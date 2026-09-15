The Courtyard Clubhouse: Bản sắc cá nhân được nối dài qua trải nghiệm

Là mảnh ghép hoàn thiện của khu thấp tầng hạng sang The Fullton, The Fullton Regal tiếp nối cảm hứng thiết kế với kiến trúc sân trong, đưa “courtyard” trở thành điểm lõi mỗi tổ ấm.

The Courtyard Clubhouse mở ra thế giới tiện ích riêng tư, nơi vận động, hồi phục, kết nối và tĩnh tại được sắp đặt tinh tế, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho gia chủ.

Từ “trái tim” của The Fullton Regal đến nhịp sống chủ động

Nếu khoảng sân trong (courtyard) là “trái tim” dung dưỡng bình yên cho mỗi tổ ấm, thì The Courtyard Clubhouse là nhịp đập kết nối hệ tiện ích tinh hoa dành cho cư dân The Fullton Regal - nơi quy tụ không gian vận động, giải trí, gặp gỡ và phục hồi. Vượt lên khái niệm tiện ích thông thường, không gian clubhouse được kiến tạo để đồng hành cùng mọi trạng thái cảm xúc - nơi mỗi chủ nhân đều tìm thấy nhịp điệu sống của riêng mình.

The Courtyard Clubhouse là “trái tim” quy tụ những trải nghiệm cao cấp dành cho cư dân The Fullton Regal.

Một ngày của các chủ nhân là sự chuyển động giữa nhiều nhịp sống: Từ duy trì thể chất, theo đuổi sở thích đến việc kết nối với người thân yêu.

Ở nhịp sống năng động, phòng gym cùng phòng tập yoga, barre và pilates mang đến nhiều lựa chọn vận động, từ rèn luyện thể lực đến nuôi dưỡng sự dẻo dai, bền bỉ và tập trung. Các không gian được thiết kế vừa đủ riêng tư để việc rèn luyện sức khỏe trở thành một phần tự nhiên của đời sống hàng ngày.

Đặc biệt, barre - bộ môn kết hợp tinh thần ballet và chuyển động hình thể đang được giới thượng lưu ưa chuộng - được đưa vào hệ tiện ích như dấu ấn cho thấy The Fullton Regal theo sát xu hướng mới trong chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Barre được The Fullton Regal đưa vào hệ tiện ích như dấu ấn thấu hiểu lối sống thời thượng.

Tiếp nối nhịp độ năng động, dòng chảy năng lượng chuyển sang những không gian nuôi dưỡng đam mê cá nhân. Phòng golf 3D và phân khu giải trí được thiết kế để chủ nhân rèn luyện kỹ năng và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trọn vẹn. Không cần bước ra khỏi không gian sống quen thuộc, mọi tiêu chuẩn khắt khe về trải nghiệm giải trí đặc quyền đều được đáp ứng. Và khi cảm hứng kết nối được khơi dậy, phòng tiệc Regal mở ra không gian kết nối cho buổi tiếp đãi hay sum họp thân mật, nhưng vẫn lưu giữ trọn vẹn sự tĩnh tại dành cho cộng đồng đồng điệu.

Phòng tiệc Regal kết hợp cùng khu vực dùng bữa và tiếp khách tạo bố cục linh hoạt cho những buổi gặp gỡ riêng.

Kết nối sâu cùng thế giới nội tại

Khép lại những nhịp độ năng động là lúc dòng chảy thời gian chậm lại, đưa cơ thể và tâm trí trở về trạng thái tĩnh tại. Tại không gian thư giãn của The Courtyard Clubhouse, nghệ thuật chăm sóc bản thân được nâng tầm thành một hành trình phục hồi chuyên sâu và nuôi dưỡng từ bên trong.

Đặc quyền chăm sóc sức khỏe được mang đến qua bể trị liệu tương phản - liệu pháp luân chuyển nhiệt độ chuyên sâu lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Cùng với khu xông hơi, sự luân chuyển giữa nóng và lạnh giúp gạt bỏ căng thẳng, nhường chỗ cho sức khỏe được tái tạo trọn vẹn ngay tại tổ ấm.

Từ những liệu pháp phục hồi, nhịp thư thái tiếp tục được nối dài tại hồ bơi 4 mùa The Courtyard. Sự giao hòa giữa mặt nước phẳng lặng và sắc xanh của vườn Bên Hồ tạo khoảng không êm đềm, nơi cơ thể hoàn toàn thả lỏng theo những nhịp thở chậm rãi.

Hồ bơi 4 mùa The Courtyard kết nối với vườn Bên Hồ, đưa mặt nước và khoảng xanh vào trải nghiệm thư giãn và phục hồi.

Khi thể chất được vỗ về, hành trình tiếp tục chạm đến những khoảng không gian dành riêng cho tâm trí. Vườn Chân Mây trên cao mở ra khoảng thở khoáng đạt giữa thiên nhiên, trong khi vườn Trà Đạo là điểm dừng tĩnh lặng. Không cần tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật, mỗi chủ nhân vẫn tìm thấy góc nhỏ để lắng đọng, làm chủ nhịp điệu và thiết lập lại sự cân bằng.

Khoảng thở của vườn Chân Mây mở ra trải nghiệm thư thái và cân bằng cảm xúc cho chủ nhân.

Với The Courtyard Clubhouse, The Fullton Regal một lần nữa làm sâu sắc thêm tinh thần "Life unfolds from the heart" - nơi mọi giá trị được định nghĩa từ bên trong. Từ khoảng sân trong của mỗi tổ ấm đến không gian cộng đồng đồng điệu, mọi điểm chạm được sắp đặt có chủ đích để chủ nhân làm chủ từng khoảnh khắc sống.

Ngày 19/9, khu nhà mẫu The Fullton Regal Show Village sẽ chính thức được ra mắt, tái hiện không gian sống đầy tính nghệ thuật của 2 loại hình biệt thự Courtyard Villa (biệt thự đơn lập) và Patio Twin Villa (biệt thự song lập), cùng bộ sưu tập tiện ích tinh tuyển của The Courtyard Clubhouse - công trình biểu tượng của toàn phân khu.