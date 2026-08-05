Trời chuyển thu, cha mẹ tìm giải pháp tăng cường đề kháng cho con

Nhiều cha mẹ truyền tay bí kíp phòng bệnh và chăm sóc đúng cách, đặc biệt là xây dựng nền tảng vững vàng, giúp con trải qua giai đoạn giao mùa.

Khi trời chuyển sang mùa thu, nhiệt độ thay đổi thất thường, đi cùng với không khí lúc ẩm, lúc hanh khô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây hại phát triển. Đây cũng là thời điểm trẻ nhỏ gia tăng nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, viêm đường hô hấp, viêm tiểu phế quản, nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV)... Do vậy, nhiều phụ huynh chủ động tìm hiểu biện pháp phòng tránh cũng như chăm sóc sức khỏe nhằm giúp bé yêu nhẹ nhàng “bước qua” giao mùa, thoải mái vui chơi và khám phá thế giới.

Nhu cầu của phụ huynh có con nhỏ khi chuyển mùa

Trong các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, không khó để bắt gặp những bài đăng cha mẹ tâm sự về tình trạng sức khỏe của bé khi trời vừa sang thu: “Bé nhà mình cứ thay đổi thời tiết là lại ốm sốt, thường xuyên nghẹt mũi và đau rát họng. Các mẹ có kinh nghiệm nào giúp con bớt ốm vặt không?”; “mình mới cho bé tiêm vaccine được gần một tháng. Vậy mà trời vừa đổ mưa nhiều, con lại sốt cao 39 độ, sổ mũi và ho liên tục. Không biết bao lâu vaccine mới phát huy tác dụng nhỉ, mình lo quá”.

Dưới bài đăng, bên cạnh việc bày tỏ sự đồng cảm, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ kinh nghiệm giúp bé giảm khả năng mắc bệnh giao mùa, đặc biệt là bệnh lý đường hô hấp. Duy trì thói quen như giữ gìn không gian sạch sẽ, hướng dẫn rửa tay đúng cách hay xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học… là biện pháp cơ bản được nhiều cha mẹ truyền tay áp dụng cho con.

Trong số đó, bình luận được nhiều ý kiến đồng tình đến từ tài khoản Lan Anh. Theo chị, muốn con khỏe mạnh thì cha mẹ cần xây dựng nền tảng đề kháng vững vàng. Việc tăng sức đề kháng không chỉ giúp cơ thể trẻ nhỏ chủ động “tự vệ” từ bên trong, mà còn tạo “hệ thống phòng thủ” kiên cố để sẵn sàng thích nghi với những thay đổi phức tạp trong môi trường.

Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ em khá nhạy cảm với thay đổi thời tiết và dễ mắc bệnh giao mùa.

Từng nhiều đêm mất ngủ khi thấy bé con hay ốm sốt mỗi đợt thay đổi thời tiết, chị Lan Anh cho biết hành trình xây dựng đề kháng được chị “đầu tư” ngay từ những năm đầu đời. Bên cạnh khuyến khích con trai vận động thường xuyên, xây dựng khẩu phần ăn cân đối với đầy đủ nhóm chất, chị tìm hiểu và bổ sung sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ tăng đề kháng. Tham khảo nhiều bên, chị Lan Anh lựa chọn Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin để đồng hành cùng bé yêu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

“Ban đầu mình cho con dùng thử vì thấy sản phẩm được bảo chứng chất lượng từ Viện Nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), đồng thời đọc review thấy nhiều phụ huynh đánh giá tích cực. Nhưng sau khi cho con uống thì bé nhà mình giảm ốm vặt hơn hẳn, đặc biệt bé ít gặp vấn đề liên quan đến đường hô hấp như sụt sịt mũi hay hắt hơi. Nhóc tì cũng khá thích sữa này vì có vị thanh nhẹ, dễ uống lắm”, người mẹ tâm sự.

Không riêng chị Lan Anh, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin cũng được nhiều phụ huynh đánh giá tích cực và “recommend” trong cộng đồng nuôi con.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều cha mẹ tin dùng để tăng sức đề kháng cho bé yêu.

Đằng sau sản phẩm sữa được lòng hội phụ huynh

Đến từ thương hiệu Nutifood Thụy Điển, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin sở hữu công thức phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS). Giữa vô vàn lựa chọn dinh dưỡng, không phải ngẫu nhiên bộ ba “dưỡng chất vàng” của Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được nhiều gia đình lựa chọn trong chế độ chăm sóc hàng ngày cho trẻ nhỏ.

Trụ cột quan trọng phải kể đến là lactoferrin - một loại glycoprotein có nhiều trong sữa non và được coi là nguồn dinh dưỡng quý giá trong những năm đầu đời của bé. Với khả năng gắn sắt, lactoferrin đóng vai trò củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Công thức phức hợp tăng đề kháng trong Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin bao gồm: Lactoferrin, sữa non 24h chứa IgG và công thức FDI (HMO + FOS).

Đặc biệt trong sữa non 24h còn có kháng thể IgG với khả năng ghi nhớ kháng nguyên, ngăn ngừa các tác nhân gây hại, hỗ trợ kích hoạt phản ứng phòng vệ của cơ thể. Sự kết hợp của lactoferrin và kháng thể IgG tạo tác động cộng hưởng, giúp trẻ xây dựng nền tảng đề kháng vững vàng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Với các dưỡng chất hỗ trợ tăng đề kháng, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh quan tâm trong giai đoạn giao mùa - thời điểm bé cần “lớp phòng vệ” đề kháng vững vàng để vượt qua tác nhân gây hại. Bên cạnh sử dụng sản phẩm, phụ huynh có thể kết hợp chế độ ăn uống dinh dưỡng, vận động lành mạnh và tiêm phòng đúng lịch để giúp bé yêu phát triển khỏe mạnh.