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Thể thao

Thủ môn Nhật Bản sửa soạn gia nhập PSG

  • Thứ tư, 5/8/2026 10:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ môn tuyển Nhật Bản Zion Suzuki dường như đã đạt thỏa thuận với PSG về bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031 sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Suzuki tăng giá chóng mặt sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo Nicolo Schira, nhà báo chuyển nhượng người Italy, Paris Saint Germain đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ Zion Suzuki từ Parma. Đội bóng Pháp đã tăng tốc đàm phán trong những ngày gần đây và đạt thỏa thuận cơ bản với thủ thành 23 tuổi về một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2031.

Nguồn tin cho biết PSG chuẩn bị gửi lời đề nghị mới tới Parma. Đại diện Serie A yêu cầu mức phí chuyển nhượng khoảng 40 triệu euro, bao gồm các điều khoản thưởng. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của bóng đá Nhật Bản ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Zion Suzuki trở thành mục tiêu săn đón của nhiều CLB lớn sau World Cup 2026. Thủ môn sinh năm 2003 gây ấn tượng mạnh với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, góp công quan trọng vào hành trình của đội tuyển Nhật Bản.

PSG hiện là một trong những CLB mạnh nhất thế giới sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Việc đội bóng thủ đô Paris theo đuổi Suzuki cho thấy họ đang chuẩn bị cho quá trình trẻ hóa và nâng cấp lực lượng nơi khung gỗ.

Ở tuổi 23, Suzuki được đánh giá là một trong những thủ môn triển vọng nhất châu Á. Khả năng phản xạ, làm chủ không gian và chơi chân tốt giúp anh phù hợp với triết lý kiểm soát bóng mà nhiều đội bóng lớn tại châu Âu theo đuổi.

Theo truyền thông Italy, các cuộc đàm phán giữa PSG và Parma đang bước vào giai đoạn quyết định. Nếu đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro, Parma sẽ lời to khi chỉ bỏ ra hơn 8 triệu euro để chiêu mộ Suzuki từ Sint-Truidense VV hai năm trước.

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Đào Trần

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