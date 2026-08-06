Trình Quốc hội lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Nếu được Quốc hội thông qua, Nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh sẽ có hiệu lực từ 1/9 và Nghị quyết thành lập TP Bắc Ninh có hiệu lực từ 20/9.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 6/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về việc thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đề xuất thành lập TP Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Sau khi thành lập, TP Quảng Ninh có 6.231,27 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Còn TP Bắc Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 45 phường và 54 xã.

Về trụ sở, tài sản công, Chính phủ đề xuất sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh hiện nay; thực hiện sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

“Về sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với chính quyền đô thị“, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu rõ.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết về thành lập TP Quảng Ninh là ngày 1/9 và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết về thành lập TP Bắc Ninh là ngày 20/9.

Theo ông Phan Chí Hiếu, thời điểm có hiệu lực của 2 Nghị quyết nhằm phù hợp với mức độ chuẩn bị cũng như đáp ứng nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy và chính quyền các địa phương.

Đối chiếu quy định hiện hành, cơ quan thẩm tra xác định Quảng Ninh và Bắc Ninh đều đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn và 5/5 điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh phiên họp sáng 6/8.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức bộ máy, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của chính quyền đô thị mới để bảo đảm tính đồng bộ ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh sau khi được thành lập) tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế.

Hai địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo đúng các chỉ đạo, kết luận và quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

Hiện cả nước có 7 thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Nai.