Tiểu sử tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn

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VƯƠNG QUỐC TUẤN
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
- Sinh ngày 3/10/1977 tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết), XIV
- Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học chuyên ngành Quản lý xã hội; Cao cấp lý luận chính trị
Trước tháng 5/2015
Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn; Phó bí thư Tỉnh Đoàn; Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.
8/5/2015
Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.
5/2015 - 9/2015
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.
9/2015 - 6/2020
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.
6/2020 - 7/2020
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
24/7/2020 - 29/1/2021
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
1/2021 - 16/7/2024
Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.
16/7/2024 - 29/7/2024
Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII; UBND tỉnh Bắc Ninh phân công điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và giữ chức Phó chủ tịch Thường trực điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh.
29/7/2024 - 31/7/2024
Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII; Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó chủ tịch Thường trực Phụ trách UBND tỉnh Bắc Ninh.
31/7/2024 - 30/6/2025
Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII; Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
1/7/2025 - 9/2025
Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII; Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.
30/9/2025 - 11/2025
Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII; Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
11/2025 - 1/2026
Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII; Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
22/1/2026 - 3/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
3/2026 - 9/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.
9/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.