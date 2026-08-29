Techcombank OneU tung Mega Deal, đổi loạt ưu đãi chỉ với 29 U-Point

Chỉ với 29 U-Point, khách hàng có thể đổi hàng loạt ưu đãi từ ăn uống, di chuyển, mua sắm đến vui chơi, giải trí; riêng ngày 2/9 có thêm nhiều deal giá trị tới 100.000 đồng.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay đến trong bầu không khí nhiều hứng khởi. Hòa cùng tinh thần ấy, Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU triển khai Mega Deal "Tuần lễ Tự hào", tập trung vào những nhu cầu thiết thực trong dịp lễ với cơ chế đơn giản: chỉ 29 U-Point cho mỗi lượt đổi ưu đãi.

Đáng chú ý, ngay cả khách hàng chưa có U-Point cũng có thể tham gia chương trình. Trong thời gian áp dụng, khách hàng chưa có điểm sẽ được tặng ngay 29 U-Point khi đăng nhập ngân hàng số Techcombank Mobile, vừa đủ để quy đổi và tận hưởng ưu đãi đầu tiên.

Chỉ 29 U-Point, thêm trải nghiệm cho cả gia đình

Từ ly cà phê buổi sáng, bữa ăn gia đình đến chuyến đi chơi dịp lễ, danh sách ưu đãi được trải rộng theo nhiều trải nghiệm trong kỳ nghỉ.

Mỗi ưu đãi trong "Tuần lễ Tự hào" được đổi chỉ với 29 U-Point; mỗi khách hàng có thể đổi tối đa hai lượt mỗi ngày, phù hợp với nhiều kế hoạch vui chơi và gặp gỡ trong dịp nghỉ lễ.

Ở nhóm đồ uống, chương trình quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc như Highlands Coffee, The Coffee House, Phê La, Katinat, Tous les Jours, YIHETANG, Feeling Tea, La Boong, KOI Thé cùng nhiều thương hiệu khác.

Một số ưu đãi nổi bật gồm Highlands Coffee giảm tới 65.000 đồng, Katinat mua hai tặng một hay The Coffee House, Phê La tặng thêm sản phẩm khi mua đồ uống đáp ứng điều kiện chương trình.

Những bữa ăn trong kỳ nghỉ cũng có thêm lựa chọn từ KFC, BreadTalk, Bánh Tráng Giang Mỹ cùng nhiều thương hiệu ẩm thực khác. Trong khi đó, nhóm di chuyển mang đến ưu đãi từ beBike, beCar, beFLIGHT, beBUS, beTRAIN và Vexere với nhiều ưu đãi phục vụ di chuyển hàng ngày lẫn các gia đình lên kế hoạch đi chơi xa bằng xe khách, tàu lửa, máy bay...

Các hoạt động vui chơi, giải trí cũng được mở rộng với ưu đãi từ Lotte World Aquarium, VinWonders cùng nhiều đối tác mua sắm, tiêu dùng như WinMart, GrabGifts, Shopee, GO!/Big C và beFood.

Thêm loạt ưu đãi tới 100.000 đồng trong ngày 2/9

Không khí "Tuần lễ Tự hào" của Techcombank OneU được đẩy lên cao nhất trong ngày Quốc khánh, khi các ưu đãi xuyên suốt chương trình tiếp tục được duy trì và bổ sung thêm loạt deal dành riêng cho 2/9.

Khách hàng có thể nhận ưu đãi 50.000 đồng tại Phúc Long, Jollibee, Nét Huế, GoGi House, ManWah, iSushi và Sumo Yakiniku; 100.000 đồng tại Pizza 4P’s và Starbucks, cùng ưu đãi vé xem phim 2D tại CGV.

Bộ sưu tập ưu đãi này tiếp tục thể hiện tinh thần "Đa tầng ưu đãi - lợi ích tối ưu" của Techcombank OneU, mang đến nhiều quyền lợi phù hợp với các kế hoạch vui chơi, gặp gỡ và nghỉ ngơi trong dịp lễ.

"Tuần lễ Tự hào" cũng tiếp nối Mega Deal "Bão tiếp lửa" trong dịp chung kết ASEAN Cup 2026 vừa qua, tạo thành chuỗi ưu đãi với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng dành cho khách hàng. Dù là sự kiện thể thao hay kỳ nghỉ lễ dài ngày, Techcombank OneU hướng tới việc kết nối quyền lợi với những trải nghiệm khách hàng thực sự quan tâm và mong muốn tận hưởng cùng gia đình, bạn bè.

Để tham gia, khách hàng đăng nhập Techcombank Mobile, truy cập mục Mega Deal "Tuần lễ Tự hào", lựa chọn ưu đãi phù hợp và đổi bằng 29 U-Point. Chương trình áp dụng từ ngày 27/8 đến hết 2/9, với số lượng ưu đãi có hạn và điều kiện áp dụng theo từng voucher.