Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sắp thăm cấp Nhà nước Australia, New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand ngày 9 - 14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Australia và New Zealand đều là những đối tác quan trọng và hiệu quả của Việt Nam ở khu vực, với tin cậy chính trị cao và sự ưu tiên, coi trọng dành cho nhau trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Hợp tác quốc phòng phát triển tích cực. Australia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, quân y và là nước duy nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển 7 bệnh viện dã chiến của lực lượng gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan.

Với New Zealand, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của New Zealand trong ASEAN.

Hai bên đang tích cực thúc đẩy 5 trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ USD .

Cả Australia và New Zealand đều là đối tác phát triển, cung cấp ODA hàng đầu cho Việt Nam thông qua các chương trình chuyển giao tri thức, đào tạo nâng cao năng lực, đào tạo cán bộ, hỗ trợ ngành nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai.