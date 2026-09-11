Thủ lĩnh dị nhân mới là ai?

Boom-Boom gây bất ngờ khi được lựa chọn là người dẫn đầu của X-Force. Nhiều người gọi nhân vật này là một “quả bom hẹn giờ”.

X-Men là một trong những đội siêu anh hùng có lịch sử hoạt động ổn định nhất của Marvel. Ngay từ những ngày đầu, Giáo sư Charles Xavier đã hướng dẫn các học trò sử dụng năng lực đặc biệt của mình để phục vụ nhân loại, ngăn chặn những mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến an ninh thế giới. Đồng thời, Xavier cũng cho thấy khả năng lựa chọn người lãnh đạo rất chính xác và nhạy bén.

Suốt nhiều thập kỷ, Scott Summers (còn được biết đến là Cyclops), một trong những học trò đầu tiên của Xavier, đã trở thành đầu tàu hoàn hảo dẫn dắt X-Men trên chiến trường. Phong cách chỉ huy nghiêm khắc khiến anh không phải lúc nào cũng được các thành viên yêu thích, nhưng Scott luôn cố gắng bảo vệ đồng đội bằng mọi giá. Khi Cyclops rời vị trí, Storm là lựa chọn phù hợp để tiếp quản vai trò thủ lĩnh và sau đó cũng trở thành một người lãnh đạo ấn tượng, khó thể thay thế.

Trong suốt lịch sử, vị trí thủ lĩnh nhóm dị nhân từng được nhiều thành viên đứng lên đảm nhiệm. Nhưng mới nhất, một cái tên hẳn sẽ khiến nhiều độc giả Marvel phải bất ngờ được xác nhận sẽ nắm quyền chỉ huy nhóm dị nhân. Đó là Boom-Boom.

Lãnh đạo mới của X-Force

Theo Comic Book Resources, Boom-Boom (tên thật Tabitha Smith) sẽ lần đầu tiên giữ vai trò thủ lĩnh X-Force trong Fugitive X-Force, series giới hạn gồm 5 tập do Tim Seeley viết kịch bản. Câu chuyện tiếp nối Inglorious X-Force, khi Cable biến mất sau khi phát hiện tâm trí của mình đã bị can thiệp. X-Force cũng bị vu oan cho một tội ác nghiêm trọng và trở thành mục tiêu truy đuổi. Trong tình thế gần như không còn chỗ dựa, Boom-Boom phải dẫn Archangel, Hellverine, Domino và Ms. Marvel đi tìm Cable.

Việc Boom-Boom được chọn không hẳn là một quyết định vô căn cứ. Cô đã góp mặt trong X-Force ngay từ những ngày đầu, sau khi Cable tập hợp New Mutants thành một lực lượng chiến đấu mới. Marvel mô tả X-Force là đội chuyên xử lý những mối đe dọa quá nguy hiểm đối với X-Men, với cách tiếp cận chủ động và mạnh tay hơn.

Cable huấn luyện các thành viên theo hướng quyết liệt, biến nhóm thành lực lượng tương tự đội đặc nhiệm hơn là một đội siêu anh hùng truyền thống. Boom-Boom là một trong những thành viên của đội hình sáng lập, bên cạnh Cable, Cannonball, Domino, Warpath, Shatterstar và Feral.

Nữ dị nhân ra mắt từ năm 1985. Ảnh: Marvel.

Nhân vật xuất hiện lần đầu trong Secret Wars II #5 năm 1985, khi còn sử dụng cái tên Time Bomb. Cô được xây dựng như một thiếu niên nổi loạn, có tuổi thơ bất ổn sau khi năng lực dị nhân bộc lộ và bị gia đình ruồng bỏ. Trong một thời gian ngắn, cô kết bạn với Beyonder, một trong những thực thể quyền năng nhất Marvel. Nhưng khi nhận ra Beyonder ngày càng mất kiểm soát và trở thành mối đe dọa, Boom-Boom giúp các siêu anh hùng phục kích thực thể này.

