo, thời điểm đó, việc ứng xử trên sóng truyền hình, kịch bản, so với hiện tại, góc nhìn, tư duy người xem, tầng khán giả, mọi thứ đã thay đổi. Hơn 10 năm trôi qua, góc nhìn của lớp trẻ bây giờ khác biệt hoàn toàn.

Và một điều nữa, theo tôi nghĩ, nguyên nhân sâu xa là sự bỏ qua của bản thân khi gặp vấn đề về truyền thông.

Đã từng nhiều lần, tôi gặp các vấn đề trên mạng xã hội. Lỗi thuộc về mình cũng có, sự thêu dệt cũng có. Và cũng có những tình huống tôi gặp phải, người ta đem ra làm trò đùa. Nhưng tôi chưa bao giờ thẳng thắn một lần dám đối diện với chuyện đó. Không phải tôi sợ. Mà tôi nghĩ sự thật sẽ tồn tại và đến một ngày, người ta sẽ biết, hiểu cho mình.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, xã hội và các nền tảng mạng xã hội bây giờ, người ta chưa chắc cần sự thật đâu. Cái công chúng cần là hiệu ứng về đám đông. Có người cần vì mục đích này. Cũng có người cần vì mục đích khác. Thực ra, mục đích của họ, tôi không biết. Nhưng tổn thương đầu tiên nhận chính là mình. Vậy tại sao tôi không nói một lần? Hôm nay, tôi lựa chọn phải lên tiếng một lần cho rõ ràng, sâu sắc về mọi vấn đề. Vì bên cạnh và sau lưng tôi còn có gia đình. Đối với tôi, gia đình luôn trên hết và là điều tồn tại mãi mãi.

Tất cả những clip, hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy thời điểm đó anh có xu hướng bạo lực đồng nghiệp trong các game show?

Để xảy ra những chuyện như ngày hôm nay, tất cả đều xuất phát từ yếu kém của bản thân. Để phân tích từng hành động trong show diễn, tôi không nhắc tên chương trình vì sợ ảnh hưởng tới nhà sản xuất.

Thực sự ra, những game show mới đưa về Việt Nam, việc để kéo một người chơi bước vào tình huống của chương trình, để họ hoàn toàn có niềm tin rằng bản thân chính là nhân vật, thực sự rất khó. Cho nên trong một vài trường hợp, tôi đã dùng những hành động như vậy.

Nhưng ở thời điểm này nhìn lại, mọi thứ ở một góc hoàn toàn khác. Ví dụ như, việc nhân vật đóng vai đứa con ngỗ nghịch về nhà gặp cha. Sau đó, người cha phát hiện được sự thật. Khi đứa con nói rằng: ‘Tôi là vậy đó, cha muốn sao?’. Lúc này, cái tát của người cha dành cho đứa con đó là ‘Hãy tỉnh ngộ đi con’.

Nhưng có thể, thời điểm quay chương trình đó, tôi cũng chưa đủ trình độ để hiểu mọi thứ. Và những người ở trong các clip mà bữa giờ dân mạng chia sẻ, đều là người thân quen của tôi cả. Dĩ nhiên, sau khi trình diễn xong, chúng tôi có ngồi lại với nhau. Tôi cũng có hỏi họ là ‘Hồi nãy có đau không. Anh phải dùng hành động đó để em bước vào nhân vật’. Đồng nghiệp của tôi cũng nói lại: ‘Đúng rồi, anh mà không làm những cái đó, em không thể vô được nhân vật đâu vì không tin’.

Nhưng những điều đó, tôi có bao giờ chia sẻ hay giải thích đâu. Hậu trường mà. Người xem chỉ coi trên màn ảnh thôi. Họ thấy như vậy thì mặc định: ‘Ê, mạnh quá. Ê, hơi dữ’.

