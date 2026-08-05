Thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang giả thương hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermes tại Đắk Lắk.

Ngày 4/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Đình Tuấn (SN 1997, trú phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Nguyễn Đình Tuấn là chủ cửa hàng TN Luxury tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, qua phối hợp Công an phường Tuy Hòa, đơn vị tiến hành kiểm tra, khám xét hành chính tại cửa hàng TN Luxury.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện trên 1.800 sản phẩm quần áo, túi xách, ví, thắt lưng, giày, mắt kính … trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đang bày bán tại đây có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Burberry, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermes…, nên đã lập biên bản tạm giữ.

Lực lượng công an kiểm tra tại cửa hàng TN Luxury. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận nguồn gốc của số hàng hóa trên là do đối tượng đặt mua tại các trang, hội nhóm trên mạng xã hội chuyên giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán lại kiếm lời.