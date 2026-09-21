Tiểu sử tân Phó bí thư Quảng trị Bùi Hoàng Phương

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BÙI HOÀNG PHƯƠNG
Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
- Sinh ngày 21/11/1983 tại Ninh Bình
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIV (dự khuyết)
- Thạc sĩ Công nghệ thông tin; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Cao cấp lý luận chính trị
8/2020
Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.
1/2022
Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.
10/2022
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông.
11/2023 - 2/2025
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
19/2/2025 - 9/2026
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
3/2025
Người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
22/1/2026
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.
9/2026
Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.