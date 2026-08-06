TP.HCM chưa ghi nhận bất thường về số ca mắc Covid-19

Mùa mưa khiến sốt xuất huyết tại TP.HCM tiếp tục gia tăng với gần 23.500 ca sau 7 tháng. Ngoài ra, tay chân miệng duy trì ổn định và Covid-19 chưa ghi nhận diễn biến bất thường.

Sốt xuất huyết Dengue tăng cao ở TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sốt xuất huyết tiếp tục là bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp nhất tại TP.HCM khi số ca mắc tăng theo mùa mưa và được dự báo duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 30 (20-26/7), thành phố ghi nhận 995 ca sốt xuất huyết, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần 30, TP.HCM có 23.481 ca mắc, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2025 (18.945 ca).

Không chỉ tại TP.HCM, sốt xuất huyết cũng gia tăng trên toàn khu vực phía Nam. Theo kết quả giám sát của Viện Pasteur TP.HCM, trong 29 tuần đầu năm 2026, khu vực phía Nam ghi nhận 53.428 ca mắc, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái (38.474 ca). Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh là những địa phương có số ca tăng đáng chú ý.

Tại TP.HCM, các địa bàn có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa và Ngãi Giao. HCDC nhận định sốt xuất huyết đang gia tăng theo đúng quy luật mùa mưa. Với điều kiện thời tiết hiện nay, số ca mắc được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong các tháng cuối năm.

Trong khi sốt xuất huyết tăng mạnh, bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố vẫn cơ bản ổn định.

Tuần 30, TP.HCM ghi nhận 1.050 ca tay chân miệng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần 30, thành phố có 27.289 trường hợp mắc. Các địa phương có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Đối với Covid-19, HCDC cho biết tình hình dịch trên địa bàn chưa có diễn biến bất thường. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm không ghi nhận biến động về số ca mắc, các chỉ số nhập viện ổn định và chưa xuất hiện ca bệnh nặng phải hỗ trợ hô hấp hay ca không qua khỏi.

Theo Bộ Y tế, mặc dù một số khu vực trên thế giới và Việt Nam ghi nhận số ca mắc tăng theo chu kỳ mùa hè, chưa có bằng chứng cho thấy số ca nặng hoặc không qua khỏi gia tăng.

Diễn tiến bệnh sốt xuất huyết theo tuần năm 2026 so với cùng kỳ 2025, 2022, 2019, trung bình 3 năm và đường cảnh báo. Ảnh: Medinet.

Các trường hợp mắc Covid-19 tại TP.HCM chủ yếu có triệu chứng nhẹ. Những bệnh nhân phải nhập viện đều có bệnh nền và hồi phục tốt sau điều trị.

Kết quả giải trình tự gene trong tháng 7/2026 cho thấy biến thể NB.1.8.1, gồm các phân nhánh SV.1.1 và RK.1, vẫn chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, XFG.1.1 thuộc biến thể XFG cũng đang lưu hành. Kết quả này không thay đổi so với đợt giám sát trước tại TP.HCM.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), NB.1.8.1 và XFG đều là các nhánh phụ của Omicron, được xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi và chưa có bằng chứng cho thấy gây bệnh nặng hơn các biến thể khác.

Trước nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm lưu hành cùng lúc trong mùa mưa, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Đối với sốt xuất huyết, người dân cần thường xuyên diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước, lật úp vật dụng không sử dụng, thu gom phế liệu, thay nước bình hoa hàng tuần và phòng muỗi đốt bằng màn, quần áo dài tay hoặc các sản phẩm xua muỗi. Người từ 4 tuổi trở lên được khuyến khích tiêm vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng.

Đối với tay chân miệng, ngành y tế khuyến cáo thực hiện nguyên tắc "3 sạch" gồm bàn tay sạch, ăn uống sạch và ở sạch; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, không dùng chung dụng cụ ăn uống, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Trẻ mắc hoặc nghi mắc bệnh cần được khám, điều trị, không đến trường và hạn chế tiếp xúc với trẻ khác.

Đối với Covid-19, người dân nên tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không gian kín, phương tiện giao thông và cơ sở y tế; giữ vệ sinh đường hô hấp, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, duy trì dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể lực và tiêm đầy đủ các mũi vaccine bổ sung đối với người cao tuổi và người có bệnh nền.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không chủ quan trước nguy cơ "dịch chồng dịch" trong mùa mưa. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.