Tôi không phải ngồi đây để thanh minh rằng: ‘Tôi không sai’ hay ‘Vì đó là nghề, tôi phải diễn như vậy, mọi người không hiểu được đâu’. Điều tôi muốn nói ở đây, mong mọi người có sự thông cảm rõ ràng về thời điểm, câu chuyện lúc đó. Dĩ nhiên, tất cả sản phẩm nói trên đều có sự kiểm duyệt từ nhà sản xuất, không chỉ trên giấy mà còn video, rất nhiều lần.

Và cũng không phải bây giờ, lúc xảy ra sự việc, tôi mới nhận được bài học đâu. Sau mỗi lần bước xuống sân khấu, tôi đều xin lỗi đồng nghiệp và nói rằng hãy thông cảm, vì lúc đó 'máu diễn' quá.

Tuy nhiên, nếu cứ đi phân tích, người ta lại nói: ‘Sao cứ giải thích hoài vậy, thấy đánh rõ ràng mà’. Cho nên, ở khía cạnh của người nghệ sĩ, có sức ảnh hưởng, tôi phải chấp nhận mọi việc. Đó là lý do tôi ít khi giải thích trên mạng. Tôi chấp nhận vào bên trong mình và sẽ sửa theo chiều hướng, sự thay đổi góc nhìn của người xem theo từng ngày.

Nếu bây giờ cho diễn lại những cái đó, chắc tôi không làm được và cũng sẽ không làm. Bởi vì sự tinh tế ở thời điểm hiện tại người ta cần nhiều hơn việc hoàn thành một tình huống mang lại nội dung gì đó ghê gớm. Nhưng cũng có những việc giải thích được và cũng có những điều không nên. Vì giải thích tiếp, người ta sẽ nói mình lấp liếm.

Còn trường hợp anh phớt lờ Hương Giang, một số bình luận cho rằng anh không thân thiện với người chuyển giới?

Sự việc tôi và Hương Giang ở show Khi đàn ông mang bầu, mọi người nói tôi kỳ thị người đồng tính là hoàn toàn không chính xác. Tôi rất cưng Giang, tôi còn từng ngồi nghe Giang chia sẻ đến tận khuya khi cô ấy có chuyện. Tôi có nhiều người bạn nổi tiếng ở cộng đồng LGBT và rất thân thiết với họ ở hiện tại.

'Tôi tự hỏi:

'Tại sao mình tệ đến vậy?''

Xem những video, clip và hành xử, sự việc liên quan đến anh ở thời điểm đó, có ý kiến cho rằng anh đã có những hành động được xem như lạm dụng tình dục bạn diễn, đồng nghiệp nữ. Anh phản hồi như thế nào?

Lạm dụng tình dục, tôi hiểu 4 chữ đó. Ở Hollywood, khi đóng phim, diễn viên sẽ biết rằng khi hôn, tay phải để đâu. Khi đóng cảnh nóng, tay của người phụ nữ và đàn ông sẽ đặt ở đâu. Nếu một trong hai người để tay sai, có một đội ngũ sẽ thông báo dừng quay vì không làm đúng như những gì quy định. Ở Hollywood có một đội ngũ chuyên trách, ban bệ về vấn đề đó.

Nhưng thưa quý vị, tôi không đến nỗi tệ như vậy đâu. Tôi không dùng nghệ thuật, nghề của mình để mong muốn điều gì đó từ một đồng nghiệp nữ, ngay trước công chúng. Nghìn lần đến chết, tôi cũng không làm điều đó.

Nhưng mà có điều này, tôi nhận ra khi bước vào nghề mà chưa đủ chín chắn, cứ nghĩ rằng vậy là vui. Cứ hề hề, hà hà, nắm tay, ôm hôn vậy là hài. Đó là quan niệm của của tôi ở thời điểm đó cùng sự yếu kém trong nghề.

Thực lòng trong thâm tâm, tôi chưa một lần nghĩ rằng khi lên sân khấu, tôi phải làm gì đó để thỏa mãn thú tính. Không có ai trên đời này như vậy cả. Không có.

