Thói quen của sao nữ đang phủ sóng toàn cầu

Bên cạnh phim ảnh, Zendaya còn duy trì niềm đam mê với việc đọc sách. Cô cho biết hai cuốn gối đầu giường là "The Bluest Eye" (Toni Morrison) và "Giovanni’s Room" (James Baldwin).

2026 tiếp tục đánh dấu bước tiến bùng nổ của Zendaya trên màn ảnh toàn cầu. Từ loạt bom tấn The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day, Dune: Part Three cho đến tác phẩm tâm lý The Drama, nữ diễn viên phủ sóng dày đặc và khẳng định vị thế hàng đầu tại Hollywood.

Bên cạnh tài năng diễn xuất cùng phong cách thời trang đỉnh cao mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, Zendaya còn có niềm đam mê khác với sách. Theo tạp chí Womans World, tại buổi phỏng vấn gần nhất với Jack Edwards - một trong những nhà sáng tạo nội dung đình đám nhất trong cộng đồng người yêu sách (BookTok/BookTube), ngôi sao 29 tuổi tiết lộ hai cuốn sách "gối đầu giường" của cô: The Bluest Eye của Toni Morrison và Giovanni's Room đến từ James Baldwin.

Zendaya đang phủ sóng toàn cầu với nhiều dự án điện ảnh bom tấn. Ảnh: IGNV.

"Một khi bạn đã đọc hai tác phẩm này, rất khó để đọc thêm bất kỳ cuốn sách nào khác. Chúng thực sự nuông chiều và nâng cao gu thưởng thức của bạn. Đó chính xác là những cuốn sách tôi yêu thích nhất", cô chia sẻ.

The Bluest Eye xuất bản lần đầu năm 1970. Tiểu thuyết của Toni Morrison kể câu chuyện về Pecola Breedlove, một cô gái trẻ người Mỹ gốc Phi lớn lên ở bang Ohio, Mỹ sau cuộc Đại suy thoái (năm 2009). Pecola bị thu hút và khao khát có đôi mắt xanh. Cô tin rằng đôi mắt xanh sẽ giúp cô đẹp hơn và giúp cô nhận được sự chấp nhận trong một xã hội thiên vị người da trắng. Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ về những hệ lụy của một xã hội chú trọng đến vẻ đẹp hình thể và người phụ nữ đang bị tác động nhiều ra sao từ các tiêu chuẩn lý tưởng hóa đang tồn tại.

Trong khi Giovanni's Room trình làng năm 1956, lấy bối cảnh Paris những năm 1950. Cuốn sách của James Baldwin kể về David - người vừa cầu hôn bạn gái nhưng lại rơi vào cuộc tình mãnh liệt với anh chàng pha chế Giovanni trong lúc vị hôn thê đi vắng. Tác phẩm là câu chuyện tình đẫm nước mắt, đồng thời tái hiện cuộc đấu tranh giằng xé để tự khám phá bản thân, thách thức mọi định kiến xã hội thời bấy giờ.

Hai cuốn sách yêu thích của nữ diễn viên. Ảnh: Womans World.

Ngoài hai cuốn sách kể trên, sao nữ tiết lộ: "Tôi nghiện đọc tất cả tác phẩm của Toni Morrison. Đó là sở thích của tôi. Hiện tại tôi đang đọc Sula".

Sinh năm 1996 tại California (Mỹ), Zendaya bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và vũ công trước khi nổi tiếng qua các chương trình của Disney Channel. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, cô còn thử sức với ca hát, sản xuất phim và thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng bá của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và trang sức cao cấp. Truyền thông Mỹ đánh giá Zendaya nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế hệ của mình.