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Xã hội Chính trị

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử tân Phó bí thư Quảng trị Bùi Hoàng Phương

  • Thứ hai, 21/9/2026 12:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ cao cấp lý luận chính trị, đại học chuyên ngành CNTT, thạc sĩ CNTT và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Bùi Hoàng Phương ảnh 1
Bùi Hoàng Phương ảnh 2

BÙI HOÀNG PHƯƠNG

Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

- Sinh ngày 21/11/1983 tại Ninh Bình

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIV (dự khuyết)

- Thạc sĩ Công nghệ thông tin; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Cao cấp lý luận chính trị

8/2020

Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

1/2022

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

10/2022

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

11/2023 - 2/2025

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

19/2/2025 - 9/2026

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3/2025

Người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

22/1/2026

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

9/2026

Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Bùi Hoàng Phương Phó bí thư quảng trị

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