Nhưng mà sự yếu kém trong nhận định nghề cùng cách biểu diễn trên sân khấu, đài truyền hình để tỏ ra là hài hước, là khuyết điểm của tôi. Và tôi đã thay đổi từ khi lập gia đình.

Lý do tiếp theo khiến công chúng chỉ trích anh đã ngoại tình khi đang yêu Nhã Phương. Anh nói sao?

Về vấn đề tại sao quen những người phụ nữ khác khi đã có Nhã Phương. Nếu được quay trở lại quá khứ, tôi sẽ không làm điều đó. Nhưng nếu là có một nút để xóa điều đó, tôi sẽ chọn không. Vì đó chính là bài học xương máu, để tôi nhìn nhận lại tư cách của mình.

Và tôi không đổ lỗi cho tuổi trẻ. Tôi cũng không đổ lỗi mình là người nổi tiếng. Bởi vì rất nhiều người trẻ, họ không làm vậy. Có rất nhiều người nổi tiếng, họ cũng không làm điều đó.

Có thể thời điểm đó, tôi được quá nhiều người yêu thương. Và tôi đã cho phép mình đi sai, quá giới hạn. Tôi nghĩ rằng: ‘Không sao đâu, không ai biết là được’.

Tôi sẽ không nhắc đến ai trong câu chuyện này cả, chỉ nhìn nhận ở góc độ cá nhân. Từng có thời điểm, tôi nằm một mình ở nơi hoang vắng, và tự hỏi rằng: ‘Tại sao mình lại tệ đến vậy khi có nhiều mối quan hệ trong một thời điểm’.

Sau này, tôi đọc sách, tìm hiểu Phật pháp và hiểu rằng: ‘Lòng tham nhấn chìm con người’. Tham ở đây không phải chuyện về đàn ông - phụ nữ. Tham ở đây nói về vật chất như quần áo, xe cộ, đến cả hơi thở. Rồi khi lập gia đình, tôi hiểu rằng điều cho đi mới là thứ làm mình hạnh phúc, chứ không phải lòng tham.

Những điều hiện tại, mọi người nói về tôi là đều ở quá khứ cả. Nhưng tôi xin khẳng định rằng không bao giờ xóa mọi thứ khỏi ký ức. Nó là một phần để tôi trưởng thành hơn. Và hiện tại, tôi tập trung cho công việc, gia đình, làm những việc có giá trị hơn.

Trong khi anh đối diện với "khủng hoảng" truyền thông chưa từng thấy, không có đồng nghiệp nào có bài đăng để bảo vệ hay động viên anh. Anh nghĩ gì về điều này?

Từ bữa tới giờ, đồng nghiệp nhắn tin cho tôi nhiều lắm. Từ anh lớn, em út đến các ca sĩ, diễn viên, đạo diễn. Nhưng mà mọi người chỉ hỏi: ‘Khỏe không, ăn cơm chưa. Chuyện đơn giản’. Chỉ vậy thôi nhưng tôi đọc hiểu liền.

Tôi cũng có dặn mọi người, đồng nghiệp thân quen là: 'Thôi, đừng nói gì cả. Cũng đừng bàn về gia đình, vợ con anh’. Tôi nghĩ tốt nhất là đừng ai nói gì thêm. Thời điểm này mà đồng nghiệp nói gì ra, sẽ ảnh hưởng tới họ và gia đình. Quy về một mối là được rồi.

Trong tất cả mọi nỗi khổ đau, các anh chị em đồng nghiệp vẫn ở đó. Và may mắn, khán giả của tôi cũng vẫn ở đó. Cách đây mấy ngày, khi đi taxi, một anh tài xế còn tiết lộ việc xem đi xem lại chương trình 2 ngày 1 đêm nhiều mùa. Đó là sự tự hào của mình.

Cho nên đối với tôi, đợt này bị chửi cũng nặng thiệt, không phải không. Tôi bị ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý. Nhưng không sao, đàn ông mà, có gì cũng chịu được hết.