Sau đó, Boom-Boom lần lượt xuất hiện trong nhiều đội hình khác của X-Men. Cô từng gia nhập Fallen Angels, X-Factor, New Mutants, X-Terminators, X-Men và Nextwave... Trong quá trình đó, nhân vật cũng nhiều lần thay đổi danh xưng. Ngoài Boom-Boom và Time Bomb, cô từng sử dụng tên Boomer và Meltdown, tương ứng với những giai đoạn khác nhau trong quá trình trưởng thành. Boom-Boom không phải lúc nào cũng dễ hòa nhập với tập thể, dù phần lớn sự nghiệp của cô gắn với các đội dị nhân, siêu anh hùng.

Yếu tố này khiến Boom-Boom khác với những thủ lĩnh quen thuộc của X-Men. Cyclops, Storm hay Captain Britain đều được định hình khá rõ bởi khả năng lãnh đạo và tính kỷ luật. Boom-Boom thì hoàn toàn ngược lại. Chính vì vậy, việc cô đột ngột được giao vị trí lãnh đạo đội dị nhân X-Force khiến nhiều độc giả không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, quyết định này cũng có thể liên quan đến năng lực đặc biệt của nữ dị nhân.

Boom-Boom có thể tạo ra những khối năng lượng plasma, thường được gọi là “time bombs”, điều chỉnh kích thước của chúng, từ những quả cầu nhỏ gần như chỉ đủ tạo ra một tiếng nổ cho tới những khối lớn có sức công phá khổng lồ. Điểm đặc biệt nằm ở khả năng trì hoãn thời điểm phát nổ: cô có thể tạo ra quả bom trước rồi quyết định khi nào kích hoạt nó.

Qua nhiều năm chiến đấu, khả năng kiểm soát năng lực của Boom-Boom cũng được mở rộng. Những quả “time bomb” không chỉ dùng để tấn công trực diện, mà còn có thể kiểm soát bằng ý nghĩ, điều hướng năng lượng và thay đổi cách sử dụng trong lúc chiến đấu - thứ khiến Boom-Boom trở nên nguy hiểm.

Quả bom hẹn giờ

Sau khi Cable đột ngột biến mất và đổi tên đội của mình thành Inglorious X-Force, Boom-Boom có vẻ là một lựa chọn khá bất ngờ để lãnh đạo một nhóm quy tụ những nhân vật mạnh mẽ và đầy cá tính như Archangel, Kamala Khan/Ms. Marvel và Akihiro/Hellverine.

Dường như nữ dị nhân vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng đội hình cho X-Force “Fugitive” mới. Cô nhiều khả năng sẽ chiêu mộ những đồng đội cũ như Shatterstar, Warpath và Domino để tham gia lực lượng.

Boom-Boom là thủ lĩnh mới của X-Force. Ảnh: Marvel.

Đây là một bước đi đầy tham vọng của Marvel, nhưng đồng thời cũng phù hợp với quá trình phát triển của X-Force, một tập hợp những kẻ ngoài lề và bất mãn, hoạt động trong vùng xám và gần như không phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai.

Sau tất cả những thay đổi mà X-Force đã trải qua trong lịch sử, Boom-Boom trở thành một nhân vật quan trọng và giờ đây chính thức bước lên vị trí cao hơn trong hệ thống lãnh đạo của X-Men. Thế nhưng, bản thân cô cũng không phải mẫu nhân vật luôn tuân thủ khuôn khổ và thực sự phù hợp ở vị trí nhà lãnh đạo.

Vì thế, không ngạc nhiên khi nhiều độc giả coi cô là một “quả bom hẹn giờ”. Nó không chỉ phản ánh năng lực đặc biệt của nhân vật, mà còn là sự hoài nghi về việc một dị nhân nguy hiểm như Boom-Boom khi nào sẽ gây ra rắc rối cho cả nhóm.