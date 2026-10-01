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Xã hội Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

  • Thứ năm, 1/10/2026 12:04 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

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45:2703 hôm qua

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-ban-chinh-sach-chien-luoc-trung-uong-post1139383.vnp

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