Nhưng có những nỗi buồn giấu sau đôi mắt của gia đình. Tôi biết hết nhưng phải chấp nhận vì là người của công chúng. Tôi không được la làng, đôi co trên mạng được.

Cũng có ý kiến bảo vệ anh trên mạng, họ nói anh là "nạn nhân" của thuật toán trên mạng xã hội vì nhiều chuyện xảy ra từ lâu nay bị đào lại? Anh có thấy vậy?

Tôi nghĩ nạn nhân lớn nhất là chính mình. Điều đó mới thực sự khủng khiếp. Nếu mình không nhìn nhận ra những điều chưa tốt trong quá khứ, cách diễn, thời điểm, thời cuộc và góc nhìn về nghệ thuật mỗi ngày mỗi khác, tôi sẽ là nạn nhân của chính mình.

Còn thuật toán do con người viết ra, không tự xuất hiện. Khi một người nào đó viết được thuật toán này, cũng sẽ có người khác viết được thuật toán khác. Biết đâu được, mai mốt người ta sẽ không chửi tôi nữa.

'Tôi thay đổi nhiều

sau khi lấy vợ'

Anh vừa nhắc đến nỗi buồn của người thân khi ồn ào xảy đến. Những ngày qua Nhã Phương đã chia sẻ gì với anh?

Về vợ con, tôi xin phép không bàn sâu. Chỉ nói để mọi người yên tâm rằng món quà lớn nhất tôi đang có chính là hậu phương. Còn trên mạng, mọi người nói những câu rất khủng khiếp như ‘Nhã Phương kêu cứu đi’.

Món quà lớn nhất tôi đang có hiện tại là vô giá và không phải nằm ở chuyện bảo vệ nhau đâu. Sự tinh tế và thông minh mới là thứ làm cho vợ chồng gắn kết mãi mãi.

Lấy vợ và trưởng thành khác với việc lấy vợ và nhìn ngó nhau. Nhưng thôi, chúng ta cũng đừng bàn sâu về chuyện này.

Tôi chỉ có một điều cảnh báo trên mạng và nói luôn: 'Những ai bịa đặt về gia đình tôi, chắc chắn tôi sẽ có động thái'.

Ví dụ, người ta nói tôi đã có vợ trước khi cưới Nhã Phương hay đồn tôi bị bắt là sai pháp luật. Họ thậm chí đưa ảnh một đứa bé lên mạng rồi nói rằng đó là con của tôi ở quê. Tôi còn đọc được một bình luận như thế này: 'Tao đi ăn trong quán và gặp Trường Giang dắt vợ cũ với con ở đó'. Không hiểu sao mọi người có thể nghĩ những tình huống như vậy. Ngay cả tôi làm phim cũng không thể sáng tạo được như vậy.

Cũng có những đồn đoán rằng nguồn cơn anh bị tấn công xuất phát từ bài đăng ủng hộ sản phẩm mới của Jack - một nghệ sĩ vướng nhiều scandal, từng bị cấm diễn?

Hôm nay, khi từ nhà đi sang đây để ngồi trò chuyện với mọi người, tôi đã nghĩ trong đầu là mọi người hỏi gì, bản thân sẽ không né tránh. Mặc dù chị quản lý dặn rằng hãy nên nói những gì cần thôi, không cần chia sẻ hết. Nhưng tôi đã nói với lương tâm rằng, có gì kể hết. Nhưng việc đề cập đến một người khác, phải xin ý kiến của họ.

( Sau đó, Trường Giang gọi điện thoại cho Jack nhưng nam ca sĩ không bốc máy. Trường Giang tiếp tục gọi cho mẹ của Jack và được sự đồng ý để chia sẻ câu chuyện giữa hai người ).

Mọi người biết tôi có làm phim Nhà ba tôi một phòng . Về câu chuyện OST của phim, tôi có liên hệ 3 nhà sản xuất âm nhạc có tên tuổi, giỏi. Người đồng ý lại không thỏa thuận được về bản quyền, người thì từ chối vì không có thời gian. Cũng có người gật đầu nhưng lại từ chối qua ngày hôm sau. Trong những người đó có người đã được xem phim.

