Tình thế đảo ngược với Rashford

Dù sẵn sàng bán Marcus Rashford với giá khoảng 40 triệu bảng, MU vẫn để ngỏ khả năng giữ chân và trao cơ hội cho tiền đạo người Anh dưới thời Michael Carrick.

Rashford có thể ở lại MU.

Theo talkSPORT, HLV Carrick không có ý định gạt Rashford khỏi kế hoạch hay đưa anh vào nhóm cầu thủ bị thất sủng như dưới thời Ruben Amorim. Nhà cầm quân người Anh sẵn sàng trao cho cậu học trò thêm cơ hội, nhất là khi MU chưa chiêu mộ được một cầu thủ chạy cánh trái mới.

Ban huấn luyện MU tin rằng Rashford đủ khả năng trở thành nhân tố quan trọng nếu lấy lại phong độ. Mức lương cao nhất đội không phải vấn đề khiến Carrick e ngại, bởi ông đánh giá tiền đạo này vẫn có thể mang đến thêm phương án tấn công chất lượng.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi hậu World Cup 2026, Rashford sẽ hội quân cùng MU trong chuyến tập huấn tại Cộng hòa Ireland. BBC tiết lộ anh sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội và khả năng góp mặt ở các trận giao hữu cuối cùng trước khi mùa giải khởi tranh.

Mùa vừa qua, Rashford khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn và có màn trình diễn khá ấn tượng. Tiền đạo 28 tuổi ghi 14 bàn và đóng góp 14 kiến tạo, góp công giúp đội bóng xứ Catalonia vô địch La Liga. Tuy nhiên, Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, thay vào đó chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle. Điều này buộc Rashford phải trở lại Old Trafford sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Hiện tại, Rashford ưu tiên tiếp tục gắn bó với MU. Dù nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, tuyển thủ Anh muốn thi đấu tại một trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, những lời đề nghị hấp dẫn về tài chính từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến anh cân nhắc.

Ngoài Fenerbahce, một số đội bóng Premier League, Serie A, Bundesliga và Saudi Pro League cũng đang theo dõi sát tình hình của chân sút sinh năm 1997.

Cunha hoàn tất cú đúp ngoạn mục Cú dứt điểm quyết đoán của ngôi sao MU giúp "Selecao'' nhân đôi cách biệt trước Haiti ở trận đấu sáng 20/6.