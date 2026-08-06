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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sắp thăm cấp Nhà nước Australia, New Zealand

  • Thứ năm, 6/8/2026 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand ngày 9 - 14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

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Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Australia và New Zealand đều là những đối tác quan trọng và hiệu quả của Việt Nam ở khu vực, với tin cậy chính trị cao và sự ưu tiên, coi trọng dành cho nhau trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Hợp tác quốc phòng phát triển tích cực. Australia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, quân y và là nước duy nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển 7 bệnh viện dã chiến của lực lượng gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan.

Với New Zealand, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của New Zealand trong ASEAN.

Hai bên đang tích cực thúc đẩy 5 trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ USD.

Cả Australia và New Zealand đều là đối tác phát triển, cung cấp ODA hàng đầu cho Việt Nam thông qua các chương trình chuyển giao tri thức, đào tạo nâng cao năng lực, đào tạo cán bộ, hỗ trợ ngành nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USPACOM).

18 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6.

09:26 31/5/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Singapore

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, tối 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Singapore.

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Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://tienphong.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-sap-tham-cap-nha-nuoc-toi-uc-va-new-zealand-post1865624.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

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