Sau đó tôi mới đi uống cà phê với Jack. Hai chú cháu lâu quá không gặp. Nó nhắn với tôi là: ‘Hai chú cháu mình ở TP.HCM mà tưởng ở nước ngoài chú ha. Sát bên mà không gặp được’. Trong buổi cà phê đó, Jack hỏi về tôi về bộ phim và nói nếu gặp khó khăn về âm nhạc sẽ giúp. Tôi mới nói: ‘Bây giờ, con đang trong thời gian không được biểu diễn, nhiều vấn đề’. Jack nói lại: 'Thời gian này con không được biểu diễn thôi, chứ con không bị cấm về sáng tác, sản xuất nhạc’. Tôi thấy cũng có lý quá, vì nhạc của Jack đối với tôi là hay.

Nhưng đối tác của tôi không hài lòng. Sau đó, Jack nói với tôi trong một buổi gặp bên bờ hồ: ‘Con sẽ làm hết tất cả mọi thứ. Chú là người đứng tên và tùy ý sử dụng. Vì con biết chú cũng làm về âm nhạc trước đây. Nên việc chú sáng tác một bài hát đâu có vấn đề gì. Con sáng tác cũng được, chú sáng tác cũng được. Nhưng mà để con sáng tác cho hay và chú sẽ đứng tên. Chú là người nhận hết. Con là người bí ẩn, không ai biết’.

Khi nghe Jack nói, tôi thấy nếu được vậy cũng hay mà. Vì sẽ có bài hát hay, OST do chính mình đứng tên và không ảnh hưởng tới đối tác.

Khi về nhà, tôi tự nói với mình: ‘Ê, nếu vậy thì đạo đức nghề của mình ở đâu? Quá tệ. Một thằng bé đang trong thời điểm vậy, nó còn nói để làm hết và chú đứng tên đi. Tôi mà đồng ý thì đạo đức nghề nghiệp của mình nó ở đâu.

Sau đó tôi từ chối. Tôi nói với Jack: ‘Con hãy làm mọi thứ. Con sẽ được đứng tên về OST, producer’. Jack trả lời: ‘Không, chú hãy đứng tên. Vì con đứng tên như vậy sẽ ảnh hưởng tới chú. Vì phim của chú là dự án lớn trở lại sau 5 năm. Con không thể nào phá nát phim của chú được, về mặt thương mại, social, media”. Sau đó, Jack về và tiếp tục làm nhạc phim cho tôi.

Tôi còn nhớ một tháng sau, khi đó tôi dự một sự kiện của báo Tuổi Trẻ ở Phú Yên. Đêm đó, Jack đang ở trong phòng sáng tác và sản xuất nhạc cho phim rồi nhận tin ba mất.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, chuẩn bị quần áo để biểu diễn, mở máy ra đọc tin nhắn của Jack thấy báo tin buồn. Tôi vội vàng đặt vé máy bay về TP.HCM rồi đi xe thẳng xuống Bến Tre.

Lúc đó, Jack ngồi một mình bên hòm của ba. Mẹ của Jack chạy lại, nói với tôi rằng Jack không ăn uống gì và nhờ tôi động viên. Khi tôi bước vô, Jack bắt đầu khóc. Hai chú cháu ôm nhau khóc.

Jack nói: ‘Chú ơi, sao đời con khổ vậy? Con đâu có muốn vậy đâu’. Jack khóc vì những điều chưa làm được những điều chưa trọn vẹn cho ba.

Và tôi có nhớ mình viết trên Facebook là: ‘Xin lỗi vì không ở bên bạn nhỏ tới những giây phút cuối cùng’. Vì khuya hôm đó, tôi phải bay về để đi quay chương trình. Jack làm đám tang ba trong thầm lặng, không muốn ai biết hết.

