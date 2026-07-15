Trạm công dân số ‘ra phố’, mở rộng điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí

Trạm công dân số đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mang đến điểm chạm sức khỏe “gần dân, sát dân”, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận tiện ích y tế số hiện đại, miễn phí.

Không chỉ hỗ trợ kiểm tra sức khỏe thường ngày, trạm còn phát huy vai trò điểm tựa an toàn và đáng tin cậy trong tình huống khẩn cấp, ốm đau bất ngờ.

Ra mắt trạm công dân số đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trạm công dân số là sáng kiến của Công an TP.HCM, được triển khai với sự phối hợp của cơ quan, đơn vị nhằm đưa dịch vụ công, y tế số, tiện ích số “bám rễ sâu” phục vụ đời sống nhân dân. Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), mô hình mở rộng đến nhóm tính năng thiết yếu như hành chính công, an ninh, y tế số cùng tiện ích dân sinh khác. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, dịch vụ trên có thể được xử lý ngay tại trạm cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Trạm công dân số đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đưa dịch vụ y tế số đến gần hơn với người dân TP.HCM và du khách. Ảnh: H.Khánh.

Mở rộng điểm chạm theo tinh thần “gần dân, sát dân”, trạm công dân số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là kiosk đầu tiên được đặt tại không gian công cộng, hiện đại, biểu tượng của TP.HCM, góp phần đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe số đến gần hơn với người dân và du khách.

Kiosk sức khỏe số tích hợp thiết bị y tế hiện đại, hỗ trợ người dân kiểm tra sức khỏe nhanh chóng và thuận tiện. Ảnh: H.Khánh.

Tại kiosk sức khỏe số, người dân chỉ cần đăng nhập bằng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID và xác thực bằng công nghệ sinh trắc học là có thể sử dụng. Trạm tích hợp thiết bị y tế chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn khắt khe sử dụng trong thăm khám tại bệnh viện. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và phù hợp mọi lứa tuổi. Nhờ đó, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí chỉ số sức khỏe từ cơ bản như chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ oxy trong máu (SpO2), huyết áp và nhịp mạch đến chỉ số chuyên sâu như tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể đặt lịch tiêm chủng, nhận tư vấn sức khỏe trực tuyến cùng bác sĩ và chuyên gia y tế, sử dụng tiện ích dược phẩm số, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng.

Dù mới đi vào hoạt động, trạm công dân số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành điểm tựa sức khỏe gần gũi, tiện lợi của nhiều người dân, người lao động.

Trạm công dân số đang phát huy vai trò điểm tựa sức khỏe an tâm, tin cậy. Ảnh: H.Khánh.

Bác N.V.Hùng (67 tuổi, sinh sống tại phường Sài Gòn) nhiều năm qua thường dậy sớm đi dạo, tập thể dục tại phố đi bộ. Giờ đây, trạm công dân số là điểm đến quen thuộc của bác sau mỗi buổi tập. Sau khi nghỉ ngơi, bác thường tranh thủ đo huyết áp, nhịp tim và chỉ số sức khỏe.

Bác Hùng chia sẻ: “Ban đầu nhìn máy móc hiện đại như ở phòng khám tôi còn tưởng khó dùng lắm, nhưng hóa ra khá dễ vì có bảng hướng dẫn, tự mình làm được. Có hôm đo xong tôi tranh thủ đặt mua thuốc tại đây, được miễn phí giao hàng. Từ ngày có trạm ở phố đi bộ, tiện đường tập thể dục, tôi cũng siêng kiểm tra hơn, nhờ vậy khi phát hiện huyết áp cao, hay mỡ máu cao hơn thường ngày là điều chỉnh ngay. Tôi mong mô hình này được nhân rộng hơn nữa để giúp ích cho nhiều bà con”.

Trạm công dân số hỗ trợ tích cực trong các trường hợp ốm đau, khẩn cấp. Ảnh: H.Khánh.

Chị B.T.Minh (46 tuổi) thường làm việc ngoài trời tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chị cho biết, có lần sau khi làm việc nhiều giờ dưới trời nắng, chị bất ngờ cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh và người mệt lả. Nhờ đồng nghiệp đưa vào trạm công dân số gần đó, chị đo nhiệt độ, huyết áp và liên hệ ngay với bác sĩ.

“Sau lần bị choáng tôi cũng rút kinh nghiệm không dám chủ quan, làm việc quá sức nữa. May sao lúc đó có đồng nghiệp, rồi có trạm này để kiểm tra và liên hệ bác sĩ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng trạm công dân số. Công việc của tôi bận rộn từ sáng đến tối muộn, không có thời gian kiểm tra sức khỏe. May sao ở đây mở cửa suốt ngày đêm, nên từ đó đến nay cứ khi nào rảnh tay là tôi ghé trạm. Vừa tiện đường, mát mẻ, hiện đại lại còn miễn phí. Tôi chấm 10/10”, chị Minh bày tỏ.

Người dân có thể đo chỉ số sức khỏe, đặt lịch tiêm chủng, tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia, đặt mua sản phẩm, nhận giao thuốc miễn phí. Ảnh: H.Khánh.

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, trạm mở cửa phục vụ suốt ngày đêm, bất kể nắng mưa, giúp việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe hàng ngày thuận tiện hơn. Người dân có thể ghé ngay sau buổi tập thể dục buổi sáng, trong lúc chờ đón con, hay tranh thủ vài phút nghỉ ngơi sau các cuốc xe, cuốc giao hàng. Bên cạnh đó, du khách cũng dễ dàng trải nghiệm tiện ích y tế số.

Bạn T.N.H.Anh (21 tuổi, sinh viên) đánh giá: “Khi xem trên mạng xã hội, tôi thấy ở đây có thể đo được chỉ số BMI miễn phí nên cũng muốn trải nghiệm. Tôi bất ngờ vì đo nhanh, chính xác, máy móc thông minh, lại còn dễ thao tác. Tôi nhận thấy mô hình này hữu ích cho mọi người dân, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người bận rộn, di chuyển nhiều hay người cao tuổi. Khi đến đây tôi cũng gặp nhiều cô chú kiểm tra sức khỏe. Tôi mong mô hình này sớm được nhân rộng, không chỉ ở TP.HCM mà còn nhiều địa phương khác”.

Nối dài hành trình đưa y tế số đến “gần dân, sát dân”

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn về dữ liệu. Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời là thương hiệu được nhiều triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, đem dịch vụ thiết thực đến gần người dân. Trước đó, doanh nghiệp y tế này cũng đi đầu tích hợp trên nền tảng VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ cộng đồng.

Chung tay xây dựng mô hình trạm công dân số trong cộng đồng là bước đi chiến lược của Long Châu trên hành trình mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe “gần dân, sát dân”, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại đến mọi người, giúp người Việt được thụ hưởng sự chăm sóc tiên tiến và công bằng.

Long Châu cùng trạm công dân số góp phần đưa công nghệ số, y tế thông minh đến gần hơn với đời sống. Ảnh: H.Khánh.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Trong quá trình triển khai, chúng tôi nhận thấy hiệu quả của mô hình không chỉ được đo bằng số lượng dịch vụ cung cấp, mà quan trọng hơn là giá trị thiết thực mang lại cho người dân. Nằm trong lòng khu dân cư và không gian công cộng đông người, trạm công dân số không chỉ giúp người dân dễ dàng theo dõi sức khỏe miễn phí, mà còn trở thành điểm tựa y tế tin cậy trong tình huống ốm, sốt đột xuất. Kiên tâm lấy người dân làm trung tâm, Long Châu sẽ tiếp tục cải tiến, đưa y tế thông minh đến gần hơn với đời sống, qua đó góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và bền vững trong cộng đồng. Tất cả hướng đến mục tiêu lớn là phát triển y tế số, giúp người dân tiếp cận nhiều dịch vụ chăm sóc thông minh, văn minh, vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Trạm công dân số là sáng kiến góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là bước tiến đột phá trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người dân, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân. Các chuyên gia nhận định, việc xã hội hóa mô hình với sự tham gia của doanh nghiệp đồng hành không chỉ giúp tối ưu nguồn lực, mà còn tạo điều kiện để giải pháp công nghệ tiên tiến nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ một cách hiệu quả, bền vững.

Mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng trên địa bàn TP.HCM và địa phương trong thời gian tới. Ảnh: H.Khánh.

Trạm công dân số đã được triển khai tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số khu đô thị lớn tại TP.HCM như Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, dự kiến triển khai thêm nhiều điểm trạm trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác.