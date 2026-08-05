Thiết bị làm mát mới hút khách tại Nhật Bản

Có giá khoảng 9.500 USD, "tủ lạnh cho người" được nhiều công trường, nhà máy và trường đại học tại Nhật Bản sử dụng để giảm nguy cơ kiệt sức trong nắng nóng.

Do Hiemon Box - một "chiếc tủ lạnh cho người" do Trusco Nakayama phát triển. Ảnh: Trusco Nakayama Corp.

Cánh cửa kính khép lại, luồng không khí mát lạnh lập tức bao trùm từ đầu, vai đến cổ, mang lại cảm giác dễ chịu gần như ngay tức thì giữa cái nóng gay gắt của mùa hè.

Đó là trải nghiệm bên trong Do Hiemon Box - một "chiếc tủ lạnh cho người" bằng thép không gỉ có kích thước đủ để một người trưởng thành bước vào - do Trusco Nakayama phát triển, theo Bloomberg.

Kể từ khi ra mắt đầu năm nay, doanh nghiệp đã bán khoảng 200 thiết bị, mỗi chiếc có giá khoảng 1,5 triệu yen ( 9.500 USD ), cho các nhà máy luyện thép, công trường xây dựng, sân golf, trường đại học và các cơ sở giải trí.

Hiện Nhật Bản trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong lịch sử quan trắc. Tại một số khu vực, nhiệt độ đạt 40 độ C trở lên trong 5 ngày liên tiếp vào cuối tháng 7, chuỗi ngày nóng cực đoan dài nhất từng được ghi nhận. Cảnh báo say nắng cũng liên tục được ban hành trên diện rộng.

Theo đài NHK, một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tử vong trong xe với nghi vấn bị say nắng. Hiện vẫn còn hơn 8.500 người ở trong các khu sơ tán khẩn cấp, trong khi khoảng 45.000 hộ gia đình chưa có nước sinh hoạt, khiến việc chống chọi với nắng nóng càng khó khăn hơn.

Dù nhiệt độ có thể biến động trong vài ngày tới, giới khí tượng cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy đợt nóng sẽ chấm dứt trên diện rộng. Phần lớn Nhật Bản vẫn được dự báo duy trì mức nhiệt trên 30 độ C, nhiều nơi tiến sát 40 độ C, CNN cho biết.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải bổ sung các thuật ngữ mới để mô tả những đợt nắng nóng cực đoan. Mỗi mùa hè, các hiệu thuốc và cửa hàng đồ gia dụng cũng tràn ngập những sản phẩm làm mát với đủ chủng loại, từ khăn lạnh, gel hạ nhiệt đến quần áo chống nóng.

Trong bối cảnh đó, Do Hiemon Box được thiết kế như một giải pháp dành cho những nơi khó lắp đặt điều hòa, chẳng hạn công trường, nhà máy hay các khu vực ngoài trời.

Thiết bị có hình dạng như một khoang thép cao đặt trên bánh xe, bên trong có ghế ngồi và cửa sổ quan sát, sử dụng nguồn điện dân dụng thông thường. Sau trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto tuần trước, Trusco Nakayama cũng đã điều một số thiết bị đến các trung tâm sơ tán để hỗ trợ người dân tránh sốc nhiệt.

Một người đàn ông lau mồ hôi tại một nhà kho ở Hikawa, tỉnh Kumamoto, vào ngày 31/7. Ảnh: Reuters.

Do Hiemon Box duy trì nhiệt độ bên trong ở mức khoảng 15 độ C. Khi người dùng ngồi xuống, hệ thống sẽ thổi luồng khí lạnh khoảng 5 độ C trực tiếp lên cơ thể nhằm hạ thân nhiệt nhanh chóng.

Theo nhà sản xuất, mục tiêu của thiết bị không phải tạo ra không gian nghỉ ngơi, mà giúp người lao động nhanh chóng giảm nhiệt để ngăn tình trạng kiệt sức hoặc sốc nhiệt trở nên nghiêm trọng hơn.

"Ý tưởng của chúng tôi không phải là tạo ra một nơi để thư giãn, mà là một thiết bị giúp ngăn các vấn đề liên quan đến nắng nóng tiến triển nặng hơn", ông Fumiaki Matsubara, Giám đốc bộ phận sản phẩm của Trusco Nakayama, cho biết.

Trusco Nakayama hiện có giá trị thị trường khoảng 1 tỷ USD , với khoảng 3.300 nhân viên, chuyên sản xuất máy móc, dụng cụ công nghiệp và thiết bị cho gia đình, văn phòng.

Theo ông Matsubara, "tủ lạnh cho người" đã nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia, trong đó có Đức và Mỹ.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng khi các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt tại các trung tâm thương mại, lễ hội mùa hè và những địa điểm tập trung đông người.

Bên cạnh đó, các quy định ngày càng chặt chẽ của chính phủ Nhật Bản về phòng chống say nắng tại nơi làm việc cũng đang thúc đẩy nhu cầu đối với các thiết bị làm mát.

"Nhu cầu đối với các sản phẩm làm mát dành cho môi trường lao động của chúng tôi đã tăng gần gấp đôi mỗi năm trong những năm gần đây", ông Matsubara cho biết.