Và tôi nói với Jack: ‘Bây giờ ba con mất rồi. Mẹ luôn ở bên cạnh, lo cho con. Chú không đẻ con nhưng mà sau này, chú sẽ là người bên cạnh con nếu con cần”. Lúc đó, tôi thấy nó tội quá. Tôi là người mồ côi từ nhỏ, không biết mặt mẹ. Nhìn Jack, tôi thấy xót xa. Tôi bảo Jack: ‘Cứ coi như chú là ba mày đi, cứ yên tâm’.

Bây giờ hỏi mọi người, những gì Jack làm cho tôi như thế, mình có một lời động viên, một lẵng hoa trong ngày ra mắt sản phẩm có đúng không. Đâu có sai phải không? Tôi nghĩ sai ở góc nhìn của những người ở trên mạng thôi.

Người ta nói: ‘Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại’. Tàn phá một cuộc đời là tệ lắm.

Cho nên khi ai đó nói rằng vì tôi đăng bài ủng hộ Jack nên trên mạng, người ta tấn công tôi. Không phải. Người ta tấn công tôi bởi vì những sai lầm ở quá khứ, những sự thiếu tinh tế, góc nhìn chưa đúng về nghệ thuật, biểu diễn thiếu năng lực, chứ không phải vì tin nhắn hay sự ủng hộ dành cho người khác. Không phải. Đừng đem nó vào câu chuyện này.

Chẳng lẽ như vậy, sau này, nếu những nghệ sĩ khác bị scandal, đồng nghiệp còn lại không dám gửi một lời chúc à? Tình nghệ sĩ không phải vậy.

Trong cuộc trò chuyện, anh nói nhiều về bản thân, gia đình, công việc. Nhưng với những người bị tổn thương vì anh trong quá khứ, anh muốn nói gì với họ?

Lời xin lỗi chân thành nhất, tôi dành những người đã từng làm họ tổn thương. Chắc chắn điều đó. Vì sự tổn thương chưa chắc được bù đắp qua lời xin lỗi của tôi. Mỗi ngày, nó lại bị khơi lại theo nhiều khía cạnh khác nhau, giống như tôi đang đối diện.

Nhưng mà một lần nữa khẳng định, nếu được xóa quá khứ, tôi sẽ không xóa. Tôi muốn nhìn trực diện vào đó. Bởi vì chính điều đó làm mình lớn lên. Rõ ràng từ khi lấy vợ tới giờ, tôi chỉ biết công việc, gia đình và con cái. Nếu được quay lại, tôi sẽ tinh tế, ôn hòa hơn. Tôi sẽ đối diện với nghệ thuật và hành xử ở đời dịu dàng, biết trước sau hơn.

Trên mạng xã hội, có nhiều khán giả trẻ nói rằng họ không biết nhiều về anh và họ thắc mắc sao anh có thể nổi tiếng được, có thể thành một ngôi sao? Anh có thể trả lời họ như thế nào?

Sự may mắn là điều quan trọng với tất cả nghệ sĩ. Có những diễn viên rất giỏi nhưng sự may mắn chưa đến với họ. Tôi may mắn hơn là được nhiều người biết đến.

Nhưng may mắn không đồng nghĩa với việc giảm đi sự nỗ lực. Nói thật, tôi chưa từng ngừng cố gắng. Kể cả việc làm một người chồng tốt, một sản phẩm hay chỉ là nấu một dĩa cơm ngon mỗi ngày.

Điều tôi thấy mình phải thay đổi là phải chia sẻ nhiều hơn trên MXH. Có những đồng nghiệp, họ thường xuyên chia sẻ làm được cái này cái kia. Nhưng tôi không chia sẻ gì cả. Cho đến một ngày, tôi nhận ra khán giả sẽ cho rằng những điều tôi nhận được chỉ là do may mắn. Người ta không thấy được sự nỗ lực của mình mỗi ngày.

​

Znews Giải trí