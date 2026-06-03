Tiêu chí chọn trường của phụ huynh và học sinh năm học 2026

Từ giữa tháng 5, không khí tuyển sinh tại các cơ sở của trường THCS và THPT Trần Cao Vân (TP.HCM) bắt đầu nhộn nhịp khi nhiều phụ huynh đến tham quan, đăng ký nhập học cho con.

Theo thầy Phạm Văn Thảo - Phó hiệu trưởng, phụ trách công tác tuyển sinh Trường THCS và THPT Trần Cao Vân, xu hướng lựa chọn trường học cho con hiện nay đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh chất lượng đào tạo, các bậc cha mẹ ngày càng quan tâm đến môi trường học tập hiện đại, ít áp lực và sự đồng hành của nhà trường với học sinh trong suốt quá trình học tập.

Tập thể giáo viên trường THCS và THPT Trần Cao Vân cơ sở 1 trong lễ tổng kết năm học 2025-2026.

Có mặt tại cơ sở 1 của trường để đăng ký nhập học cho con, chị Minh Anh (TP.HCM), cho biết sau khi trực tiếp tham quan cơ sở vật chất và tìm hiểu môi trường học tập, gia đình cảm thấy khá yên tâm khi lựa chọn nơi đây cho con theo học.

“Không gian trường rất thoáng, môi trường học tập tạo cảm giác gần gũi và thoải mái, học sinh năng động và lễ phép. Điều tôi quan tâm nhất là con được học trong môi trường ít áp lực nhưng vẫn phát triển tốt về kiến thức và kỹ năng”, chị Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ các bậc cha mẹ, nhiều học sinh cũng chủ động tìm kiếm môi trường học tập phù hợp với định hướng phát triển bản thân thay vì chỉ tập trung vào việc thi vào trường công lập.

Nữ sinh cơ sở 5 lưu giữ khoảnh khắc cuối năm.

Nam sinh Hoàng Nguyên (Tây Ninh), vừa cùng cha mẹ hoàn tất thủ tục nhập học nội trú lớp 10 tại cơ sở 5 Trường THCS và THPT Trần Cao Vân, chia sẻ bản thân mong muốn được học trong môi trường chất lượng hơn để có thêm cơ hội phát triển kỹ năng, khả năng tư duy và tính tự lập.

“Em và cha mẹ đã tìm hiểu khá nhiều trường trước khi quyết định đăng ký vào Trần Cao Vân. Em cũng có vài người bạn đang học tại cơ sở 4 và mọi người đều nhận xét môi trường học rất tốt, thoải mái, thầy cô tận tâm và luôn đồng hành, học sinh được tham gia nhiều hoạt động để phát triển kỹ năng”, Hoàng Nguyên nói.

Đại diện nhà trường cũng cho biết, trường THCS và THPT Trần Cao Vân định hướng xây dựng môi trường giáo dục đổi mới sáng tạo, nơi học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được rèn luyện năng lực tư duy và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

“Các chương trình STEM, Robotics hay AI được nhà trường tích hợp vào hoạt động giảng dạy không nhằm chạy theo xu hướng, mà được xem như công cụ giúp học sinh tiếp cận công nghệ, kích thích khả năng sáng tạo, hình thành năng lực học tập chủ động và tư duy độc lập cho các em trong kỷ nguyên phát triển mới”, đại diện trường nói.

Bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, nhà trường cũng chú trọng xây dựng môi trường học đường tích cực, thân thiện, an toàn, nơi học sinh cảm thấy vui vẻ và hứng khởi khi đến trường mỗi ngày.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, từ hội thao, hội diễn văn nghệ đến các chương trình trải nghiệm thực tế. Đây không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội để học sinh rèn luyện thể chất, gắn kết tập thể và khả năng thích nghi với môi trường xung quanh.

Phụ huynh và học sinh cơ sở 4 tham dự lễ tri ân và trưởng thành.

Thầy Phạm Văn Thảo cho biết, khi chất lượng đào tạo trở thành tiêu chuẩn bắt buộc mà hầu hết trường đều hướng đến, thì tiêu chí chọn trường của phụ huynh ngày càng toàn diện hơn. Không chỉ quan tâm đến thành tích học tập, nhiều gia đình cũng rất quan tâm đến môi trường giúp con phát triển cả về tri thức, phẩm chất, kỹ năng, thể chất và tâm hồn. Đây cũng là lý do Trường THCS và THPT Trần Cao Vân tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.